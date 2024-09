Das Wasserstrahlschneiden ist in vielen Branchen die bevorzugte Lösung, da es zahlreiche Vorteile (Englisch) bietet, darunter die Möglichkeit, Materialien ohne Wärmeerzeugung zu schneiden und gleichzeitig thermische Verformungen und Verfestigungen zu verhindern, um so die Materialintegrität sicherzustellen. Es kann eine große Auswahl an Materialien mit hoher Präzision schneiden, darunter Metalle, Verbundwerkstoffe, Stein und Kunststoffe. Beim Wasserstrahlschneiden werden in vielen Fällen glatte Kanten um die Schnittstelle erzeugt, sodass oft keine abschließenden Schritte mehr erforderlich sind.