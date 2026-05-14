Rozvíjejte své pedagogické dovednosti a získejte konkurenční výhodu

Certifikovaní instruktoři společnosti Autodesk

Certifikovaní instruktoři společnosti Autodesk mají znalosti produktů potřebné k dodržování oborových standardů a k vedení výukových kurzů. Odznaky ACI jsou vydávány a ověřovány renomovanými organizacemi. Získejte důvěru zákazníků tím, že jim ukážete certifikovaný odznak potvrzující vaše znalosti. Aby instruktor získal osvědčení Certifikovaný instruktor společnosti Autodesk, musí být přidruženým instruktorem kvalifikovaného vzdělávacího partnera.

Učebna na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a učitelé pracují s aplikací Fusion 360.

Získejte důvěru zákazníků tím, že jim ukážete celosvětově platný odznak potvrzující vaše znalosti

Certifikovaní instruktoři společnosti Autodesk (ACI) jsou důvěryhodní a certifikovaní odborníci, kteří jsou uznáváni pro svou znalost řešení a produktů Autodesk, poskytování profesionálního školení a pokročilé pedagogické dovednosti. ACI jsou prověřováni společností Autodesk a přidruženi ke vzdělávacím partnerům společnosti Autodesk. Jejich posláním je pomáhat studentům, aby se dokázali přizpůsobovat neustále se měnícímu světu.

Odlište se od konkurence odbornými znalostmi a důvěryhodností

S našimi vizionářskými vzdělávacími partnery chceme pomáhat s vytvářením lepšího světa pro všechny. Osvědčení Certifikovaný instruktor společnosti Autodesk lze získat tím, že splníte realistické požadavky na instruktory. Členství v programu ACI přináší reálné a okamžité výhody v podobě rozvoje vašich odborných znalostí, zajištění budoucích zdrojů příjmů a získání nových zákazníků či dlouhodobých obchodních příležitostí.

Úrovně programu ACI

Aby instruktor získal osvědčení Certifikovaný instruktor společnosti Autodesk, musí být přidruženým instruktorem kvalifikovaného vzdělávacího partnera. Instruktoři získají osvědčení ACI po splnění minimálních požadavků programu.

Na obrázku je logo standardní úrovně ACI.

Standardní úroveň ACI

Získáte ji poté, co se stanete schváleným instruktorem společnosti Autodesk.

 

Stříbrná úroveň ACI

Stříbrná úroveň ACI

Osvědčení ACI se obnovuje každoročně po dobu tří let.

 

Na obrázku je logo zlaté úrovně ACI.

Zlatá úroveň ACI

Osvědčení ACI se obnovuje každoročně po dobu šesti let.

 

Na obrázku je logo platinové úrovně ACI.

Platinová úroveň ACI

Osvědčení ACI se obnovuje každoročně po dobu devíti let.

 

Učebna na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a učitelé pracují s aplikací Fusion 360.

Požadavky na získání standardního osvědčení certifikovaného odborníka společnosti Autodesk

Náš distributor pro vzdělávací partnery Autodesk vám vysvětlí více o požadavcích a výhodách programu ACI a o tom, jak se vydat na cestu k osvědčení ACI. Mezi klíčové požadavky patří: 

  • Musíte být přidruženým instruktorem aktivního vzdělávacího partnera společnosti Autodesk
  • Od přidruženého vzdělávacího partnera společnosti Autodesk získejte ID instruktora společnosti Autodesk
  • Aktivujte si profil na Portálu podpory certifikovaných instruktorů společnosti Autodesk a absolvujte kurz Školení školitele
  • Aktivně a pravidelně používejte Systém hodnocení školení Autodesk

Účast v programu ACI, používání odznaku ACI a jakékoli právo identifikovat se jako ACI podléhá podmínkám smlouvy k Programu pro certifikované instruktory Autodesk a veškerým pokynům k používání odznaku ACI, které se čas od času na základě výhradního uvážení společnosti Autodesk mohou změnit. Společnost Autodesk může kdykoli podle svého uvážení změnit podmínky programu nebo program ukončit.

Workshop v CNC laboratoři na Diablo Valley College v Pleasant Hill v Kalifornii. Studenti a učitelé pracují s aplikací Fusion 360.

Nečekejte na pokrok. Dosáhněte ho.

Vydejte se na cestu a staňte se Certifikovaným instruktorem společnosti Autodesk. Kontaktujte manažera autorizovaného školicího centra společnosti Autodesk, autorizovaného akademického partnera společnosti Autodesk nebo členského poskytovatele školení (angličtina).

Další informace najdete ve smlouvě k programu ACI (angličtina) a v globálním průvodci programem a vysvětlení výhod (angličtina).