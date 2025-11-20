CONFIGURE, PRICE, QUOTE

Schnellere Vertriebszyklen dank CPQ-Software für Hersteller

Fertigungsunternehmen erzielen mithilfe von CPQ-Lösungen eine 67 % höhere Termintreue und 85 % bessere Kostensicherheit, indem Entwurfsdaten in Angebots- und Vertriebsprozesse integriert werden.

Was ist CPQ-Software?

CPQ steht für Configure, Price, Quote. Bei CPQ-Software handelt es sich um eine Lösung, mit der Unternehmen komplexe Produkte konfigurieren, sie bepreisen und schnelle, konsistente sowie präzise Angebote für Kunden erstellen können. In Branchen wie der Fertigung, in denen Produkte oftmals Hunderte von anpassbaren Optionen aufweisen, helfen CPQ-Systeme Ihnen dabei, das richtige Produkt zum richtigen Preis auszuwählen und anzubieten.

Angenommen, Sie stellen Industriemaschinen her. Ein Kunde benötigt möglicherweise ein spezielles Modell mit weiteren Funktionen wie zusätzlichen Sensoren, benutzerdefinierten Größen oder anderen Materialien. Im Rahmen von manuellen Prozessen müssten Sie Ihre Preislisten durchsuchen, Lagerbestände prüfen und sicherstellen, dass jede Anpassung umsetzbar ist, bevor Sie den Auftrag annehmen und den Preis festlegen.

Mit CPQ-Lösungen erfolgt all das automatisch. Die Software kümmert sich um die komplexen Konfigurationen basierend auf den jeweiligen Kundenanforderungen und sorgt dafür, dass nichts übersehen wird, während sie gleichzeitig ein schnelles, genaues Angebot generiert. CPQ-Software lässt sich mit Ihren CRM- (Customer Relationship Management) und ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) verbinden und integriert den Prozess der Angebotserstellung nahtlos in Ihren Arbeitsablauf.

Warum CPQ-Software?

Geschwindigkeit, Präzision und Individualisierung sind das A und O im Fertigungssektor. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie Werkzeuge einsetzen, mit denen Sie schneller und intelligenter arbeiten können. Eines dieser Werkzeuge ist CPQ-Software (Configure, Price, Quote). 

Falls Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema befasst haben oder Sie unsicher sind, wie sich die Lösung in Ihren Fertigungsprozess einfügt, stellen Sie sich CPQ einfach als „Superrechner“ zum Erstellen von Preisangeboten für komplexe Aufträge vor.

CPQ-Lösungen von Autodesk für die Fertigung

Konstruktion von Mastenbroek unter Verwendung von Autodesk PDMC

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Lösen Sie komplexe Probleme auf effiziente Weise – mit einer ultimativen Sammlung von Konstruktionsanwendungen.

 

 

 

 





Autodesk Inventor

Nutzen Sie leistungsstarke 3D-CAD-Werkzeuge für mechanische Konstruktion, Simulation und Dokumentation, einschließlich integrierter Funktionen für Modellierung, Fertigung und modellbasierte Definition.

 

 

 



Autodesk Fusion

Transformieren Sie den Produktentwicklungsprozess Ihres Teams durch integrierte Funktionen für Konstruktion, Fertigung, Elektronik und Datenverwaltung in einer einzigen cloudbasierten Lösung.

 

 

 

Autodesk Platform Services

Autodesk Platform Services: Integration von CPQ in Konstruktions- und Fertigungslösungen

Autodesk Platform Services, vormals bekannt als Autodesk Forge, integriert CPQ-Funktionen (Configure, Price, Quote) über eine Vielzahl von APIs und Cloud-Services in umfangreiche Fertigungslösungen. Diese Integration verbindet Entwurfs- und Konstruktionsdaten mit CPQ-Systemen und ermöglicht es Herstellern, interaktive 3D-Produktkonfigurationen zu erzeugen, präzise Preise zu generieren und dynamische Angebote direkt aus ihren CAD-Modellen zu erstellen.

