Visualiseur DWG

Affichage, édition et conversion de fichiers DWG

Visualiseur, éditeur et convertisseur de fichiers DWG

Flux de travaux collaboratifs pour les fichiers DWG.

Utilisateurs d’AutoCAD dans un environnement de bureau à domicile.

Qu'est-ce qu'un fichier DWG?

Le format de fichier DWG est une norme de premier plan pour l'échange de données de CAO entre les dessinateurs, les architectes et les ingénieurs. Les fichiers DWG peuvent être créés et modifiés dans de nombreux outils logiciels Autodesk qui utilisent .dwg comme format de fichier natif, y compris AutoCAD. L'environnement technologique DWG ne se limite pas à la possibilité de dessiner, de rendre, d'annoter et de mesurer des géométries 2D et 3D. Il peut également être utilisé pour interagir avec des cartes, des photos, des données BIM (site Web É.-U.), des données de nuage de points et plus encore, ainsi que les stocker. 

Femme utilisant AutoCAD dans un environnement de bureau.

Qu'est-ce que TrustedDWGMD?

Développée par Autodesk, la technologie TrustedDWGMD est un moyen original, efficace et précis de stocker des données de conception à l'aide de fichiers DWG. La fonctionnalité TrustedDWG permet de vérifier si les fichiers de dessin ont été enregistrés pour la dernière fois par une application autre que celle publiée par Autodesk ou basée sur RealDWG. Dans les logiciels Autodesk tels que AutoCAD et AutoCAD LT, le système peut signaler aux utilisateurs des fichiers qu'Autodesk ne peut pas prendre en charge ni garantir l'intégrité ou la compatibilité d'un fichier .dwg au sein de l'application.

Utilisateurs d'AutoCAD dans un environnement mobile.

Comment créer et modifier un fichier DWG

Vous pouvez utiliser des fichiers DWG à l'aide de nombreux outils logiciels Autodesk, notamment AutoCADRevit et Inventor. Le format DWG ayant été adopté comme format de fichier couramment utilisé dans le secteur de la conception, Autodesk détient sous licence la boîte à outils de développement logiciel Real DWGMD, qui permet la création de fichiers DWG et DXFMD conformes aux normes établies par Autodesk et le système de vérification TrustedDWGMD.

Méthodes de travail avec les fichiers DWG

Visualiseur DWG

Utilisez les visualiseurs de fichiers DWG tels qu'Autodesk Viewer, DWG TrueView et AutoCAD Web pour afficher les fichiers DWG sans qu'AutoCAD soit installé. Idéal pour les évaluations rapides des clients et la collaboration entre les équipes.

Visualiseurs Autodesk

Annotation et révision de fichier DWG

Avec AutoCAD Web, vous pouvez afficher et modifier des fichiers DWG 2D et 3D où que vous soyez et à partir de n’importe quel appareil. Accédez aux commandes AutoCAD de base pour l’édition légère et les conceptions de base dans la version complète avec une version d’essai Web AutoCAD.

Autodesk AutoCAD Web

Convertisseur DWG

Convertissez des fichiers DWG en de nouveaux formats en seulement quatre étapes à l'aide d'Autodesk DWG TrueView. Disponible pour Windows, convertissez les fichiers DWG en types de fichiers JPG, PNG, STL, DXF et CSDX.

Autodesk DWG TrueView (site Web É.-U.)

TrustedDWGMD et RealDWGMD SDK

Les produits écrits en C++ ou NET bénéficient d'un avantage concurrentiel grâce à la capacité de lecture/écriture de fichiers DWG à partir de la source. Livrez en toute confiance des produits entièrement compatibles avec la version 14 d'AutoCAD.

Technologies de la plateforme RealDWG

Ouvrir et modifier des fichiers DWG avec AutoCAD

Vous préférez un dessin 2D rationalisé? Essayez AutoCAD LT gratuitement.

Avantages des visualiseurs DWG pour un accès et une collaboration rapides

Bien qu’AutoCAD et Fusion soient essentiels pour la création et la modification de modèles CAO, les visualiseurs DWG offrent un moyen simple de réviser et de partager des conceptions, ce qui est parfait pour les parties prenantes qui n’ont pas besoin de toutes les capacités de conception.

Facilité d'utilisation

Les visualiseurs DWG offrent une interface intuitive qui permet aux clients et aux membres de l’équipe d’explorer facilement les modèles sans formation spécialisée.

 

Option économique

De nombreux visualiseurs DWG sont gratuits, ce qui permet aux participants au projet de rester informés sans investissement logiciel supplémentaire.

 

Accessible n’importe où

Affichez les fichiers DWG sur des appareils mobiles ou dans le nuage : cela est idéal pour les vérifications rapides et la collaboration lors de vos déplacements.

 

Précision fiable

Bien qu’il s’agisse d’une solution de rechange plus légère aux logiciels CAO, les lecteurs de fichiers DWG fournissent une représentation précise des modèles et des données associées sur laquelle vous pouvez compter.

 

Pourquoi les fichiers DWG sont-ils approuvés dans le secteur de la conception

DWG est l’un des formats de fichier de CAO les plus utilisés, offrant flexibilité et compatibilité pour divers flux de travaux de conception. Les principaux avantages sont les suivants :

Stockage complet des données

Les fichiers DWG peuvent contenir des données géométriques 2D et 3D, des annotations, des couleurs, des calques et des métadonnées dans un seul fichier.

Taille de fichier efficace

Les fichiers DWG sont optimisés pour le stockage et le partage, ce qui facilite la collaboration.

