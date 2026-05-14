Školicí centra Autodesk Authorized Training Center jsou organizace nebo poskytovatelé školení, kteří zákazníkům, profesionálům v odvětví, studentům a pedagogům poskytují vysoce kvalitní vzdělávací prostředí. Umožňují budoucím inovátorům osvojovat si hlubší znalosti produktů Autodesk, připravují studenty na certifikační zkoušky a pomáhají posluchačům dosahovat jejich kariérních cílů v neustále se vyvíjejícím světě.
Aby se organizace mohla stát ATC, musí být zavedeným poskytovatelem školení se zkušenými certifikovanými instruktory společnosti Autodesk a vybavením, které vyhovuje standardům společnosti Autodesk. Musí se zavázat k zachování vysoké kvality výuky, k pravidelnému aktualizování učebních osnov a k poskytování odpovídající podpory a materiálů studentům. Rovněž musí splňovat požadavky programu ATC společnosti Autodesk. Budujte svou budoucnost. Staňte se školicím centrem Autodesk Authorized Training Center.