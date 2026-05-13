Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Les partenaires éducatifs agréés Autodesk (AAP) collaborent avec les établissements d'enseignement afin d'aider les enseignants à inspirer et à former la prochaine génération d'innovateurs, et accompagnent les étudiants pour les préparer au marché du travail de demain. Les partenaires éducatifs offrent aux enseignants et aux étudiants des opportunités de collaboration, des conversations ciblées et la préparation aux examens de certification.
Les certifications Autodesk mettent en évidence les compétences avancées dans votre secteur. Validez vos compétences en matière de conception et de fabrication pour trouver un emploi, faire progresser votre carrière et dynamiser votre activité dans les secteurs de l'AICE, de la conception et de la fabrication de programmes, des médias et du divertissement.
Autodesk s'engage à vous aider à former les dirigeants de demain. Accédez gratuitement à toute notre gamme de produits grâce au programme Autodesk Education.
Autodesk vous donne accès à des logiciels professionnels qui vous permettront de concrétiser vos idées et de vous préparer à une carrière où vous serez amené à diriger et à révolutionner les secteurs d'activité de demain.
Chez Autodesk, nous nous engageons à vous inspirer et à vous donner les moyens d'acquérir les compétences, l'expérience pratique et les qualifications nécessaires pour concevoir et créer un monde meilleur pour tous.
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