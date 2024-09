Il sistema PLM nel cloud di Fusion Manage viene utilizzato dalle organizzazioni di tutte le dimensioni per centralizzare e automatizzare i workflow dei processi, nonché per fornire strumenti di collaborazione interdisciplinare a tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del prodotto. Fusion Manage è utilizzato da professionisti che operano nell'ambito della gestione operativa, della produzione, della gestione della catena di fornitura, dell'approvvigionamento, della qualità e dell'ingegneria. Fusion Manage garantisce che tutti utilizzino informazioni precise e aggiornate in un sistema che è disponibile per tutti i soggetti coinvolti interni ed esterni distribuiti in vari team, reparti e aree geografiche.