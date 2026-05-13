Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Découvrez le point de vue (site Web É.-U.) et les recherches (site Web É.-U.) de leaders du secteur sur la manière dont la transformation numérique stimule la résilience, la durabilité et la gestion des talents.
Les centres de formation agréés offrent aux clients et aux enseignants des expériences de formation de qualité. Leurs formations complètes vous aident à approfondir votre connaissance des produits, à vous préparer aux examens de certification et à atteindre vos objectifs professionnels. Ces centres de formation, agréés par Autodesk, disposent d'une équipe professionnelle de formateurs certifiés Autodesk reconnus par la communauté mondiale des partenaires d'apprentissage Autodesk.
Les centres de formation agréés (ATC) Autodesk sont des organisations ou des organismes de formation qui proposent des expériences d'apprentissage de qualité aux clients, aux professionnels du secteur, aux étudiants et aux enseignants. Ils permettent aux futurs innovateurs d'approfondir leurs connaissances des produits Autodesk, préparent les étudiants aux examens de certification et aident les apprenants à atteindre leurs objectifs de carrière dans un monde en constante évolution.
Pour devenir un ATC, une organisation doit être un organisme de formation établi avec des formateurs certifiés Autodesk expérimentés et des installations conformes aux normes d'Autodesk. Elle doit s'engager à maintenir l'excellence des formations, à mettre régulièrement à jour les programmes d'études et à fournir un soutien et des ressources adéquats aux apprenants. De plus, elle doit se conformer aux exigences du programme ATC d'Autodesk. Construisez votre avenir. Devenez un centre de formation agréé Autodesk.
Les formateurs certifiés Autodesk (ACI) sont des professionnels accrédités et dignes de confiance, reconnus pour leur maîtrise des solutions et des produits Autodesk, leur capacité à dispenser des formations professionnelles et leurs compétences pédagogiques avancées. Les ACI sont approuvés par Autodesk et affilies à des partenaires de formation Autodesk. Leur mission est de donner aux apprenants les moyens de s’adapter à un monde en constante évolution.
CONTACTER un aap
Les partenaires éducatifs agréés (AAP) Autodesk collaborent avec les établissements d'enseignement afin d'aider les enseignants à inspirer et à former la prochaine génération d'innovateurs, et accompagnent les étudiants pour les préparer au marché du travail de demain. Ces partenaires offrent des opportunités de collaboration, des échanges ciblés et une préparation aux examens de certification.
obtenir une certification Autodesk
Les certifications Autodesk valorisent les compétences avancées dans votre secteur. Validez vos compétences en matière de conception et de fabrication pour trouver un emploi, faire progresser votre carrière et dynamiser votre activité dans les secteurs de l'AICE, de la conception et de la fabrication de programmes, des médias et du divertissement.
formation en classe axée sur la pratique
Les Membership Training Providers (MTP) Autodesk sont des organismes de formation affiliés à un syndicat ou à des associations de professionnels qui contribuent à offrir des expériences d'apprentissage de qualité, à approfondir la connaissance des produits et à renforcer les initiatives visant à faciliter le déploiement et l'adoption des logiciels Autodesk auprès d'apprentis syndiqués et de futurs professionnels du secteur.
Chez Autodesk, nous nous engageons à inspirer vos étudiants et enseignants et à leur permettre d'acquérir les compétences, l'expérience pratique et les qualifications nécessaires afin de concevoir et de créer un monde meilleur pour tous.
Trouvez de l'aide et des ressources pour tous vos besoins liés à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation, ainsi que des réponses à vos questions sur les produits Autodesk.