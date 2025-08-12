Découvrez les fonctionnalités d’Autodesk Flow Studio

Capture de mouvement alimentée par l’IA

Plus besoin de combinaison ni de marqueurs – capturez les mouvements du corps, du visage et des mains des acteurs directement à partir de vos séquences et exportez-les vers votre outil 3D préféré pour donner vie à votre vision.

Intégration d’images de synthèse dans Live Action

Animez, éclairez et composez automatiquement des personnages de synthèse dans votre scène en prises de vues réelles. 

Conversion d’une animation / vidéo en scène 3D

Convertissez toute vidéo multi-plans en scène 3D : caméras, personnages et environnements sont recréés par l’IA et insérés dans l’espace.

Exportation modifiable des éléments

Générez automatiquement des données de capture de mouvement, de suivi caméra, de masques alpha, de fonds propres et de passes de personnages, le tout modifiable dans l’outil 3D de votre choix.

 

Exportation transparente des scènes 3D

Exportez des scènes 3D complètes (personnages, caméras, disposition) compatibles avec Maya, Blender, Unreal Engine ou au format DUS pour 3ds Max.  
 

Rendu infonuagique automatisé

Profitez d’un rendu infonuagique simple et efficace — rapide, automatisé, évolutif et capable de traiter plusieurs projets à la fois.  

Autres fonctionnalités d’Autodesk Flow Studio

NOUVEAU

Compatibilité avec l’animation MetaHuman

Exportez l’animation corporelle de vos séquences vers MetaHumans dans Unreal Engine, en adaptant les types de morphologie pour des mouvements plus naturels et réalistes. 

Live Action

Intégration transparente d’images de synthèse 

Animez, éclairez et composez automatiquement des personnages de synthèse dans des scènes en prises de vues réelles. Choisissez entre les modes Facile et Avancé pour plus de contrôle. 

En savoir plus

Conversion d’une animation / vidéo en scène 3D

Technologie de conversion d’une vidéo en scène 3D 

Convertissez toute vidéo multi-plans en scène 3D – caméras, personnages et environnements sont recréés par l’IA et insérés dans l’espace. 

En savoir plus

Prédiction de mouvement 

Obtenez une prédiction de pose naturelle et fiable pour vos personnages en images de synthèse, même lorsque les acteurs filmés sont en partie ou entièrement dissimulés dans la scène.

En savoir plus

Exportation modifiable des éléments

Capture de mouvement

Générez des données de capture de mouvement alimentée par l’IA directement à partir de vos séquences vidéo, sans combinaisons spéciales ni installations techniques compliquées. 

En savoir plus

Suivi caméra généré par l’IA

Obtenez automatiquement les données de suivi caméra 3D — incluant les mouvements de caméra et la longueur focale — à partir de vos séquences vidéo. 

En savoir plus

Fond propre

Accélérez votre composition d’images grâce aux fonds propres (arrières-plans sans acteurs) en supprimant jusqu’à quatre acteurs par scène.

En savoir plus

Masque alpha

Accélérez la rotoscopie et affinez la composition d’images grâce à des masques image par image qui isolent automatiquement les acteurs.

En savoir plus

Passe personnage

Exportez un rendu propre de votre personnage 3D avec un arrière-plan transparent, prêt à être retouché pour ajuster les couleurs, l’éclairage, les effets ou insérer le personnage dans une scène complètement différente.

En savoir plus

Texture de personnage

Téléchargez des textures de personnage complètes à partir de notre bibliothèque intégrée et utilisez-les dans des outils comme Maya pour un rendu d’éclairage et d’ombrage uniforme.

En savoir plus

Wonder Tools

Accédez à des fonctionnalités clés comme Camera Track et Clean Plate en tant qu’outils autonomes sans devoir traiter des projets entiers.  

En savoir plus