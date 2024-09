Logiciel de conception de tôlerie

Les logiciels de conception de tôlerie comme Autodesk Fusion 360 incluent une combinaison de fonctions de conception 2D et 3D. Les ingénieurs et les concepteurs peuvent ainsi créer des modèles précis de composants de tôlerie. Les utilisateurs peuvent définir des paramètres tels que l'épaisseur du matériau, les pertes au pli, les tailles de perçage et d'autres fonctions géométriques pertinentes pour la fabrication de tôlerie.

Rationalisez l'ensemble du processus de conception et de fabrication de tôlerie grâce à un seul logiciel. Autodesk Fusion 360 vous permet de connecter les flux de travaux 2D et 3D afin de créer, de modifier et de documenter les conceptions de tôlerie. Il est ainsi plus facile de mettre rapidement un modèle plat en production.