Autodesk Platform Services automatisiert den Angebotsprozess und trägt somit zu optimierten Arbeitsabläufen, weniger Fehlern, beschleunigten Vertriebszyklen und einer höheren Kundenzufriedenheit bei, da präzise, maßgeschneiderte Lösungen schnell bereitgestellt werden.

Einsatz von CPQ-Werkzeugen bei Autodesk-Kunden

Screenshot von Autodesk Inventor

CIDEON

CIDEON: 30 % kürzere Vorlaufzeiten und beschleunigter Vertrieb dank CPQ-Integration

CIDEON, ein deutscher Systemintegrator und Prozessberater, nutzte CPQ-Werkzeuge, um verschiedene Abteilungen zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Video ansehen (3:11 Min.)
Die Softwareschnittstelle eines Herstellers zeigt Optionen für das Produktdesign an.

Codeo

CODEO: Umsatzsteigerung mit 30 % schnelleren Angeboten und 25 % höherer Genauigkeit

Das türkische Ingenieurbüro CODEO verwendete CPQ, um schnell vom Entwurf zum Produkt zu gelangen und so mit den schnelllebigen Anforderungen der Branche Schritt zu halten.

Bericht lesen
Automatisierung des Produktdesigns

Lixil

LIXIL: 30 % schnellere Entwürfe und höhere Gewinnspannen mithilfe von CPQ

LIXIL, ein japanisches Unternehmen, das für Haushaltseinbauten bekannt ist, setzte CPQ ein, um Entwürfe um 30% zu beschleunigen und dadurch den Planungsprozess effizienter zu gestalten.

Bericht lesen

Vorteile der Implementierung von CPQ-Software

In der Fertigungsbranche dreht sich alles um Personalisierung. Kunden wünschen sich Produkte, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, sei es im Hinblick auf Größe, Farbe, Funktionalität oder Material. Bei manueller Verwaltung kann Personalisierung jedoch zu Fehlern führen. CPQ-Software bewältigt diese Probleme, indem sie Anpassungen automatisiert und somit das Fehlerrisiko verringert und den Anpassungsprozess beschleunigt. 

Höhere Effizienz 

Höhere Effizienz 

Es ist nicht notwendig, mehrere Stunden für Produktkonfiguration, Bepreisung und Angebotserstellung aufzuwenden, denn CPQ erledigt diese Aufgaben in Minutenschnelle. So können sich Ihre Vertriebs- und Konstruktionsteams auf andere Aufgaben konzentrieren.

 

Stets genaue Angebote

Stets genaue Angebote

CPQ gewährleistet eine präzise Bepreisung. Sie müssen sich keine Gedanken über zu niedrige bzw. zu hohe Preise oder fehlende Konfigurationsdetails machen. Die Lösung reduziert menschliche Fehler und gestaltet Ihre Angebote zuverlässiger.

 

Schnellere Markteinführung

Schnellere Markteinführung

Je schneller Sie ein Angebot abgeben, desto schneller erzielen Sie einen Geschäftsabschluss. CPQ verkürzt die Angebotserstellung von Tagen auf Stunden, sodass Sie Ihren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus bleiben.

 

Skalierbarkeit

Skalierbarkeit

Mit zunehmendem Geschäftswachstum lässt sich die Angebotserstellung nicht mehr manuell verwalten. CPQ passt sich dynamisch an Ihre Anforderungen an und bewältigt sowohl steigende Komplexität als auch höheres Volumen, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Genauigkeit einzubüßen.

 

So funktioniert CPQ in der Fertigung

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich CPQ in Ihre Fertigungsabläufe einfügt, von der Konfiguration bis zum endgültigen Angebot.

