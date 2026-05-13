Notre distributeur partenaire de formation Autodesk vous fournira des informations complémentaires sur les conditions requises et les avantages du programme ACI, et vous expliquera comment commencer à obtenir des attestations ACI. Les exigences clés sont les suivantes :

Être un formateur affilié auprès d’un partenaire de formation Autodesk actif

Obtenir un ID de formateur Autodesk auprès de votre partenaire de formation affilié Autodesk

Activer votre profil sur le portail d’activation des formateurs certifiés Autodesk ; suivre le cours Formation des formateurs

Maintenir une utilisation active et continue du système d’évaluation des formations Autodesk

La participation au programme ACI, l’utilisation du badge ACI et le droit de vous identifier en tant qu’ACI sont assujettis aux conditions de l’accord du programme ACI (Autodesk Certified Instructor) et à toutes les directives mises à disposition dans le guide du programme ou sur la plateforme de badges pour l’utilisation du badge ACI, lesquelles peuvent être modifiées à tout moment à la seule discrétion d’Autodesk. Autodesk peut modifier les conditions du programme ou y mettre fin à tout moment, à sa seule discrétion.