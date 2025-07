Scarica RV

RV 2024.2.0

Versione più recente (consigliata)

RV per Windows è disponibile anche senza programma di installazione.

RV 2023.0.3

Versione precedente disponibile

RV per Windows è disponibile anche senza programma di installazione.

RV Floating License Server

Solo per gli utenti che dispongono di licenze RV trasferibili.

Il codice binario di Floating License Server per Windows si basa su DLL meno recenti incluse in Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86).