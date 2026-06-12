Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Un logiciel d’animation de personnages vous aide à ajouter des mouvements et des expressions réalistes aux personnages 3D. Il permet de modifier les performances, ce qui vous permet d’affiner la pose, le timing, le regard et l’animation faciale pour le cinéma, la télévision et les jeux. Les pipelines 3D actuels s’appuient sur les principes d’animation, en combinant des squelettes, la capture de mouvements et des images clés. Un logiciel d’animation de personnages d’Autodesk prend en charge ces flux de travaux de bout en bout tout en permettant l’exportation, la révision et l’intégration dans l’ensemble de votre pipeline.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Tiago Mesquita
Utilisation gratuite
Image publiée avec l’aimable autorisation de Tiago Mesquita
Maya Indie offre aux diplômés, aux travailleurs indépendants et aux artistes indépendants admissibles un moyen abordable d’utiliser toutes les fonctionnalités de Maya à des fins commerciales. Que vous construisiez un portfolio, que vous livriez un court métrage ou que vous preniez en charge des projets payants. Maya Indie vous permet de créer et d’animer des personnages à l’aide d’images clés ou de la fonction de capture de mouvements, d’affiner les performances du corps et des visages, d’ajouter un mouvement secondaire grâce à la simulation de tissu et de rendre les prises de vue finales avec Arnold intégré.
Conditions d’admissibilité pour Maya Indie
Choisissez entre Maya et Flow Studio en fonction de votre point de départ et de ce que vous devez livrer.
Créez des personnages, des accessoires et des environnements
Créez des accessoires, des environnements et des personnages avec des polygones pour le contrôle des formes et des NURBS pour des courbes lisses. Dans Maya, sculptez et mettez en forme des doublures numériques ou des héros stylisés. Les diplômés, les travailleurs indépendants et les créateurs indépendants peuvent y accéder à moindre coût avec Maya Indie.
Animez plus rapidement avec les outils d’itération
Itérez plus rapidement sans interrompre votre animation de base. Ajustez les courbes dans l’éditeur graphique, combinez et resynchronisez les clips dans l’éditeur temporel, vérifiez immédiatement les modifications grâce à la lecture en cache et réutilisez le mouvement sur différents squelettes avec la redirection HumanIK.
Créez et partagez des matériaux OpenUSD avec LookdevX
LookdevX dans Maya permet de construire des matériaux procéduraux en créant des graphiques des réseaux d’ombrage directement sur des objets OpenUSD. Comme il prend en charge la création multiplateforme, vous pouvez déplacer des matériaux d’un outil à l’autre et travailler sur plusieurs moteurs de rendu.
Générez des actifs 3D texturés à partir d’invites textuelles
Générez des ressources 3D texturées et modifiables à partir d’une invite textuelle dans Flow Studio. Cela vous aidera à explorer des idées, à remplir des scènes avec des espaces réservés et à atteindre plus rapidement des visuels prêts pour la révision sans repartir de zéro en quelques minutes.
Accélérez les révisions grâce au traitement infonuagique évolutif
Choisissez Flow Studio lorsque la rapidité de révision et la prévisibilité des livrables sont les plus importantes. Le rendu infonuagique automatisé vous permet de traiter les résultats de plusieurs projets à la fois. Lorsque vous avez besoin de sorties spécifiques, exécutez Suivi caméra ou Fond propre en tant qu’outils autonomes au lieu de traiter un projet entier.
Obtenez une capture de mouvements plus propre à partir de séquences imparfaites grâce à la prédiction de mouvement
Lorsque votre séquence est imparfaite, choisissez Prédiction de mouvement dans Flow Studio. Il améliore l’estimation de la pose lorsqu’un acteur est partiellement masqué ou sort du cadre, ce qui vous permet d’obtenir plus de mouvements utilisables à partir de prises réelles et de passer moins de temps à corriger les lacunes ou à refaire la prise de vue.
L’animation de personnages est un processus itératif. Des outils tels que Maya et Flow Studio assurent le bon déroulement de cette boucle en vous permettant de rajuster l’animation dans Maya et de transformer des séquences en prises de vues réelles en une scène en images de synthèse dirigeable dans Flow Studio.
Animez dans Maya, du blocage au polissage. Utilisez l’éditeur graphique pour la synchronisation et l’espacement des formes en modifiant les courbes et les tangentes de l’animation, et conservez le travail de base intact en appliquant des révisions sur les calques d’animation. Accélérez la révision avec Playblast et itérez sur votre jeu avec le Plugiciel Unreal Live Link pour Maya.
