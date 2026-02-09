Les studios d’animation (site Web É.-U.), d’effets visuels (Site Web France) et de jeux vidéo (site Web É.-U.) sont confrontés depuis des décennies à un problème d’interopérabilité entre les outils de leurs pipelines de production. Confrontés au défi du transfert de données d’un endroit à un autre, les studios ont créé des pipelines sophistiqués pour gérer l’interopérabilité des données, incluant souvent des outils personnalisés.

Même Pixar a rencontré des problèmes avec l’échange de données entre différentes applications. Après la sortie de son film Brave en 2012, le studio Pixar a décidé que ses descriptions de scènes étaient devenues si complexes qu’il fallait trouver une véritable solution. Cette année-là, Pixar a développé Universal Scene Description (USD), la description universelle de scène, pour faire face à la complexité écrasante liée à la multitude d’API et de formats de fichiers différents au sein de son pipeline 3D. En 2016, Pixar a publié USD en tant que code libre afin qu’il puisse devenir une norme pour les industries des effets visuels et de l’animation. Pixar s’est rendu compte que tous les studios avaient le même problème de gestion de la complexité, et qu’en rendant la description universelle de scène libre, ce format deviendrait extensible et pourrait être amélioré par d’autres parties, partageant ainsi les avantages avec tout le monde.

OpenUSD résout plusieurs problèmes liés aux flux de travail et à la complexité de la création de scènes 3D. En tant que norme libre, OpenUSD fournit un langage commun extensible et interopérable entre les logiciels et les plates-formes compatibles. Son système de données en calques permet une modification non destructive pour une collaboration facile. Plusieurs artistes peuvent travailler simultanément sur une même ressource en utilisant les fonctionnalités de gestion des versions d’OpenUSD pour fusionner le travail de chacun. OpenUSD permet également d’accéder rapidement à d’énormes ensembles de données, ce qui permet une lecture en temps réel et la possibilité de modifier des scènes complexes de manière interactive.