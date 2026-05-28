Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
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Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Les dessins électriques, également appelés plans électriques, sont des documents techniques qui décrivent et notent les conceptions des systèmes électriques. Les travailleurs utilisent ces documents pour installer des systèmes sur site. Dans les dessins électriques, chaque type de composant et de connexion a son propre symbole spécialisé et chaque détail compte.
AutoCAD peut être utilisé comme un programme de dessin électrique complet, la plupart de ses capacités électriques étant accessibles par le biais du jeu d’outils Electrical dédié, qui est inclus avec un abonnement à AutoCAD. Ce jeu d’outils puissants vous permet de créer, de modifier et de documenter efficacement et facilement des systèmes de contrôle électrique. Accédez à des bibliothèques complètes de symboles, à des fonctionnalités de dessin automatisées et à la vérification des erreurs en temps réel pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre productivité.
Un dessin électrique est destiné à fournir une représentation visuelle de la disposition d’un système électrique, y compris les composants et les connexions entre eux. Il existe différents types de dessins électriques avec des objectifs différents, mais en général, vous pouvez commencer le processus en esquissant la disposition du système électrique, à l’aide de papier de qualité et d’un crayon, ou d’un logiciel de dessin électrique tel qu’AutoCAD Electrical. Incluez tous les composants, représentés par des symboles spéciaux. Ensuite, vous ajoutez des lignes pour connecter les composants, représentant des fils. Des étiquettes et d’autres annotations peuvent être ajoutées pour fournir des informations supplémentaires et des éclaircissements au lecteur.
Outils de CAO 2D et 3D, avec des informations améliorées, des fonctions d'automatisation d’IA et de collaboration. L’abonnement inclut AutoCAD pour ordinateur de bureau, Web, appareil mobile et sept jeux d’outils spécialisés.
Outil de pointe pour le dessin CAO 2D, le dessin et la documentation. L’abonnement comprend AutoCAD LT sur ordinateur de bureau, le Web et les appareils mobiles.
Alors que les dessins électriques ont longtemps été créés à la main, l’utilisation d’un logiciel de dessin électrique présente de nombreux avantages, notamment :
Il est beaucoup plus rapide de placer et de connecter des symboles de composants électriques et des câblages prédéfinis numériquement plutôt que de les dessiner à la main. De nombreux autres éléments sont également automatisés, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur les choses qui comptent.
L’utilisation d’un logiciel de dessin électrique tel qu’AutoCAD peut vous aider à éliminer les erreurs coûteuses et fâcheuses en réduisant considérablement le risque d’erreur humaine lors de la création de dessins d’implantation électriques.
Une fois que vous avez créé un ensemble de plans électriques à l’aide du jeu d’outils Electrical d’AutoCAD, vous pouvez facilement le partager instantanément avec d’autres membres de votre équipe.
Découvrez les symboles utilisés pour annoter les composants dans un plan électrique.
Utilisez les outils AutoCAD pour schématiser les sources d’éclairage, des lampes Klieg aux appliqués.
De l’unipolaire au multipolaire, AutoCAD peut vous aider à schématiser les circuits électriques.
Les fusibles limitent le flux de courant pour éviter d’endommager les autres composants. Avec AutoCAD, les fusibles sont plus faciles à concevoir et à schématiser.
Les circuits électriques doivent être connectés à la terre pour assurer la sécurité. Découvrez les méthodes correctes pour schématiser les sols électriques à l’aide des outils de dessin d’implantation électrique d’AutoCAD.
Des fils relient les composants et AutoCAD vous donne la puissance de conception nécessaire pour spécifier ce dont vous avez besoin.
AutoCAD vous fournit les outils de conception de plans électriques pour schématiser les résistances, ce qui permet de réduire le flux de courant, d’ajuster les niveaux de signal, de diviser les tensions, etc.
