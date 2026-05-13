Studium, školení a certifikáty

Najděte si vzdělávacího partnera

Buďte zvídaví, učte se a nechte se školit důvěryhodným partnerem.

Workshop v CNC laboratoři na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a pedagogové pracují s aplikací Autodesk Fusion.

Vytvořeno společností Autodesk. Provozováno vzdělávacími partnery.

Začněte ještě dnes spolupracovat se vzdělávacím partnerem společnosti Autodesk. Učte se od organizací a firem autorizovaných společností Autodesk®, které jsou uznávány pro své vynikající znalosti a poskytování vysoce kvalitní výuky. Společnost Autodesk poskytuje vzdělávacím partnerům originální softwarová technologická řešení Autodesk, potvrzuje jejich rozšířené znalosti řešení Autodesk a ověřuje jejich efektivní výukové metody. Vzdělávací partneři vám pomohou učit se a vyniknout v oboru, abyste byli připraveni ucházet se o nové pracovní příležitosti či dosáhnout kariérního postupu.

Tady začíná vytváření lepší budoucnosti

Učebna na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a pedagogové pracují s aplikací Fusion 360.

Školicí centra Authorized Training Center (ATC®)

Školicí centra Authorized Training Center jsou hybatelem vašeho kariérního postupu. Využijte našich školicích center a jejich instruktorů certifikovaných společností Autodesk, abyste se naučili pracovat s produkty a získali profesionální certifikát (angličtina) a odznak.

Další informace
Autodesk Fusion – studenti.

Autorizovaní akademičtí partneři

Autorizovaní akademičtí partneři podporují způsobilé studenty a pedagogy. Naši partneři a jejich instruktoři certifikovaní společností Autodesk poskytují školicí služby, jež pomáhají ostatním učit se a vyniknout v oboru, ucházet se o nové pracovní příležitosti a dosáhnout kariérního postupu.

Další informace
Kancelář společnosti Mace Construction Co., Inc. pro její staveniště v Greenwichi v Londýně.

Poskytovatelé školení pro členy

Členský program poskytovatelů školení (angličtina) představuje profesionální spolupráci mezi společností Autodesk a národním vedením významných odborových svazů a jejich školicími organizacemi. Tento program je určen pro kvalifikované odbory, poskytovatele školení přidružené k odborům, profesní sdružení a podobné organizace schválené společností Autodesk.

Další informace (angličtina)
Muž sedící u stolu a používající počítač.

Máte zájem stát se vzdělávacím partnerem společnosti Autodesk?

Naši vzdělávací partneři pomáhají studentům, pedagogům a odborníkům průběžně se vzdělávat. Poskytují jim výkonné nástroje pro navrhování, obsah, školení a učební materiály, aby mohli řešit skutečné výzvy a připravovat se na práci zítřka.

Certifikovaní instruktoři společnosti Autodesk

Certifikovaní instruktoři společnosti Autodesk (ACI) jsou akreditovaní profesionálové přidružení ke vzdělávacím partnerům společnosti Autodesk, kteří si vydobyli celosvětové uznání pro své znalosti produktů a školicí dovednosti. Certifikovaní instruktoři společnosti Autodesk smí školit budoucí inovátory v oblasti řešení Autodesk, aby se mohli přizpůsobovat neustále se měnícímu světu.

Další vzdělávací materiály

Seznamte se s naší nabídkou možností vzdělávání

Vyhledejte vzdělávacího partnera společnosti Autodesk

Vyhledávač partnerů je oficiální vyhledávací platforma společnosti Autodesk, jež slouží ke hledání vzdělávacích partnerů poskytujících školicí služby, individuální vzdělávání a podporu zákazníkům.

 

Staňte se vzdělávacím partnerem společnosti Autodesk (angličtina)

Naši vzdělávací partneři pomáhají studentům, pedagogům a odborníkům průběžně se vzdělávat. Poskytují jim výkonné nástroje pro navrhování, obsah, školení a učební materiály, aby mohli řešit skutečné výzvy a připravovat se na práci zítřka.

 

Web Autodesk Learning (angličtina)

Studenti a pedagogové mohou využívat aktuální online obsah a kurzy z webu Autodesk Learning. Procvičujte se, testujte své dovednosti a učte se vlastním tempem.

 

Certifikáty společnosti Autodesk (angličtina)

Certifikáty společnosti Autodesk dokládají pokročilé dovednosti v odvětví. Získejte práci, o kterou se ucházíte, vynikněte ve své kariéře a přidejte do svých veřejných profilů digitální odznak.

 

Komunita společnosti Autodesk

Na fórechblozích (angličtina) společnosti Autodesk se můžete spojit s kolegy, pokládat otázky a sdílet informace. K dispozici je také živá vzdělávací komunita (angličtina).

 

Lekce na vyžádání na Autodesk University (angličtina)

Autodesk University je konference pro tvůrce. Na AU se setkávají inovátoři, kteří navrhují a tvoří v odvětvích architektury, strojírenství, stavebnictví, produktového designu, výroby, médií a zábavy, aby sdíleli nápady, rozvíjeli oborové postupy a zkoumali budoucí příležitosti. Prozkoumejte na AU lekce na vyžádání pro všechny profesionální návrháře a tvůrce.