Produktkonfiguration

 

CPQ-Software ermöglicht es Ihrem Vertriebsteam, die von Kunden gewünschten Produktspezifikationen einzugeben. Ganz gleich, ob Sie die Größe eines Produkts anpassen, zusätzliche Funktionen hinzufügen oder das Material ändern möchten – mit CPQ lassen sich selbst die komplexesten Produkte auf einfache Weise konfigurieren. Diese Funktion ist besonders nützlich für Hersteller, die eine breite Palette an Produktvariationen anbieten, z. B. Werkzeugmaschinen, Elektronik oder Möbel.

 

Preisgestaltung

 

CPQ verwendet vordefinierte Regeln und Echtzeitdaten, um Preise zu berechnen. Die Lösung berücksichtigt alles – von Rohstoffkosten und Produktionsaufwand bis hin zu Marktnachfrage und Gewinnspannen. Durch die Automatisierung dieses Prozesses gewährleisten Sie konsistente, präzise Preise, unabhängig von der Komplexität der jeweiligen Konfiguration.

 

Angebotserstellung

 

Nach der Produktkonfiguration und -bepreisung generiert CPQ ein professionelles Angebot, das Sie direkt an Ihren Kunden senden können. Dieses Angebot umfasst oftmals detaillierte Produktspezifikationen, Preisaufschlüsselungen und Lieferzeiten. Außerdem wird sichergestellt, dass alle Mitglieder Ihres Vertriebsteams mit denselben Informationen arbeiten, um Konsistenz in sämtlichen Bereichen aufrechtzuerhalten.

 

Ein Mann und eine Frau, die in einem Büro im Industriestil an einem Laptop zusammenarbeiten

Wie CPQ-Lösungen den Vertriebsprozess im Fertigungssektor beeinflussen

CPQ-Software unterstützt nicht nur Fertigungsprozesse, sondern transformiert auch Ihren Vertriebsansatz. Durch die Integration von CPQ in Ihr bestehendes CRM-System entsteht ein Arbeitsablauf von der anfänglichen Kundenanfrage bis zur Lieferung des Endprodukts. 

CPQ wirkt sich folgendermaßen auf den Vertrieb im Fertigungsbereich aus:

  • Beschleunigte Vertriebszyklen: Dank automatisierter Produktkonfiguration und -bepreisung im Rahmen von CPQ ist Ihr Vertriebsteam in der Lage, schneller auf Kundenanfragen zu reagieren. Mit einer raschen Reaktion gehen gleichzeitig auch schnellere Entscheidungen sowie höhere Chancen auf einen Geschäftsabschluss einher.
  • Bessere Kundenerfahrung: Kunden erhalten schneller Angebote, die präziser sind. Sie müssen nicht tagelang warten, während Sie Preise oder Konfigurationsoptionen manuell ermitteln. Stattdessen bekommen Kunden alle notwendigen Informationen in Minutenschnelle, was zu einer besseren Erfahrung mit Ihrem Unternehmen beiträgt.
  • Engere Zusammenarbeit: CPQ schließt die Lücke zwischen Vertriebs-, Konstruktions- und Produktionsteams. Da alle Beteiligten Zugriff auf dieselben Daten haben, werden Missverständnisse reduziert und die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen optimiert.
Die finanziellen Vorteile von CPQ

Die finanziellen Vorteile von CPQ

Abgesehen von Arbeitsabläufen hat CPQ auch spürbare Auswirkungen auf Ihre Geschäftsergebnisse:

