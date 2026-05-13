Le vrai pouvoir réside dans la connaissance. Surtout avec Autodesk.

Partenaire éducatif agrée

Les partenaires éducatifs offrent aux enseignants et aux étudiants des opportunités de collaboration, des conversations ciblées et la préparation aux examens de certification.

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Les compétences de demain se forgent dès aujourd'hui dans les salles de classe. Êtes-vous prêt?

Les partenaires éducatifs agréés Autodesk (AAP) collaborent avec les établissements d'enseignement afin d'aider les enseignants à inspirer et à former la prochaine génération d'innovateurs, et accompagnent les étudiants pour les préparer au marché du travail de demain. Les partenaires éducatifs offrent aux enseignants et aux étudiants des opportunités de collaboration, des conversations ciblées et la préparation aux examens de certification.

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Obtenir une certification Autodesk

Les certifications Autodesk mettent en évidence les compétences avancées dans votre secteur. Validez vos compétences en matière de conception et de fabrication pour trouver un emploi, faire progresser votre carrière et dynamiser votre activité dans les secteurs de l'AICE, de la conception et de la fabrication de programmes, des médias et du divertissement.

Êtes-vous enseignant étudiant?

Atelier dans le laboratoire CNC du Diablo Valley College à Pleasant Hill, Californie. Les étudiants et les enseignants travaillent avec Fusion 360.

Autodesk pour les enseignants

Autodesk s'engage à vous aider à former les dirigeants de demain. Accédez gratuitement à toute notre gamme de produits grâce au programme Autodesk Education.

En savoir plus (site Web France)
Salle de classe au Diablo Valley College à Pleasant Hill, Californie. Les étudiants et les enseignants travaillent avec Fusion 360.

Autodesk pour les étudiants

Autodesk vous donne accès à des logiciels professionnels qui vous permettront de concrétiser vos idées et de vous préparer à une carrière où vous serez amené à diriger et à révolutionner les secteurs d'activité de demain.

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Étudiants utilisant Fusion 360 au Nihon Kogakuin College de Hachioji à Tokyo, au Japon.

Ressources Autodesk Education

Chez Autodesk, nous nous engageons à vous inspirer et à vous donner les moyens d'acquérir les compétences, l'expérience pratique et les qualifications nécessaires pour concevoir et créer un monde meilleur pour tous.

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Étudiants utilisant Fusion 360 au Nihon Kogakuin College de Hachioji à Tokyo, au Japon.

Assistance Autodesk Education

Trouvez de l'aide et des ressources pour tous vos besoins liés à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation, ainsi que des réponses à vos questions sur les produits Autodesk.

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