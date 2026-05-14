Učte se. Připravujte se. Tvořte.

Školicí centrum Authorized Training Center (ATC®)

Školicí centra Authorized Training Center jsou součástí komunity vzdělávacích partnerů. Studenti, pedagogové, spotřebitelé, odborníci z odvětví a firmy mohou zkoumat různé způsoby navrhování a vytváření budoucnosti.

zpráva o stavu navrhování a tvorby pro rok 2025

Seznamte se s nejnovějšími poznatky pro manažery a novými technologiemi

Poznatky (angličtina) a výzkum (angličtina) lídrů v odvětví o tom, jak digitální transformace podporuje odolnost podniku, udržitelnost a řízení talentů.

Podpořte svou zvídavost prostřednictvím školení vedených instruktorem, online školení či samostudia od společnosti Autodesk

Školicí centra Authorized Training Center nabízejí zákazníkům a instruktorům kvalitní vzdělávací prostředí. Jejich komplexní školicí kurzy vám pomohou rozšířit si znalosti o produktech, připravit se na certifikační zkoušky a dosáhnout kariérních cílů. Tato školicí centra autorizovaná společností Autodesk mají profesionální tým certifikovaných instruktorů společnosti Autodesk uznávaných celosvětovou komunitou vzdělávacích partnerů společnosti Autodesk.

Učebna na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a pedagogové pracují s aplikací Fusion 360.

Má vaše organizace zájem stát se ATC?

Školicí centra Autodesk Authorized Training Center jsou organizace nebo poskytovatelé školení, kteří zákazníkům, profesionálům v odvětví, studentům a pedagogům poskytují vysoce kvalitní vzdělávací prostředí. Umožňují budoucím inovátorům osvojovat si hlubší znalosti produktů Autodesk, připravují studenty na certifikační zkoušky a pomáhají posluchačům dosahovat jejich kariérních cílů v neustále se vyvíjejícím světě.

 

Aby se organizace mohla stát ATC, musí být zavedeným poskytovatelem školení se zkušenými certifikovanými instruktory společnosti Autodesk a vybavením, které vyhovuje standardům společnosti Autodesk. Musí se zavázat k zachování vysoké kvality výuky, k pravidelnému aktualizování učebních osnov a k poskytování odpovídající podpory a materiálů studentům. Rovněž musí splňovat požadavky programu ATC společnosti Autodesk. Budujte svou budoucnost. Staňte se školicím centrem Autodesk Authorized Training Center.

Studenti a pedagogové pracují s aplikací Fusion 360.

Program pro certifikované instruktory Autodesk

Certifikovaní instruktoři společnosti Autodesk (ACI) jsou důvěryhodní a certifikovaní odborníci, kteří jsou uznáváni pro svou znalost řešení a produktů Autodesk, poskytování profesionálního školení a pokročilé pedagogické dovednosti. ACI jsou prověřováni společností Autodesk a přidruženi ke vzdělávacím partnerům společnosti Autodesk. Jejich posláním je pomáhat studentům, aby se dokázali přizpůsobovat neustále se měnícímu světu.

Vytváření lepší budoucnosti začíná teď a tady

Studenti se seznamují s Fusion 360 na vysoké škole Nihon Kogakuin v Hachioji v Tokiu (Japonsko).

oslovte aap

Program autorizovaných akademických partnerů

Autorizovaní akademičtí partneři společnosti Autodesk (AAP) spolupracují s akademickými institucemi na přípravě pedagogů k tomu, aby inspirovali a podporovali příští generaci inovátorů, a dále se studenty, aby je připravili na odvětví budoucnosti. Akademičtí partneři nabízejí příležitosti ke spolupráci, rozhovory zaměřené na konkrétní téma a přípravu na certifikační zkoušky.

 

Více informací
Učebna na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a pedagogové pracují s aplikací Fusion 360.

získejte certifikáty společnosti Autodesk

Program certifikátů společnosti Autodesk

Certifikáty společnosti Autodesk dokládají pokročilé dovednosti v odvětví. Ověřte své schopnosti v oblasti navrhování a tvorby – pomůže vám to získat vysněné pracovní místo, posunout se dál ve vaší kariéře a urychlit rozvoj vašeho podnikání v odvětvích AECO, programového designu a výroby či médií a zábavy.

 

Více informací (angličtina)
Odborníci na BIM ze společnosti Fortis Construction na staveništi pobočky společnosti Autodesk v Portlandu ve státě Oregon.

praktické školení v učebně 

Program poskytovatelů školení pro členy

Poskytovatelé školení společnosti Autodesk pro členy (MTP) jsou vzdělávací organizace sdružené v odborech nebo profesní sdružení, která podporují poskytování kvalitních vzdělávacích programů, prohlubování znalostí o produktech a iniciativy zaměřené na zavádění a využívání softwaru Autodesk pro učně v odborech a budoucí odborníky v odvětví.

 

Více informací (angličtina)

Více o vzdělávání

Učebna na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a pedagogové pracují s aplikací Fusion 360.

Vzdělávací materiály společnosti Autodesk

Společnost Autodesk chce inspirovat vaše studenty a pedagogy k osvojování dovedností či praktických zkušeností a získávání osvědčení potřebných k navrhování a vytváření lepšího světa pro všechny.

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Studenti se seznamují s Fusion 360 na vysoké škole Nihon Kogakuin v Hachioji v Tokiu (Japonsko).

Podpora vzdělávání od společnosti Autodesk

Najděte si nápovědu a materiály pro všechny své potřeby v oblasti výuky, studia a školení a také odpovědi na dotazy týkající se produktů Autodesk.

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