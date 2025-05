Gestisci in modo efficiente le modifiche, incluse le richieste di modifica, gli ordini di modifica, le attività di modifica, le approvazioni elettroniche e i rapporti sui problemi con processi automatizzati. Ottieni la tracciabilità completa di tutte le attività per consentire l'analisi in tempo reale degli indicatori KPI, acquisire le cause primarie delle modifiche e fornire la documentazione delle modifiche per le verifiche.