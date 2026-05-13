Les centres de formation agréés (ATC) Autodesk sont des organisations ou des organismes de formation qui proposent des expériences d'apprentissage de qualité aux clients, aux professionnels du secteur, aux étudiants et aux enseignants. Ils permettent aux futurs innovateurs d'approfondir leurs connaissances des produits Autodesk, préparent les étudiants aux examens de certification et aident les apprenants à atteindre leurs objectifs de carrière dans un monde en constante évolution.

Pour devenir un ATC, une organisation doit être un organisme de formation établi avec des formateurs certifiés Autodesk expérimentés et des installations conformes aux normes d'Autodesk. Elle doit s'engager à maintenir l'excellence des formations, à mettre régulièrement à jour les programmes d'études et à fournir un soutien et des ressources adéquats aux apprenants. De plus, elle doit se conformer aux exigences du programme ATC d'Autodesk. Construisez votre avenir. Devenez un centre de formation agréé Autodesk.