L’Alliance for OpenUSD (AOUSD), créée en 2023 par Pixar, Apple, Adobe, Autodesk et NVIDIA, en collaboration avec la Joint Development Foundation, encourage le développement, l’évolution et la normalisation continus d’OpenUSD pour rendre les projets 3D à grande échelle plus faciles à gérer, plus efficaces et plus ambitieux sur le plan créatif.
À mesure que davantage d’organisations contribuent à l’avancement d’OpenUSD, tous les utilisateurs peuvent bénéficier des progrès collectifs. Par exemple, le plugiciel USD d’Autodesk Maya est basé sur les plugiciels libres que Pixar et Animal Logic ont écrits à l’origine pour utiliser l’USD avec Maya. De son côté, Autodesk a fait de son plugiciel USD Maya un projet libre. Ces dernières années, Autodesk a intégré les flux de travail OpenUSD dans de nombreux outils de création de contenu, notamment 3ds Max, Arnold et Bifrost pour Maya.
Universal Scene Description, désormais connu sous le nom d’OpenUSD, est le logiciel libre le plus robuste pour l’échange de données dans les scènes 3D. Ce système hautement collaboratif peut contenir de nombreuses sources d’assets et est en train de devenir la norme pour la production de médias visuels 3D, l’architecture, la conception, la fabrication et d’autres secteurs.
Les studios d’animation (site Web É.-U.), d’effets visuels (Site Web France) et de jeux vidéo (site Web É.-U.) sont confrontés depuis des décennies à un problème d’interopérabilité entre les outils de leurs pipelines de production. Confrontés au défi du transfert de données d’un endroit à un autre, les studios ont créé des pipelines sophistiqués pour gérer l’interopérabilité des données, incluant souvent des outils personnalisés.
Même Pixar a rencontré des problèmes avec l’échange de données entre différentes applications. Après la sortie de son film Brave en 2012, le studio Pixar a décidé que ses descriptions de scènes étaient devenues si complexes qu’il fallait trouver une véritable solution. Cette année-là, Pixar a développé Universal Scene Description (USD), la description universelle de scène, pour faire face à la complexité écrasante liée à la multitude d’API et de formats de fichiers différents au sein de son pipeline 3D. En 2016, Pixar a publié USD en tant que code libre afin qu’il puisse devenir une norme pour les industries des effets visuels et de l’animation. Pixar s’est rendu compte que tous les studios avaient le même problème de gestion de la complexité, et qu’en rendant la description universelle de scène libre, ce format deviendrait extensible et pourrait être amélioré par d’autres parties, partageant ainsi les avantages avec tout le monde.
OpenUSD résout plusieurs problèmes liés aux flux de travail et à la complexité de la création de scènes 3D. En tant que norme libre, OpenUSD fournit un langage commun extensible et interopérable entre les logiciels et les plates-formes compatibles. Son système de données en calques permet une modification non destructive pour une collaboration facile. Plusieurs artistes peuvent travailler simultanément sur une même ressource en utilisant les fonctionnalités de gestion des versions d’OpenUSD pour fusionner le travail de chacun. OpenUSD permet également d’accéder rapidement à d’énormes ensembles de données, ce qui permet une lecture en temps réel et la possibilité de modifier des scènes complexes de manière interactive.
L’un des principaux avantages d’OpenUSD réside dans sa conception indépendante du système, qui vous permet de l’utiliser facilement sur plusieurs plateformes et programmes. Mais comment OpenUSD fonctionne-t-il avec des solutions telles que Maya et 3ds Max?
Intégration
L’intégration est facile avec l’USD libre pour l’extension Maya et l’USD pour l’extension 3ds Max à code source ouvert. Ces extensions permettent à toutes les personnes impliquées dans le processus de production de travailler de manière transparente dans Maya, 3ds Max et d’autres logiciels prenant en charge OpenUSD selon les besoins.
Libre
Comme pour OpenUSD lui-même, le code des plugiciels USD pour Maya et USD pour 3ds Max est libre, évolue et s’améliore constamment. Les utilisateurs peuvent contribuer directement au code de ces plugiciels sur GitHub.
L’objectif principal d’OpenUSD est de permettre aux créateurs de travailler sur leurs mondes 3D de manière transparente sur différentes plateformes et progiciels. Dans cette optique, nous avons veillé à ce que cette fonctionnalité soit intégrée à notre logiciel de rendu Arnold et au plugiciel d’effets visuels procéduraux Bifrost pour Maya.
