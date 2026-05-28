Les dessins électriques, également appelés plans électriques, sont des documents techniques qui décrivent et notent les conceptions des systèmes électriques. Les travailleurs utilisent ces documents pour installer des systèmes sur site. Dans les dessins électriques, chaque type de composant et de connexion a son propre symbole spécialisé et chaque détail compte.

AutoCAD peut être utilisé comme un programme de dessin électrique complet, la plupart de ses capacités électriques étant accessibles par le biais du jeu d’outils Electrical dédié, qui est inclus avec un abonnement à AutoCAD. Ce jeu d’outils puissants vous permet de créer, de modifier et de documenter efficacement et facilement des systèmes de contrôle électrique. Accédez à des bibliothèques complètes de symboles, à des fonctionnalités de dessin automatisées et à la vérification des erreurs en temps réel pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre productivité.