Les condensateurs stockent l’énergie potentielle. Ils sont polarisés ou non polarisés. Le jeu d’outils AutoCAD Electrical vous permet de schématiser correctement les condensateurs.
Qu’il s’agisse de courant continu, de courant alternatif ou de batteries, il existe de nombreuses façons d’alimenter ce que vous fabriquez. AutoCAD facilite le processus de planification et de conception de dessins électriques.
Il existe quatre principaux types de dessins électriques :
Un diagramme schématique est la version la plus simple d’un dessin électrique et vise à transmettre la fonctionnalité et la connectivité d’un circuit à l’aide de lignes et de symboles universels.
Ceux-ci sont utilisés pour décrire plus précisément la réalité d’un système électrique, plutôt que simplement la logique qui le sous-tend. Ils comprennent des détails sur la façon dont les fils et les composants sont disposés et, souvent, sur les couleurs de fil utilisées.
Ce type de plan électrique est encore plus détaillé, utilisant des images pour représenter les composants et incluant des détails sur la façon dont les fils sont attachés.
Les schémas fonctionnels utilisent des blocs et des lignes pour illustrer la relation entre les composants.
De nombreuses professions et industries utilisent des programmes de dessin électrique tels qu’AutoCAD dans leurs activités quotidiennes ou pour le travail sur des projets. Les électriciens utilisent des plans électriques pour l’installation et l’entretien, tant lors de la planification que de la mise en œuvre. Les ingénieurs électriciens conçoivent des systèmes élaborés et veillent à la conformité aux réglementations à l’aide d’un logiciel de dessin électrique. Les concepteurs de produits l’utilisent souvent pour déterminer comment faire fonctionner quelque chose ou pour trouver le moyen le plus efficace d’exécuter une fonction électrique, tandis que les techniciens en électronique peuvent utiliser un logiciel de dessin électrique de manière intensive dans le dépannage.
Découvrez les bases de l’interface d’AutoCAD et comment ouvrir les outils essentiels.
De la conception schématique de base à la gestion avancée des fichiers, ces ressources peuvent vous aider à accélérer afin d’être prêt à gérer le dessin de configuration électrique.
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Martz Technologies est passé d'AutoCAD LT à AutoCAD (avec le jeu d'outils Electrical) et a constaté une plus grande efficacité grâce aux fonctionnalités supplémentaires pour les plans électriques.
Martin CSI s'appuie sur le jeu d'outils AutoCAD Electrical pour ses projets de fabrication industrielle, notamment une machine de sandwichs à la crème glacée.
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Cela peut varier, mais les plans électriques sont souvent établis à la même échelle que les plans d’étage associés, souvent à l’échelle 1:50.
Oui, nous proposons une gamme de visionneuses de fichier gratuites, que d’autres personnes qui ne disposent pas du même logiciel de dessin électrique peuvent utiliser pour afficher vos dessins. Vous trouverez des informations détaillées sur le partage de fichiers et la collaboration avec les membres de l’équipe dans notre didacticiel en ligne (site Web É.-U.).
Oui, nous proposons des essais gratuits du logiciel de dessin électrique AutoCAD, afin que vous puissiez l’essayer sans aucun risque.
Un schéma montre la logique d’un circuit électrique, la façon dont les différents composants sont connectés et le comportement du circuit, mais il n’inclut pas de détails précis sur la disposition physique exacte des fils. Un diagramme de circuit indique les spécificités de la façon dont les composants sont connectés et de l’endroit où ils sont connectés, y compris les couleurs des fils. Le premier type de dessin électrique est un plan général utilisé pour la conception et le dépannage, tandis que le second est un document pratique utilisé pour le câblage, l’installation et la maintenance.
Les dessins électriques sont généralement lus de gauche à droite ou de haut en bas. Pour comprendre ce qui est représenté, vous devez vous familiariser avec ce à quoi chacun des symboles des composants fait référence. Vous devez également identifier la direction dans laquelle le courant circule en regardant les lignes sur le plan électrique.