Divers composants et outils sont disponibles pour utiliser Arnold avec la description universelle de scène, notamment Hydra Render Delegate, Arnold Procedural for OpenUSD et des schémas pour décrire les scènes dans OpenUSD.
La bibliothèque USD de Bifrost permet de manipuler des types de données tels que les calques et les étapes, et d’utiliser l’éditeur de graphiques Bifrost pour créer ou concevoir des graphiques de scène OpenUSD de manière procédurale.
Autodesk Flow est notre nuage dédié au secteur des médias et du divertissement. Son objectif est d’unifier les équipes et les données tout au long du cycle de vie de production, et OpenUSD en est le cœur. Grâce à la norme OpenUSD, Autodesk Flow permet aux données de production de circuler de manière transparente d’un outil à l’autre et d’un service à l’autre.
Échangez de manière transparente des données de scènes 3D USD entre différents outils et logiciels grâce au langage et au format de fichier communs d’Universal Scene Description conçus pour l’interopérabilité.
L’écosystème logiciel USD est aussi évolutif que les mondes 3D créés grâce à lui. Les API peuvent modifier les fonctions de simulation, de rendu, de collaboration, de modification, de composition et d’autres fonctions du cadre fourni.
Le système de superposition des logiciels USD permet la modification non destructive des données, ce qui rend la collaboration entre les artistes et les studios plus gratifiante et moins risquée.
L’Alliance for OpenUSD rassemble les principaux partenaires du secteur : Pixar, Adobe, Apple, NVIDIA et Autodesk. De nombreuses autres entreprises de premier plan se joignent à nous pour faire d’OpenUSD la norme du secteur.
Le résolveur d’assets d’Universal Scene Description est indépendant du système de fichiers. Il permet d’organiser et de gérer des ressources numériques et d’y accéder rapidement, quels que soient le modèle de stockage de données ou les sources de données utilisées.
L’architecture de rendu Hydra de l’USD offre une flexibilité de visualisation en travaillant avec des plugiciels de rendu personnalisés et tiers, développés par plusieurs fournisseurs.
Alors que d’autres formats de fichiers sont plats et ne permettent pas d’utiliser plusieurs composants d’une même scène, OpenUSD est composé de plusieurs calques, ce qui est l’un de ses principaux atouts. Cela permet de :
Combiner des assets
Différents assets, tels qu’un objet, un personnage 3D, une source de lumière ou tout autre objet, sont ajoutés à la scène dans des calques distincts, indépendants mais connectés, favorisant ainsi un environnement de travail dynamique et collaboratif de postproduction où la créativité peut s’épanouir.
Organiser les calques
Les calques peuvent être facilement combinés et classés dans OpenUSD en fonction des exigences de la scène, ce qui vous permet d’expérimenter pour la faire correspondre à votre vision.
Créer sans destruction
L’un des aspects les plus utiles d’OpenUSD est son flux de travail non destructif. Cela signifie que plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur la même scène sans perturber la contribution des autres. En effet, vous pouvez modifier et altérer les fichiers sans que cela n’affecte le travail des autres, à moins qu’ils ne choisissent d’inclure les fichiers modifiés dans leur itération.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement des flux de travail des logiciels OpenUSD, y compris une démonstration en direct, consultez notre webinaire, Décrypter OpenUSD : comment obtenir une interopérabilité 3D exceptionnelle.
Les flux de travail OpenUSD peuvent rendre les effets visuels (site Web France) plus efficaces en matière de temps et de coûts. Dexter Studios, une société de production numérique basée à Séoul, a utilisé la description universelle de scène pour rationaliser ses flux de travail. En intégrant OpenUSD dans leurs pipelines de production virtuelle, ils ont généré des visuels de classe mondiale dans des délais de postproduction plus courts. Vous trouverez plus d’informations dans cette vidéo intitulée Exploiter OpenUSD et la production virtuelle pour gagner en efficacité.
