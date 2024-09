GD&T in Form von 3D-Anmerkungen (z. B. in Autodesk Inventor) ermöglicht es dem CNC-Programmierer, während der Programmierung des Bauteils auf die Form- und Lagetoleranz zu verweisen, und hilft ihm, Toleranzprüfungen in seinem CNC-Code zu berücksichtigen. Beispielsweise kann das Schnittwerkzeug während der Bearbeitung Verschleißerscheinungen aufweisen, wodurch die Schnittgenauigkeit verringert wird. Die programminterne Prüfung wird dies feststellen und das Programm anhalten, sodass das Schnittwerkzeug ersetzt und das Programm neu gestartet werden kann.

Die Messgeräte, die nach der Bearbeitung zur manuellen Prüfung von Bauteilen verwendet werden, können in Autodesk Fusion ebenfalls automatisch die GD&T-Toleranzen übernehmen, was eine wiederholte Dateneingabe vermeidet. Autodesk Fusion kann die Ergebnisse der Prüfung dann in einem Bericht kombinieren, der zur späteren Referenz in einem PDM- oder PLM-System gespeichert werden kann.