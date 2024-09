Unter Elektronikentwurf versteht man die Entwicklung und Integration elektronischer Komponenten, um die gewünschte Funktionalität oder Leistung in einem Produkt oder System zu erreichen. Dazu gehören die Recherche, die Erstellung von Stromlaufplänen, der Entwurf von Leiterplatten (Englisch) (PCBs) und die Fertigung von Prototypen (Englisch) zum Testen und Optimieren des Designs.

Der Elektronikentwurf ist ein wichtiger Teil des Produktentwicklungsprozesses und erfordert eine Kombination aus technischem Know-how, Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten. Er ist in vielen verschiedenen Branchen von zentraler Bedeutung, z. B. in der Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und vielen mehr. Er erfordert Fachwissen in den Bereichen Schaltkreistheorie, elektronische Komponenten, Signalverarbeitung und elektromagnetische Kompatibilität (EMC). Außerdem müssen Stromverbrauch, Größe und Kosten berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Endprodukt den erforderlichen Normen und Vorschriften entspricht.