Découvrez comment Qvisten Animation surmonte les complexités des flux de travail créatifs grâce à OpenUSD, révolutionnant ainsi son processus d’animation avec une efficacité rationalisée et une collaboration améliorée.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Qvisten Animation
Dexter Studios, une société de production numérique basée à Séoul qui travaille sur des projets coréens et internationaux, est réputée pour ses travaux de production virtuelle et d’effets visuels, y compris des projets tels que « Alienoid », « Yu Yu Hakusho », « Along with the Gods » et « Gyeongseong Creature ». Dexter Studios a pris des mesures concrètes pour adopter le format OpenUSD (description universelle de scène), notamment en l’intégrant de manière transparente dans son pipeline à l’aide d’outils personnalisés afin de rendre les flux de travail plus efficaces entre les équipes.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Dexter Studios
Au cours de cette session SIGGRAPH, découvrez comment Fin Design + Effects a utilisé des normes ouvertes telles qu’OpenUSD aux côtés d’Autodesk Flow Production Tracking et Maya pour accélérer un projet cinématographique majeur, The Creator.
Découvrez comment OpenUSD ouvre la voie à une connectivité transparente dans de nombreux secteurs différents, du cinéma à l’architecture et à l’ingénierie. Cette vidéo présente l’utilisation d’OpenUSD dans le secteur des médias et du divertissement, étudie comment il est adopté par d’autres secteurs, et explore le rôle de l’Alliance for OpenUSD dans l’évolution de la norme.
Obtenez des informations détaillées sur AOUSD, l’alliance d’Adobe, Apple, Autodesk, NVIDIA et Pixar visant à promouvoir la normalisation, le développement et l’évolution de l’USD.
Créez un modèle OpenUSD, modifiez un calque USD, enregistrez des données USD et bien plus encore grâce à l’intégration USD de Maya.
Écoutez les principaux membres de l’AOUSD vous raconter comment la description universelle de scène a été créée et découvrez son avenir dans la promotion de l’interopérabilité entre les écosystèmes 3D.
Utilisez OpenUSD dans le jeu d’outils de Maya pour stocker, modifier et exporter des données d’assets complexes, comme la modélisation, les matériaux, l’éclairage et les variations d’ombrage, dans un seul conteneur USD.
OpenUSD organise une scène 3D en une hiérarchie de prims (objets/éléments), auxquels sont associés des attributs (propriétés/caractéristiques). Universal Scene Description utilise également plusieurs calques de données de scène, chaque calque ayant ses propres prims, attributs et remplacements, qui modifient des prims et des attributs spécifiques sans altérer leurs données d’origine. Les variantes et les jeux de variantes permettent plusieurs représentations d’un même objet ou d’une même scène.
Le langage textuel de description des étapes USD (USD Stage) décrit la hiérarchie et les propriétés de la scène dans des fichiers texte brut.
Dans l’ensemble, OpenUSD est un moyen efficace de modifier des données de scènes 3D et d’assurer la collaboration dans les pipelines de production. Il est désormais normalisé et bénéficie d’une prise en charge native dans les principaux logiciels.
Il existe de nombreux avantages à utiliser OpenUSD (anciennement Universal Scene Description) pour gérer les données de scène. Tout d’abord, l’interopérabilité : l’USD a été conçu pour échanger des données de scènes 3D entre différents logiciels et plateformes en utilisant un langage et un format de fichier communs.
Le système de superposition d’OpenUSD présente deux avantages majeurs : la modification non destructive, qui permet aux artistes d’expérimenter et de modifier plus facilement les données de scène sans risque, et l’évolutivité, qui leur permet de travailler sur des couches de scène distinctes et de gérer efficacement des scènes complexes sans dupliquer des tonnes de données.
D’autres avantages d’OpenUSD incluent les fonctionnalités de gestion des versions et de collaboration, les performances et l’efficacité, la flexibilité et la prise en charge étendue du secteur.
OpenUSD fonctionne en parallèle avec OpenColorIO, une solution de gestion des couleurs libre. Cela garantit la cohérence des couleurs tout au long du pipeline. OpenColorIO est intégré à plusieurs solutions Autodesk, notamment 3ds Max, Maya, Arnold et Flame.
Oui, OpenUSD et MaterialX fonctionnent ensemble pour garantir un rendu et un ombrage précis des objets, permettant ainsi une représentation cohérente des matériaux des objets 3D et un développement de l’apparence (site Web É.-U.) sur plusieurs plateformes.
Oui, OpenUSD et OpenRV fonctionnent conjointement, ce qui vous permet de revoir facilement les séquences telles qu’elles ont été conçues. Open RV est une version libre de notre logiciel de lecture RV original.