Vyhledejte vzdělávacího partnera společnosti Autodesk
Vyhledávač partnerů je oficiální vyhledávací platforma společnosti Autodesk, jež slouží ke hledání vzdělávacích partnerů poskytujících školicí služby, individuální vzdělávání a podporu zákazníkům.
Staňte se vzdělávacím partnerem společnosti Autodesk (angličtina)
Naši vzdělávací partneři pomáhají studentům, pedagogům a odborníkům průběžně se vzdělávat. Poskytují jim výkonné nástroje pro navrhování, obsah, školení a učební materiály, aby mohli řešit skutečné výzvy a připravovat se na práci zítřka.
Web Autodesk Learning (angličtina)
Studenti a pedagogové mohou využívat aktuální online obsah a kurzy z webu Autodesk Learning. Procvičujte se, testujte své dovednosti a učte se vlastním tempem.
Certifikáty společnosti Autodesk (angličtina)
Certifikáty společnosti Autodesk dokládají pokročilé dovednosti v odvětví. Získejte práci, o kterou se ucházíte, vynikněte ve své kariéře a přidejte do svých veřejných profilů digitální odznak.
Komunita společnosti Autodesk
Na fórech a blozích (angličtina) společnosti Autodesk se můžete spojit s kolegy, pokládat otázky a sdílet informace. K dispozici je také živá vzdělávací komunita (angličtina).
Lekce na vyžádání na Autodesk University (angličtina)
Autodesk University je konference pro tvůrce. Na AU se setkávají inovátoři, kteří navrhují a tvoří v odvětvích architektury, strojírenství, stavebnictví, produktového designu, výroby, médií a zábavy, aby sdíleli nápady, rozvíjeli oborové postupy a zkoumali budoucí příležitosti. Prozkoumejte na AU lekce na vyžádání pro všechny profesionální návrháře a tvůrce.