AutoCAD for Windows unterscheidet sich in erster Linie durch Änderungen an der Benutzeroberfläche, wie z. B. Werkzeugpaletten, Unterstützung für mehrere Fenster und typische Elemente der Windows-Benutzeroberfläche wie die Start-Registerkarte und die Multifunktionsleiste. Eine Übersicht über Funktionen speziell für Windows finden Sie in unserem Support Center.