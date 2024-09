Mit innerbetrieblichen 3D-Druckern kann die schnelle Prototyperstellung im Rahmen eines 24-Stunden-Zyklus realisiert werden, bei dem die Konstrukteure tagsüber an einem 3D-Modell in CAD arbeiten, die Bauteile des Prototyps über Nacht in 3D drucken und die Konstruktion dann am nächsten Tag testen und optimieren. Bei einem so effizient gestalteten Prozess können die Konstruktionsteams direkt umsetzbares Feedback von Kunden und Kollegen integrieren und sich so mit jeder Iteration der endgültigen Form des Produkts weiter annähern.

Dieser Feedbackzyklus hilft Entwicklern, Probleme im Produktdesign zu erkennen und zu beheben, bevor die Prototypen in Produktion gehen. Durch die Möglichkeit, beliebig viele Produktiterationen zu testen, können Konstrukteure darüber hinaus ohne größere Risiken die unterschiedlichsten Designkonzepte untersuchen.



Die schnelle Prototypentwicklung kann in mehreren Phasen ablaufen, bei denen die Komplexität und die Zahl der physikalischen Eigenschaften schrittweise zunehmen. In den ersten Phasen der Produktentwicklung helfen Prototypen für Machbarkeitsstudien (Proof of Concept, PoC), Konzepte zu validieren und die Realisierbarkeit eines Produkts zu veranschaulichen. Äußerlich ähnliche Prototypen können die Ergonomie und Benutzererfahrung eines potenziellen endgültigen Produkts zeigen, ohne die vollständige Funktionalität des Endprodukts zu besitzen. Funktionsähnliche Prototypen sehen nicht nur ähnlich aus wie das endgültige Produkt, sondern besitzen auch die gleiche Funktionalität und die gleichen mechanischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften wie das Endprodukt. Technische Prototypen verbinden schließlich das Aussehen und die Funktionalität zu einem finalen produktionsfähigen Prototyp, der für die Fertigung erstellt (DfM) und mindestens für Labortests geeignet ist.