Transformez une vidéo à plusieurs prises de vue en une scène en images de synthèse modifiable dans Flow Studio (site Web É.-U.), sans configurations complexes. Attribuez un personnage en images de synthèse une seule fois et faites en sorte qu’il soit suivi d’une vue à l’autre. Exportez la capture de mouvements, le suivi de caméra, les fonds propres, les masques alpha et les passes de personnages pour accélérer les révisions.
Modifiez et organisez vos animations en une histoire à l’aide du séquenceur modernisé de Maya. Il vous permet d’expérimenter librement différents plans et séquences de manière non destructive, ce qui est parfait pour les moments où l’on se dit « et si on essayait ça? ».
Remplissez des scènes multi-personnages avec des foules sans animer à la main chaque personnage d’arrière-plan. Utilisez Golaem (site Web É.-U.) pour Maya afin de simuler des groupes, disponible exclusivement dans la collection Médias et divertissement.
Image publiée avec l'aimable autorisation de LAVAlabs
MotionMaker dans Maya introduit l’animation de chevaux basée sur l’IA qui aide les animateurs de personnages à générer des mouvements de chevaux crédibles en quelques secondes, offrant ainsi aux équipes un point de départ plus rapide pour les cycles de marche, de trot, de petit galop et de galop. Le mouvement reste contrôlable et modifiable, ce qui permet aux artistes d’affiner la démarche, la synchronisation et les performances sans avoir à retravailler pendant des heures. Le cheval est le dernier ajout à la bibliothèque croissante de MotionMaker, rejoignant les styles de mouvement bipède et canin.
Les studios d’animation Walt Disney ont utilisé Maya et Flow Production Tracking pour créer « Zootopie 2 », l’un des films d’animation les plus ambitieux du studio. Maya a aidé l’équipe à créer des environnements complexes et à repousser les limites de l’échelle, des détails et des performances des personnages, tandis que Flow Production Tracking a permis à plus de 700 personnes de rester alignées sur environ 2 055 plans et plus de 8 000 éléments, maintenant ainsi l’élan de production à mesure que l’histoire évoluait.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Zootopie 2 © Disney
SOKRISPYMEDIA a utilisé Flow Studio, Maya et 3ds Max pour recréer les effets visuels de la saison 2 de « Beast Games » pour une vidéo des coulisses. Le projet a montré comment un flux de travaux reproductible et entièrement modifiable peut permettre aux artistes de garder le contrôle créatif et de rendre les techniques d’effets visuels haut de gamme plus accessibles au-delà des pipelines de studio traditionnels.
Image publiée avec l’aimable autorisation de SOKRISPYMEDIA
Rodeo FX a utilisé Maya, MotionBuilder et Arnold dans la collection Médias et divertissement pour créer des effets visuels de créatures et d’environnements pour la saison 2 de Mercredi. Le flux de travail intégré a permis à l’équipe d’affiner la transformation en loup-garou d’Enid, de créer une académie Nevermore modulaire en images de synthèse et d’adapter chaque plan à l’évolution du style visuel de la série, montrant ainsi comment un jeu d’outils connectés peut soutenir à la fois l’ambition créative et l’échelle de production.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Netflix et Rodeo FX
Créez des squelettes à partir de pièces modulaires que vous pouvez assembler et régénérer. Maya + Bifrost Modular Rigging Framework vous permet de créer des squelettes procéduraux dans des graphiques et de les convertir en contrôles, liaisons et attributs natifs, ce qui permet aux mises à jour de se propager de manière prévisible.
Les premières explorations de personnages et d’accessoires ont souvent besoin de rapidité, et Wonder 3D dans Flow Studio répond à ce besoin. Il vous aide à générer un point de départ 3D modifiable à partir d’une invite textuelle ou d’une image de référence. Wonder 3D permet d’accélérer l’idéation et l’itération, même lorsque vous déplacez le travail vers des pipelines 3D, des moteurs de jeu ou des logiciels d’impression 3D.
Des outils tels que le déformateur par apprentissage automatique de Maya s’inscrivent dans une tendance à l’animation de vitesse de déformation assistée par l’apprentissage automatique (ML) sur les squelettes lourds. Les équipes peuvent entraîner un modèle ML sur une configuration de déformation haute-fidélité, l’animer par rapport à une approximation plus légère pour des performances de fenêtre fluides et revenir au squelette complet pour le résultat final.
Des outils tels que Animation de flux en contexte permettent aux artistes Maya de charger des plans de Flow Production Tracking avant et après leur prise de vue active afin de prendre des décisions créatives dans un contexte éditorial. Il affiche également les versions de la prise de vue ou de la découpe provenant d’autres services tels que l’aménagement ou CFX.
