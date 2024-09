In einigen Fällen muss Ihr Abonnement oder Ihre Bestellung manuell verlängert werden (z. B. bei Zahlung mit Alipay, Konbini oder per Banküberweisung). Ab 90 Tagen vor Vertragsablauf sind Ihre Verlängerungsoptionen in Autodesk Account sichtbar. Sie werden auch per E-Mail darüber informiert, dass Sie Ihr Abonnement verlängern können.

So zeigen Sie Ihre verfügbaren Verlängerungsoptionen in Ihrem Konto an:

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und klicken Sie auf „Rechnungen und Bestellungen“ > „Abonnements und Verträge“. Wählen Sie in der Abonnementliste ein Produkt aus, um die Verlängerungsoptionen anzuzeigen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, online zu verlängern, klicken Sie auf „Verlängern“. Ihre Verlängerung wird dem Einkaufswagen hinzugefügt, in dem Sie die Preise prüfen und den Kauf abschließen können.

Um den Zugriff auf Ihre Software nicht zu verlieren und die Sonderkonditionen für Verlängerungen zu behalten, sollten Sie Ihr Abonnement vor dem Ablaufdatum verlängern.