Es gibt drei grundlegende Methoden der CNC-Programmierung:



1) Manuelle Dateneingabe (MDI), bei der ein erfahrener Bediener die verschiedenen M- und G-Codes manuell eingibt, um das NC-Programm zu definieren. Diese Programmierung eignet sich am besten für einfache Werkstücke.

2) Computergestützte Fertigung (CAM), bei der spezielle CAM-Software verwendet wird, um einen oder mehrere Werkzeugwege zu erstellen, die zur Bearbeitung des Werkstücks erforderlich sind. CAM-Software kann diese Werkzeugwege in NC-Programme exportieren, die M-Code und G-Codes enthalten und für die Ausführung auf einer bestimmten CNC-Maschine geeignet sind. CAM-Software eignet sich am besten für komplexere Geometrien oder Anwendungen, wie z. B. die Programmierung simultaner 5-Achsen-Maschinen.

3) Konversationale Programmierung, bei der ein Maschinenbediener vordefinierte Routinen verwendet, um einfache Bearbeitungsoperationen durchzuführen (z. B. mithilfe eines Assistenten, um eine einfache Rechtecktasche automatisch zu programmieren). Diese Programmierung eignet sich am besten für einfache Werkstücke.