Obtenez une capture de mouvements plus propre à partir de séquences imparfaites grâce à la prédiction de mouvement

Lorsque votre séquence est imparfaite, choisissez Prédiction de mouvement dans Flow Studio. Il améliore l’estimation de la pose lorsqu’un acteur est partiellement masqué ou sort du cadre, ce qui vous permet d’obtenir plus de mouvements utilisables à partir de prises réelles et de passer moins de temps à corriger les lacunes ou à refaire la prise de vue.