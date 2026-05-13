Développez vos compétences pédagogiques et GAGNEZ un avantage concurrentiel

Formateurs certifiés Autodesk

Les formateurs certifiés Autodesk possèdent les connaissances nécessaires sur les produits pour répondre aux normes du secteur et animer des cours dans des contextes pédagogiques. Les badges ACI sont délivrés et validés par des organismes réputés. Gagnez la confiance de vos clients en leur présentant un badge certifié qui valide vos compétences. Pour devenir formateur certifié Autodesk, il convient d’être affilié à un partenaire de formation agréé.

Salle de classe au Diablo Valley College à Pleasant Hill, Californie. Les étudiants et les enseignants travaillent avec Fusion 360.

Gagnez la confiance de vos clients en leur présentant des références professionnelles internationalement reconnues qui valident vos connaissances

Les formateurs certifiés Autodesk (ACI) sont des professionnels accrédités et dignes de confiance, reconnus pour leur maîtrise des solutions et des produits Autodesk, leur capacité à dispenser des formations professionnelles et leurs compétences pédagogiques avancées. Les ACI sont approuvés par Autodesk et affiliés aux partenaires de formation Autodesk. Leur mission est de donner aux apprenants les moyens de s’adapter à un monde en constante évolution.

Démarquez-vous de la concurrence grâce à votre expertise et à votre crédibilité

Avec nos partenaires de formation visionnaires, nous voulons contribuer à créer un monde meilleur pour tous. La certification de formateur Autodesk est possible à obtenir en remplissant certaines conditions réalistes. Le statut d'ACI offre des avantages tangibles et immédiats : vous développez votre expertise, vous vous assurez des sources de revenus futures, vous attirez de nouveaux clients durables et vous pérennisez votre activité.

Niveaux du programme ACI

Pour obtenir une certification Autodesk, un formateur doit être affilié à un partenaire de formation agréé. Les formateurs doivent satisfaire aux exigences minimales du programme pour obtenir une certification ACI.

L’image présente le logo de Standard ACI

Standard ACI

À obtenir après être devenu un formateur approuvé par Autodesk.

 

Silver ACI

Silver ACI

La certification ACI est renouvelée chaque année pendant trois ans.

 

L’image présente le logo de Gold ACI

Gold ACI

La certification ACI est renouvelée chaque année pendant six ans.

 

L’image présente le logo de Platinum ACI

Platinum ACI

La certification ACI est renouvelée chaque année pendant neuf ans.

 

Salle de classe au Diablo Valley College à Pleasant Hill, Californie. Les étudiants et les enseignants travaillent avec Fusion 360.

Conditions requises pour obtenir une certification standard Autodesk

Notre distributeur partenaire de formation Autodesk vous fournira des informations complémentaires sur les conditions requises et les avantages du programme ACI, et vous expliquera comment commencer à obtenir des attestations ACI. Les principales exigences sont les suivantes :

  • Être un formateur affilié à un partenaire de formation Autodesk actif
  • Obtenir un ID de formateur Autodesk auprès de votre partenaire de formation Autodesk affilié
  • Activer votre profil sur le portail d’activation des formateurs certifiés Autodesk; suivre le Cours de formation des formateurs
  • Maintenir une utilisation active et continue du système d’évaluation de la formation Autodesk

La participation au programme ACI, l'utilisation du badge ACI et le droit de vous identifier en tant qu'ACI sont soumis aux conditions de l'accord du programme ACI (Autodesk Certified Instructor) et à toutes les directives mises à disposition dans le guide du programme ou sur la plateforme de badges pour l'utilisation du badge ACI, lesquelles peuvent être modifiées à tout moment à la seule discrétion d'Autodesk. Autodesk peut modifier les conditions du programme ou y mettre fin à tout moment, à sa seule discrétion.

Atelier dans le laboratoire CNC du Diablo Valley College à Pleasant Hill, Californie. Les étudiants et les enseignants travaillent avec Fusion 360.

N’attendez pas le progrès. Allez de l'avant.

Commencez votre parcours pour devenir un formateur certifié Autodesk en contactant le responsable du site de votre centre de formation agréé Autodesk, de votre partenaire éducatif agréé ou de votre organisme de formation des membres d'organisations associatives (site Web France).

Pour plus d’informations, consultez l'accord et le guide du programme des formateurs certifiés Autodesk : Autodesk Certified Instructor Program Agreement (site Web É.-U.) et Autodesk Certified Instructor Global Program Guide & Explanation of Benefits (site Web É.-U.)