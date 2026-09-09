Datei- und Datenprobleme können in Autodesk-Produkten aufgrund von Beschädigung, Dateigröße, Speicherort oder unerwarteten Systemunterbrechungen auftreten. Diese Fehler hindern Sie eventuell daran, Dateien ordnungsgemäß zu öffnen, zu speichern oder mit ihnen zu arbeiten.

In vielen Fällen werden Probleme nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch eine entsprechende Kombination, z. B. Arbeiten in Netzwerken, unvollständige Speichervorgänge oder übermäßig große oder komplexe Dateien.

Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie gängige Datei- und Datenfehler identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie bestimmen, ob das Problem mit Ihrer Datei, der Speicherumgebung oder der Systemkonfiguration zusammenhängt.

Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.