  • Umsatzsteigerung: Schnellere Angebote bedeuten kürzere Vertriebszyklen. Indem Sie Ihren Kunden entsprechende Angebote in kürzerer Zeit bereitstellen, beschleunigen Sie den Vertriebszyklus und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen.
  • Niedrigere Kosten: CPQ verringert das Fehlerrisiko sowohl in der Konfigurations- als auch in der Bepreisungsphase, was weniger kostspielige Fehler zur Folge hat. So müssen Sie keine zusätzlichen finanziellen Mittel für das Beheben von Problemen im Zusammenhang mit fehlerhaften Angeboten oder Fehlkonfigurationen aufwenden.
  • Höhere Gewinnspannen: CPQ hilft Ihnen dabei, die Preisgestaltung besser zu verwalten und zu gewährleisten, dass Sie für jede Produktvariation und -anpassung angemessene Kosten berechnen. Sie schützen Ihre Gewinnspannen, indem Sie zu niedrige Preise vermeiden und sicherstellen, dass alle Kosten berücksichtigt werden.
Integration in andere Systeme

Integration in andere Systeme

Integrieren Sie CPQ in vorhandene Werkzeuge Ihres Unternehmens, um den Mehrwert der Lösung zu maximieren. Für Hersteller bedeutet dies oft, CPQ mit ERP- oder CRM-Systemen zu verknüpfen. Durch diese Integration wird der gesamte Prozess optimiert, von der Konfiguration über die Fertigung bis hin zur Lieferung.

Wenn Sie CPQ beispielsweise mit Ihrem ERP-System verbinden, können Sie Bestandsdaten in Echtzeit überprüfen und damit sichergehen, dass sich das von Ihnen angebotene kundenspezifische Produkt fristgerecht herstellen und liefern lässt. Im Zuge der Integration in CRM-Systeme ist Ihr Vertriebsteam in der Lage, vergangene Kundeninteraktionen abzurufen und dadurch fundiertere Entscheidungen während des Angebotsprozesses zu treffen.

Die Wahl der richtigen CPQ-Software

Die Wahl der richtigen CPQ-Software

Berücksichtigen Sie Folgendes bei der Auswahl einer passenden CPQ-Lösung für Ihr Fertigungsunternehmen:

  • Branchenspezifische Anforderungen: Suchen Sie nach CPQ-Lösungen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind. Hersteller benötigen eine Software, die komplexe Konfigurationen, dynamische Preisgestaltung und Produktpersonalisierung bewältigen kann.
  • Skalierbarkeit: Wenn Ihr Unternehmen wächst, brauchen Sie ein skalierbares CPQ-System, das mehr Konfigurationen, Kunden und Angebote verwaltet, ohne dabei an Geschwindigkeit zu verlieren.
  • Benutzerfreundlichkeit: Die Software muss benutzerfreundlich sein, insbesondere für Ihre Vertriebs- und Konstruktionsteams. Eine steile Lernkurve führt unter Umständen zu Frustration und Verzögerungen.
  • Integrationsmöglichkeiten: Vergewissern Sie sich, dass sich die CPQ-Software nahtlos in Ihre vorhandenen Geschäftssysteme integrieren lässt.

Ressourcen rund um CPQ

iLogic in Autodesk Inventor ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Automatisieren von Produktkonfigurationen. Es unterstützt anpassbare Regeln für die effiziente Montage von Produkten und stellt somit eine ideale Grundlage für CPQ dar.

 

Erfahren Sie, wie Sie Daten aus Inventor abrufen und in einem CPQ-System mithilfe von Autodesk Forge Design Automation verwenden. Dieser Prozess ermöglicht eine nahtlose Datenintegration und effiziente Produktkonfiguration.

 

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu CPQ

Wofür steht CPQ?

CPQ steht für Configure (Konfiguration), Price (Bepreisung), Quote (Angebot) – die drei Komponenten von CPQ-Software.

Welche Funktionen hat ein CPQ-System?

CPQ-Systeme (Configure, Price, Quote) automatisieren den Prozess, bei dem Kunden bestimmte Produktvariablen auswählen und exakte Kosten erhalten.

 

Das Anwenden verschiedener Farben, Materialien, Bemaßungen oder anderer Änderungen erfolgt mit wenigen Klicks, wobei das Produkt direkt aus der 3D-Entwurfsdatei entnommen und in einem einfachen Browserfenster dargestellt wird.

