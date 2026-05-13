Développez vos compétences pédagogiques et gagnez un avantage concurrentiel.

Formateurs certifiés Autodesk

Les formateurs certifiés Autodesk maîtrisent les produits nécessaires pour satisfaire aux normes de l’industrie et diriger des cours dans des contextes d’enseignement. Les badges ACI sont délivrés et validés par des organismes réputés. Gagnez la confiance de vos clients en présentant un badge certifié qui valide vos compétences. Pour devenir formateur certifié Autodesk, il convient d'être affilié à un partenaire de formation agréé.

Salle de classe du Diablo Valley College de Pleasant Hill, en Californie (États-Unis). Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

Gagnez la confiance de vos clients en présentant une certification reconnue à l’échelle mondiale qui valide vos connaissances

Les formateurs certifiés Autodesk (ACI) sont des professionnels accrédités et de confiance, reconnus pour leur maîtrise des solutions et produits Autodesk, la qualité de leurs formations professionnelles et leurs compétences pédagogiques avancées. Les ACI sont approuvés par Autodesk et affiliés à des partenaires de formation Autodesk. Leur mission est de préparer les apprenants à évoluer dans un monde en pleine mutation.

Démarquez-vous de la concurrence grâce à votre expertise et à votre crédibilité

Avec nos partenaires de formation visionnaires, nous voulons contribuer à créer un monde meilleur pour tous. La certification de formateur Autodesk peut être obtenue en remplissant certaines conditions réalistes. Le statut d’ACI offre des avantages concrets et immédiats : vous développez votre expertise, vous vous assurez des sources de revenus futures, vous attirez de nouveaux clients et vous pérennisez votre activité.

Niveaux du programme ACI

Pour obtenir la certification Autodesk, un formateur doit être affilié à un partenaire de formation agréé. Les formateurs doivent satisfaire aux exigences minimales du programme pour obtenir une certification ACI.

L’image présente le logo Standard ACI

Standard ACI

À obtenir après être devenu un formateur approuvé par Autodesk.

 

Silver ACI

Silver ACI

La certification ACI est renouvelée chaque année pendant trois ans.

 

L’image présente le logo Gold ACI

Gold ACI

La certification ACI est renouvelée chaque année pendant six ans.

 

L’image présente le logo Platinum ACI

Platinum ACI

La certification ACI est renouvelée chaque année pendant neuf ans.

 

Salle de classe du Diablo Valley College de Pleasant Hill, en Californie (États-Unis). Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

Conditions requises pour obtenir une certification standard Autodesk

Notre distributeur partenaire de formation Autodesk vous fournira des informations complémentaires sur les conditions requises et les avantages du programme ACI, et vous expliquera comment commencer à obtenir des attestations ACI. Les exigences clés sont les suivantes : 

  • Être un formateur affilié auprès d’un partenaire de formation Autodesk actif
  • Obtenir un ID de formateur Autodesk auprès de votre partenaire de formation affilié Autodesk
  • Activer votre profil sur le portail d’activation des formateurs certifiés Autodesk ; suivre le cours Formation des formateurs
  • Maintenir une utilisation active et continue du système d’évaluation des formations Autodesk

La participation au programme ACI, l’utilisation du badge ACI et le droit de vous identifier en tant qu’ACI sont assujettis aux conditions de l’accord du programme ACI (Autodesk Certified Instructor) et à toutes les directives mises à disposition dans le guide du programme ou sur la plateforme de badges pour l’utilisation du badge ACI, lesquelles peuvent être modifiées à tout moment à la seule discrétion d’Autodesk. Autodesk peut modifier les conditions du programme ou y mettre fin à tout moment, à sa seule discrétion.

Atelier organisé au laboratoire CNC du Diablo Valley College de Pleasant Hill, en Californie (États-Unis). Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

N’attendez pas le progrès. Allez de l’avant.

Commencez votre parcours pour devenir formateur certifié Autodesk en contactant le responsable de votre centre de formation agréé Autodesk, de votre partenaire éducatif agréé Autodesk ou de votre organisme de formation (.fr).

Pour plus d’informations, consultez l'accord et le guide du programme des formateurs certifiés Autodesk : Program Agreement (anglais) et Global Program Guide & Explanation of Benefits (anglais).