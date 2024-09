LOGICIEL DE CONCEPTION ÉLECTRIQUE

AutoCAD Electrical aide les entreprises à rester concurrentielles sur le marché mondial en prenant en charge les normes régionales et internationales (AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA et IEEE). Il existe plus de 350 000 composants provenant des principaux fournisseurs du secteur et plus de 3 000 modules E/S API intelligents. Une bibliothèque complète contenant les composants les plus populaires du fabricant est également disponible. En savoir plus