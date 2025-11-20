CPQ steht für Configure, Price, Quote. Bei CPQ-Software handelt es sich um eine Lösung, mit der Unternehmen komplexe Produkte konfigurieren, sie bepreisen und schnelle, konsistente sowie präzise Angebote für Kunden erstellen können. In Branchen wie der Fertigung, in denen Produkte oftmals Hunderte von anpassbaren Optionen aufweisen, helfen CPQ-Systeme Ihnen dabei, das richtige Produkt zum richtigen Preis auszuwählen und anzubieten.

Angenommen, Sie stellen Industriemaschinen her. Ein Kunde benötigt möglicherweise ein spezielles Modell mit weiteren Funktionen wie zusätzlichen Sensoren, benutzerdefinierten Größen oder anderen Materialien. Im Rahmen von manuellen Prozessen müssten Sie Ihre Preislisten durchsuchen, Lagerbestände prüfen und sicherstellen, dass jede Anpassung umsetzbar ist, bevor Sie den Auftrag annehmen und den Preis festlegen.

Mit CPQ-Lösungen erfolgt all das automatisch. Die Software kümmert sich um die komplexen Konfigurationen basierend auf den jeweiligen Kundenanforderungen und sorgt dafür, dass nichts übersehen wird, während sie gleichzeitig ein schnelles, genaues Angebot generiert. CPQ-Software lässt sich mit Ihren CRM- (Customer Relationship Management) und ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) verbinden und integriert den Prozess der Angebotserstellung nahtlos in Ihren Arbeitsablauf.