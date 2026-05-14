Náš distributor pro vzdělávací partnery Autodesk vám vysvětlí více o požadavcích a výhodách programu ACI a o tom, jak se vydat na cestu k osvědčení ACI. Mezi klíčové požadavky patří:
- Musíte být přidruženým instruktorem aktivního vzdělávacího partnera společnosti Autodesk
- Od přidruženého vzdělávacího partnera společnosti Autodesk získejte ID instruktora společnosti Autodesk
- Aktivujte si profil na Portálu podpory certifikovaných instruktorů společnosti Autodesk a absolvujte kurz Školení školitele
- Aktivně a pravidelně používejte Systém hodnocení školení Autodesk
Účast v programu ACI, používání odznaku ACI a jakékoli právo identifikovat se jako ACI podléhá podmínkám smlouvy k Programu pro certifikované instruktory Autodesk a veškerým pokynům k používání odznaku ACI, které se čas od času na základě výhradního uvážení společnosti Autodesk mohou změnit. Společnost Autodesk může kdykoli podle svého uvážení změnit podmínky programu nebo program ukončit.