Les pipelines combinent des outils tels que Maya, Blender et Unreal Engine, faisant de l’interopérabilité une exigence essentielle pour l’animation de personnages. Les studios utilisent de plus en plus openUSD pour déplacer des ressources, des animations, des caméras et l’aménagement d’un outil à l’autre, réduisant ainsi la conversion et les reprises.
Pour les projets Unreal Engine, les créateurs utilisent Capture de mouvement alimentée par l’IA pour capturer les mouvements corporels à partir d’une vidéo et les exporter directement vers MetaHumans. Ce flux de travail accélère le prototypage du jeu et le blocage des cinématiques, tout en laissant de la place pour le polissage dans Unreal.
Ce guide détaille le flux de travail de squelettage de personnages. De la configuration d’un squelette et de poids de peau à l’ajout de CI/contraintes, en passant par la réutilisation de configurations de squelette et l’accélération des itérations, découvrez comment squeletter des personnages dans Maya.
Une montre pratique « victoire rapide » axée sur les techniques et les habitudes d’animation de tous les jours que vous pouvez appliquer immédiatement pour améliorer la clarté et le polissage.
Ce guide est conçu pour les créateurs qui cherchent à effectuer des captures de mouvements basées sur l’IA et à les intégrer dans Maya ou Blender. Il permet aux utilisateurs de bénéficier de flux de travaux automatisés tout en conservant un contrôle précis sur les processus de modification et de raffinement.
Regardez ce didacticiel pour comprendre comment générer un mouvement de base pour un humain, un chien ou un cheval avec MotionMaker dans Maya. Ensuite, ajoutez de la personnalité et façonnez votre performance en l’animant à la main.
Découvrez ces huit suggestions pour obtenir des résultats plus propres grâce à la vidéo en direct. Ce blogue aborde des sujets tels que le contraste des vêtements, l’éclairage, la fréquence d’image, les plans plus larges et l’exportation de séquences pour un montage ultérieur dans des programmes tels que Maya et Blender.
Rejoignez notre centre créatif pour les conteurs, les artistes 3D et les cinéastes qui utilisent Autodesk Flow Studio pour donner vie à leurs idées. Partagez votre dernière scène, apprenez de nouvelles techniques et entrez en contact avec d’autres créateurs. C’est là que votre histoire trouve son public.
Le logiciel d’animation de personnages permet de créer des mouvements et des performances crédibles en animant un squelette de personnage à l’aide d’images clés, de la capture de mouvements ou des deux. L’animation de personnages 3D est le processus qui consiste à donner vie à un personnage 3D dans une scène pour produire un plan final ou une animation de jeu.
L’animation de personnages 2D est créée dans un espace plat en deux dimensions, généralement avec des images dessinées ou des squelettes 2D. L’animation de personnages 3D utilise un modèle 3D dans un environnement virtuel avec de la profondeur, ce qui permet des mouvements de caméra, un éclairage, une mise en scène et une perspective plus flexibles.
Le squelettage implique la création de commandes de personnages (site Web France) qui permettent aux animateurs de poser et de déplacer un modèle efficacement. Un bon squelette prend en charge le mouvement naturel à l’aide de systèmes tels que la cinématique inverse et fournit des commandes conviviales pour les performances faciales et corporelles.
Le meilleur logiciel d’animation de personnages 3D dépend des besoins de production. Les petits studios optent souvent pour un forfait combinant le squelettage, l’animation et l’exportation de pipeline (par exemple, OpenUSD). Une option éprouvée comme Maya peut être testée gratuitement pendant 30 jours avant de s’engager.
Oui. Les outils d’animation de personnages alimentés par l’IA peuvent accélérer l’itération en générant une première passe de mouvement ou en extrayant la capture de mouvements d’une vidéo pour la nettoyer et l’affiner.
Donnez la priorité à un noyau d’animation solide comprenant des outils de squelettage, un éditeur de graphiques/des courbes, des calques, des contraintes, un reciblage et un nettoyage de la capture de mouvements. Recherchez également l’interopérabilité des pipelines, car elle permet aux personnages et aux plans de se déplacer en douceur dans la production.
Vous pouvez apprendre les bases de la pose, de la synchronisation et du mouvement simple des personnages en quelques semaines, notamment grâce à des didacticiels guidés et à des exercices pratiques. Pour atteindre des performances de niveau professionnel pour les personnages, il faut une pratique soutenue et une compréhension des principes d’animation, des choix d’acteurs, de la vitesse du flux de travail et des pipelines de production.
Oui. De nombreux outils proposent des versions d’essai gratuites, des abonnements pour créateurs à moindre coût et des abonnements flexibles qui aident les travailleurs indépendants et les petites équipes à valider leur adéquation avant de s’engager. Choisissez un logiciel qui couvre l’intégralité de votre flux de travail pour éviter le chevauchement de plusieurs outils.