Autodesk Vault PLM associe Vault Professional et Fusion 360 Manage pour favoriser la collaboration à l'échelle de l'entreprise entre toutes les parties prenantes, de l'ingénierie à la chaîne logistique, en passant par la qualité et la fabrication. Les entreprises utilisent Vault PLM pour transformer numériquement leurs flux de travaux de développement de produits afin d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux, tels que la réduction du temps perdu sur des tâches sans valeur ajoutée, l’amélioration de la flexibilité de développement de produits et la commercialisation plus rapide de produits de meilleure qualité.