Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Les formateurs certifiés Autodesk (ACI) sont des professionnels accrédités et dignes de confiance, reconnus pour leur maîtrise des solutions et des produits Autodesk, leur capacité à dispenser des formations professionnelles et leurs compétences pédagogiques avancées. Les ACI sont approuvés par Autodesk et affiliés aux partenaires de formation Autodesk. Leur mission est de donner aux apprenants les moyens de s’adapter à un monde en constante évolution.
Avec nos partenaires de formation visionnaires, nous voulons contribuer à créer un monde meilleur pour tous. La certification de formateur Autodesk est possible à obtenir en remplissant certaines conditions réalistes. Le statut d'ACI offre des avantages tangibles et immédiats : vous développez votre expertise, vous vous assurez des sources de revenus futures, vous attirez de nouveaux clients durables et vous pérennisez votre activité.
Pour obtenir une certification Autodesk, un formateur doit être affilié à un partenaire de formation agréé. Les formateurs doivent satisfaire aux exigences minimales du programme pour obtenir une certification ACI.
À obtenir après être devenu un formateur approuvé par Autodesk.
La certification ACI est renouvelée chaque année pendant trois ans.
La certification ACI est renouvelée chaque année pendant six ans.
La certification ACI est renouvelée chaque année pendant neuf ans.
Notre distributeur partenaire de formation Autodesk vous fournira des informations complémentaires sur les conditions requises et les avantages du programme ACI, et vous expliquera comment commencer à obtenir des attestations ACI. Les principales exigences sont les suivantes :
La participation au programme ACI, l'utilisation du badge ACI et le droit de vous identifier en tant qu'ACI sont soumis aux conditions de l'accord du programme ACI (Autodesk Certified Instructor) et à toutes les directives mises à disposition dans le guide du programme ou sur la plateforme de badges pour l'utilisation du badge ACI, lesquelles peuvent être modifiées à tout moment à la seule discrétion d'Autodesk. Autodesk peut modifier les conditions du programme ou y mettre fin à tout moment, à sa seule discrétion.
Commencez votre parcours pour devenir un formateur certifié Autodesk en contactant le responsable du site de votre centre de formation agréé Autodesk, de votre partenaire éducatif agréé ou de votre organisme de formation des membres d'organisations associatives (site Web France).
Pour plus d’informations, consultez l'accord et le guide du programme des formateurs certifiés Autodesk : Autodesk Certified Instructor Program Agreement (site Web É.-U.) et Autodesk Certified Instructor Global Program Guide & Explanation of Benefits (site Web É.-U.)