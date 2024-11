AutoCAD améliore votre expérience de dessin et de conception 2D et 3D grâce à des fonctions qui permettent d'obtenir des informations et des automatisations grâce à l'IA d'Autodesk. Il est adapté aux flux de travaux spécifiques à chacune des disciplines et vous permet de rester connecté grâce à une expérience unique sur votre ordinateur de bureau, sur le Web et sur votre appareil mobile.

AutoCAD LT offre de nombreuses fonctions identiques à celles d'AutoCAD, mais à un prix inférieur. Il permet d'afficher, de modifier et de partager des conceptions 2D grâce à une gamme complète d'outils de conception, y compris un accès Web et sur appareil mobile.

Les principales différences entre AutoCAD et AutoCAD LT (anglais) résident dans des jeux d'outils plus avancés et propres au secteur puisque AutoCAD offre à la fois des outils de dessin 2D et 3D et des capacités d'automatisation, alors qu'AutoCAD LT comprend plutôt un jeu d'outils de dessin 2D complet. Comparez toutes les fonctionnalités d'AutoCAD et d'AutoCAD LT pour savoir quelle version vous convient le mieux.

AutoCAD sur le Web est destiné aux utilisateurs qui souhaitent ajouter des annotations ou effectuer de petites modifications à des fichiers 2D lorsqu'ils sont en déplacement. Grâce à l'accès aux outils de dessin essentiels sur le Web ou sur mobile, AutoCAD sur le Web vous permet de profiter de la collaboration rapide entre les utilisateurs d'AutoCAD pour passer en revue et modifier des dessins de CAO. AutoCAD LT convient pour créer les dessins plus complexes requis dans la plupart des secteurs d'activité. Il offre des capacités de dessin 2D robustes et des fonctionnalités d'automatisation, en plus de permettre de personnaliser le ruban et la palette d'outils. Cliquez ici pour en savoir plus à propos d'AutoCAD sur le Web.