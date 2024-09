Die Tragwerksberechnungsmodellierung in Revit ermöglicht Ingenieuren die Koordination zwischen physikalischen und analytischen Modellen und erleichtert BIM-zentrierte Analysearbeitsabläufe in Revit. Das ermöglicht die bidirektionale Interoperabilität zwischen Revit und der Analysesoftware. Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem Video mit einer Revit-Demo.