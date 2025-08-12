Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Plus besoin de combinaison ni de marqueurs – capturez les mouvements du corps, du visage et des mains des acteurs directement à partir de vos séquences et exportez-les vers votre outil 3D préféré pour donner vie à votre vision.
Animez, éclairez et composez automatiquement des personnages de synthèse dans votre scène en prises de vues réelles.
Convertissez toute vidéo multi-plans en scène 3D : caméras, personnages et environnements sont recréés par l’IA et insérés dans l’espace.
Générez automatiquement des données de capture de mouvement, de suivi caméra, de masques alpha, de fonds propres et de passes de personnages, le tout modifiable dans l’outil 3D de votre choix.
Exportez des scènes 3D complètes (personnages, caméras, disposition) compatibles avec Maya, Blender, Unreal Engine ou au format DUS pour 3ds Max.
Profitez d’un rendu infonuagique simple et efficace — rapide, automatisé, évolutif et capable de traiter plusieurs projets à la fois.
Capture de mouvement sans
marqueurs alimentée par l’IA
Capturez les mouvements du corps et des mains avec précision, sans combinaison ni marqueurs. Modifiez et animez vos personnages facilement dans vos outils préférés : Maya, Blender ou Unreal Engine.
NOUVEAU
Compatibilité avec l’animation MetaHuman
Exportez l’animation corporelle de vos séquences vers MetaHumans dans Unreal Engine, en adaptant les types de morphologie pour des mouvements plus naturels et réalistes.
Attribution facile des acteurs
Glissez-déposez des personnages en images de synthèse sur les acteurs de vos séquences. Notre système ReID intelligent suit vos acteurs d’un plan à l’autre automatiquement – une seule attribution suffit.
Reciblage avancé
Ajustez la taille, le positionnement des membres et l’alignement du bassin de vos personnages en images de synthèse pour qu’ils correspondent avec précision à vos acteurs.
Fonctionnalités avancées
Définissez le type de plan (large, moyen, gros plan) et la vitesse du mouvement (lent, moyen, rapide) pour adapter parfaitement l’animation à votre scène.
Exportation modifiable des éléments
Générez automatiquement des données de capture de mouvement, de suivi caméra, de masques alpha, de fonds propres et de passes de personnages, le tout modifiable dans l’outil 3D de votre choix.
Exportation de scènes 3D
Exportez des scènes 3D complètes (personnages, caméras, disposition) compatibles avec Maya, Blender, Unreal Engine ou au format DUS pour 3ds Max.
Rendu infonuagique automatisé
Profitez d’un rendu infonuagique simple et efficace — rapide, automatisé, évolutif et capable de traiter plusieurs projets à la fois.
Intégration transparente d’images de synthèse
Animez, éclairez et composez automatiquement des personnages de synthèse dans des scènes en prises de vues réelles. Choisissez entre les modes Facile et Avancé pour plus de contrôle.
Attribution facile des acteurs
Glissez-déposez des personnages en images de synthèse sur les acteurs de vos séquences. Notre système ReID intelligent suit vos acteurs d’un plan à l’autre automatiquement – une seule attribution suffit.
Reciblage avancé
Ajustez la taille, le positionnement des membres et l’alignement du bassin de vos personnages en images de synthèse pour qu’ils correspondent avec précision à vos acteurs.
Fonctionnalités avancées
Définissez le type de plan (large, moyen, gros plan) et la vitesse du mouvement (lent, moyen, rapide) pour adapter parfaitement l’animation à votre scène.
Exportation modifiable des éléments
Générez automatiquement des données de capture de mouvement, de suivi caméra, de masques alpha, de fonds propres et de passes de personnages, le tout modifiable dans l’outil 3D de votre choix.
Exportation de scènes 3D
Exportez des scènes 3D complètes (personnages, caméras, disposition) compatibles avec Maya, Blender, Unreal Engine ou au format DUS pour 3ds Max.
Rendu infonuagique automatisé
Exportez des scènes 3D complètes (personnages, caméras, disposition) compatibles avec Maya, Blender, Unreal Engine ou au format DUS pour 3ds Max.
Technologie de conversion d’une vidéo en scène 3D
Convertissez toute vidéo multi-plans en scène 3D – caméras, personnages et environnements sont recréés par l’IA et insérés dans l’espace.
Prédiction de mouvement
Obtenez une prédiction de pose naturelle et fiable pour vos personnages en images de synthèse, même lorsque les acteurs filmés sont en partie ou entièrement dissimulés dans la scène.
Attribution facile des acteurs
Glissez-déposez des personnages en images de synthèse sur les acteurs de vos séquences. Notre système ReID intelligent suit vos acteurs d’un plan à l’autre automatiquement – une seule attribution suffit.
Reciblage avancé
Ajustez la taille, le positionnement des membres et l’alignement du bassin de vos personnages en images de synthèse pour qu’ils correspondent avec précision à vos acteurs.
Fonctionnalités avancées
Définissez le type de plan (large, moyen, gros plan) et la vitesse du mouvement (lent, moyen, rapide) pour adapter parfaitement l’animation à votre scène.
Exportation modifiable des éléments
Générez automatiquement des données de capture de mouvement, de suivi caméra, de masques alpha, de fonds propres et de passes de personnages, le tout modifiable dans l’outil 3D de votre choix.
Exportation de scènes 3D
Exportez des scènes 3D complètes (personnages, caméras, disposition) compatibles avec Maya, Blender, Unreal Engine ou au format DUS pour 3ds Max.
Rendu infonuagique automatisé
Profitez d’un rendu infonuagique simple et efficace — rapide, automatisé, évolutif et capable de traiter plusieurs projets à la fois.
Capture de mouvement
Générez des données de capture de mouvement alimentée par l’IA directement à partir de vos séquences vidéo, sans combinaisons spéciales ni installations techniques compliquées.
Suivi caméra généré par l’IA
Obtenez automatiquement les données de suivi caméra 3D — incluant les mouvements de caméra et la longueur focale — à partir de vos séquences vidéo.
Fond propre
Accélérez votre composition d’images grâce aux fonds propres (arrières-plans sans acteurs) en supprimant jusqu’à quatre acteurs par scène.
Masque alpha
Accélérez la rotoscopie et affinez la composition d’images grâce à des masques image par image qui isolent automatiquement les acteurs.
Passe personnage
Exportez un rendu propre de votre personnage 3D avec un arrière-plan transparent, prêt à être retouché pour ajuster les couleurs, l’éclairage, les effets ou insérer le personnage dans une scène complètement différente.
Texture de personnage
Téléchargez des textures de personnage complètes à partir de notre bibliothèque intégrée et utilisez-les dans des outils comme Maya pour un rendu d’éclairage et d’ombrage uniforme.
Wonder Tools
Accédez à des fonctionnalités clés comme Camera Track et Clean Plate en tant qu’outils autonomes sans devoir traiter des projets entiers.