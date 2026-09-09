Probleme mit Lizenzaktivierung und Gerätegrenzen

Fehler im Hinblick auf Lizenzaktivierung und Gerätegrenzen können in Autodesk-Produkten aus verschiedenen Gründen auftreten. Diese Probleme sind häufig auf Kontokonfiguration, Gerätenutzungsbeschränkungen, Netzwerkverbindung oder Lizenzierungskomponenten in Ihrem System zurückzuführen. In vielen Fällen werden Fehler nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch eine entsprechende Kombination, z. B. die Anmeldung auf mehreren Geräten, veraltete Lizenzierungsdienste oder eingeschränkten Zugriff auf Autodesk-Server.

Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie die gängigsten Ursachen von Problemen hinsichtlich Lizenzaktivierung und Gerätegrenzen schnell identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie eingrenzen, ob der Fehler mit Ihrem Konto, Ihrer Gerätenutzung oder der Systemkonfiguration zusammenhängt.

Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.