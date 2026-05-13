Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Commencez dès aujourd'hui avec un partenaire de formation Autodesk. Bénéficiez de l'expertise d'organisations et d'entreprises agréées par Autodesk® et réputées pour leurs connaissances exceptionnelles et leur capacité à offrir des formations de qualité. Autodesk fournit à ses partenaires de formation l'accès à des solutions logicielles technologiques Autodesk authentiques, confirme leur maîtrise approfondie de l'utilisation des solutions Autodesk et vérifie l'efficacité de leurs techniques d'enseignement. Nos partenaires de formation vous donnent les moyens d'apprendre et de vous démarquer dans votre domaine, et vous préparent à saisir de nouvelles opportunités professionnelles ainsi qu'à progresser dans votre carrière.
Nos Centres de formation agréés constituent un tremplin vers l’évolution de votre carrière. Grâce à leurs équipes de formateurs certifiés Autodesk, apprenez à maîtriser nos produits et obtenez des badges et une certification (site Web É.-U.) professionnelle.
Nos partenaires éducatifs agréés accompagnent les étudiants et les enseignants éligibles. Avec le soutien de leurs équipes de formateurs certifiés Autodesk, ils proposent des services de formation qui vous aident à apprendre et à vous démarquer dans votre domaine, tout en vous préparant à saisir de nouvelles opportunités professionnelles et à dynamiser votre carrière.
Le Programme Membership Training Provider (site Web France) est le fruit d'une collaboration professionnelle entre Autodesk et les dirigeants nationaux des principaux syndicats et leurs organismes de formation. Ce programme s'adresse aux syndicats éligibles, aux organismes de formation affiliés à des syndicats, aux associations professionnelles et aux organisations similaires approuvées par Autodesk.
Accompagnés par nos partenaires de formation, les étudiants, les enseignants et les professionnels peuvent accéder à des formations continues grâce à des outils de conception, des contenus et des programmes de cours puissants qui les aideront à relever les défis du monde réel et à se préparer aux métiers de demain.
Les formateurs certifiés Autodesk (ACI) sont des professionnels accrédités, affiliés aux partenaires d'apprentissage Autodesk et reconnus dans le monde entier pour leur maîtrise des produits, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à transmettre leurs connaissances. Autodesk donne à ses formateurs certifiés les moyens de former les innovateurs de demain et les aider à s'adapter à un monde en constante évolution.
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Trouver un partenaire de formation Autodesk
Notre plate-forme officielle de recherche de partenaires permet de trouver des professionnels qui proposent des services de formation, des expériences sur mesure et une assistance aux clients.
Devenir un partenaire de formation Autodesk (site Web France)
Accompagnés par nos partenaires de formation, les étudiants, les enseignants et les professionnels peuvent accéder à des formations continues grâce à des outils de conception, des contenus et des programmes de cours puissants qui les aideront à relever les défis du monde réel et à se préparer aux métiers de demain.
Formation en ligne Autodesk (site Web É.-U.)
Sur notre page Autodesk Learning, les étudiants et les enseignants ont accès à des cours et à des contenus mis à jour. Avec ces ressources en ligne, ils peuvent s'exercer, tester leurs compétences et apprendre à leur propre rythme.
Certification Autodesk (site Web É.-U.)
Les certifications Autodesk mettent en évidence les compétences avancées dans votre secteur. Trouvez un emploi, démarquez-vous dans votre carrière et ajoutez votre badge numérique à vos profils publics.
Rendez-vous sur les forums et les blogues (site Web É.-U.) Autodesk pour entrer en contact avec vos pairs, poser des questions et partager des informations. Il existe également une communauté éducative (site Web France) très active.
Sessions à la demande d'Autodesk University (site Web France)
Autodesk University est le lieu dédié à tous ceux qui créent à l'infini. AU rassemble des innovateurs du secteur de la conception et de la fabrication dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la conception de produits, de la fabrication, des médias et du divertissement, afin de partager des idées, de faire progresser les pratiques du secteur et d'explorer les possibilités pour l'avenir. Explorez les sessions à la demande d'Autodesk University pour tous les professionnels de la conception et de la fabrication.