 

Produktpreise werden während des gesamten Vorgangs automatisch aktualisiert, und die Kosten für die endgültige Variablenauswahl lassen sich im Rahmen eines CPQ-Geschäftssystems für die Fertigung in ein formelles Angebot übertragen.

Worin besteht der Unterschied zwischen CRM und CPQ?

Bei CRM-Software (Customer Relationship Management) handelt es sich um ein Werkzeug zur Geschäftsentwicklung, das Kundenkontakte nachverfolgt, Interaktionsaufzeichnungen organisiert und sowohl berufliche Beziehungen als auch potenzielle Neukunden verwaltet.

 

CPQ-Software für den Fertigungssektor lässt sich direkt in Ihre Entwurfsdaten integrieren, sodass Kunden aus verfügbaren Produktvariablen auswählen können.

 

Während dieses Prozesses zeigt das System aktualisierte Preise an und ermöglicht es Ihnen, ein präzises Angebot basierend auf Kundenpräferenzen abzugeben.

 

Obwohl die beiden Lösungen unterschiedlich sind, bietet eine gute CPQ-Software die Option, Daten mit Ihrem CRM-System auszutauschen, um einen umfassenderen Überblick über Ihre Interaktionen mit Kunden zu erhalten.

Was ist CPQ-Software?

CPQ-Software (Configure, Price, Quote) hilft Herstellern dabei, schnell komplexe Produkte zu konfigurieren, genaue Preise zu berechnen und professionelle Angebote zu generieren. Sie optimiert den Prozess, indem Produktanpassung, Bepreisung und Angebotserstellung automatisiert werden.

Wie funktioniert ein CPQ-System für Fertigungsunternehmen?

Mit einem CPQ-System (Configure, Price, Quote) können Kunden verschiedene Optionen für ein Produkt auswählen (z. B. Farben, Materialien oder Größen) und unmittelbar die aktualisierten Kosten anzeigen. Dies geschieht mit wenigen Klicks über einen Webbrowser unter Verwendung des 3D-Produktentwurfs. Wenn Kunden Änderungen vornehmen, wird der Preis automatisch aktualisiert. Anschließend lässt sich die endgültige Auswahl schnell in ein formelles Angebot umwandeln.

Inwiefern werden Bepreisungsfehler durch CPQ reduziert?

CPQ nutzt vordefinierte Regeln und Echtzeitdaten, um Preise zu berechnen und somit menschliche Fehler zu vermeiden. So wird sichergestellt, dass alle Faktoren wie Materialkosten und Anpassungen im letztendlichen Angebot berücksichtigt werden.

Lässt sich CPQ-Software in meine vorhandenen Systeme integrieren?

Ja, CPQ-Software kann in andere Systeme wie ERP- (Enterprise Resource Planning) und CRM-Software (Customer Relationship Management) integriert werden, um Echtzeitdaten bereitzustellen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Wie trägt CPQ-Software zu einem besseren Vertriebsprozess bei?

CPQ-Lösungen beschleunigen den Vertriebsprozess, indem sie Produktkonfigurationen automatisieren, eine konsistente Preisgestaltung gewährleisten und Angebote rasch erstellen. Dies führt zu kürzeren Vertriebszyklen und schnelleren Geschäftsabschlüssen.

Wie wird die Kundenerfahrung dank CPQ optimiert?

CPQ bietet Kunden schnelle, präzise und detaillierte Angebote, verkürzt Wartezeiten und steigert die Zufriedenheit. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass Kunden exakt die gewünschten Konfigurationen erhalten.

Welche Arten von Fertigungsunternehmen profitieren am meisten von CPQ-Software?

Hersteller mit komplexen Produkten, einem hohen Maß an Individualisierung oder großen Produktkatalogen (z. B. Maschinen, Elektronik oder Industrieausrüstung) profitieren am meisten von CPQ.