Compatibilité étendue

En tant que format standard du secteur, DWG fonctionne avec les principaux outils de CAO, notamment AutoCAD et Fusion, et peut être visualisé sur de nombreuses autres plateformes.

Prend en charge les flux de travaux 2D et 3D

Les fichiers DWG vous permettent d’intégrer de manière fluide des croquis 2D et des modèles 3D tout au long du processus de conception.

Des architectes travaillent avec AutoCAD pour découper au laser des modèles architecturaux.

Histoire et évolution des fichiers DWG

Le format DWG a été développé à l’origine par Mike Riddle à la fin des années 1970 et, après avoir été concédé sous licence à Autodesk en 1982, il est devenu le format de fichier natif de ce qui était alors notre tout nouveau logiciel AutoCAD.  Au fil des décennies, le format DWG a évolué, passant de la prise en charge du dessin 2D à celle de la modélisation 3D et à la collaboration dans le nuage, ce qui permet aux concepteurs de travailler plus efficacement sur toutes les plateformes.  Aujourd’hui, Autodesk continue d’améliorer le format de fichier DWG pour s’assurer qu’il reste compatible avec les technologies émergentes, y compris les flux de travaux qui intègrent des outils de conception basés sur l’intelligence artificielle.

Mentions légales et marques commerciales Autodesk

Environnement technologique DWG

L'environnement technologique des fichiers DWG permet de mouler, de rendre, de dessiner, d'annoter et de mesurer. Bien qu'elle soit communément associée à AutoCAD, la technologie de fichier DWG fait partie intégrante de bon nombre de nos produits de CAO.

TrustedDWG

La technologie TrustedDWGMC vous informe d'une incompatibilité potentielle lorsqu'un fichier n'a pas été enregistré pour la dernière fois par un logiciel Autodesk et détermine les fichiers qui pourraient ne pas être pris en charge par le logiciel Autodesk.

 

Voir les mentions légales (site Web É.-U.)

Sessions de formation d’Autodesk University avec un logiciel de fichiers DWG

Collaboration et comparaison avec DWG

Une diapositive de présentation intitulée « Shared Views (SHAREDVIEWS) » d’Autodesk University

AutoCAD : collaborez-vous et comparez-vous?

Découvrez comment AutoCAD vous permet de collaborer facilement sur des fichiers DWG et de les comparer. Dans cette leçon avec l’instructeur Shaun Bryant, vous apprendrez à utiliser les outils de partage de dessin et de vue partagée dans AutoCAD, à utiliser AutoCAD sur le Web pour partager des informations de conception, à comparer des itérations de fichiers DWG, etc.

Mise en route avec les fichiers DWG

Dans ce bref didacticiel, vous découvrirez ce que la fonction de comparaison de fichiers DWG d’AutoCAD peut vous apporter. Les sujets abordés sont les suivants :

  • Pourquoi utiliser la comparaison de fichiers DWG
  • Comment trouver et utiliser l’outil
  • Les avantages de l’utilisation de la comparaison de fichiers DWG

 

En savoir plus sur l’utilisation de la comparaison de fichiers DWG, notamment :

  • Instructions détaillées sur l’accès à l’outil
  • Activation et désactivation de la comparaison de fichiers DWG
  • Parcourir les différences entre les fichiers DWG dans une comparaison

 

Dans ce court didacticiel, vous allez découvrir comment lier des fichiers et des modèles au sein d’un projet existant. Les sujets abordés sont les suivants :

  • Comment lier des modèles Revit et des fichiers DWG
  • Exemple de procédure pas à pas du processus de liaison
  • Déplacement des modèles liés

 

Dans ce didacticiel, découvrez comment exporter des vues et des feuilles vers plusieurs formats de CAO, tels que DWG, DXF, etc. Les sujets abordés sont les suivants :

  • Comment sélectionner un format de fichier vers lequel exporter
  • Configurations d’exportation
  • Comment naviguer dans les feuilles d’un ensemble
  • Nommer les fichiers

 

Foire aux questions (FAQ) à propos des fichiers DWG

Comment afficher et réviser les fichiers DWG?

Les fichiers DWG créés à l'aide du logiciel Autodesk ou basés sur RealDWG peuvent être ouverts et visualisés avec un abonnement aux logiciels Autodesk, notamment AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Revit et Inventor. Vous pouvez également utiliser nos visualiseurs de fichiers DWG, y compris Autodesk Viewer en ligne, ou DWG TrueView sous Windows.

Comment puis-je modifier des fichiers DWG en ligne?

AutoCAD Web vous permet d’utiliser AutoCAD sur le Web ou sur un appareil mobile pour réviser et annoter des fichiers DWG 2D ou 3D et créer des dessins 2D de base.

Quelle est la différence entre un fichier DWG et un fichier DXF?

Alors que DWG et DXF sont tous deux des formats de fichier pour les logiciels de CAO, les fichiers DWG sont le format propriétaire d'Autodesk inventé en 1982, et DXF est une norme de format de fichier ouvert. Les deux formats de fichier ont des fonctionnalités similaires pour le stockage d'images 2D et 3D, mais DWG peut stocker un plus grand nombre de fichiers. De plus, le code binaire du DWG permet de réduire la taille des fichiers d'environ 25 % par rapport aux fichiers DXF, qui utilisent un codage textuel. De nombreux concepteurs utilisent le format DWG lorsqu'ils travaillent, puis exportent au format DXF pour partager leurs conceptions.

Quels programmes modifient les fichiers .dwg?

Les programmes les plus couramment utilisés pour modifier les fichiers .dwg sont Autodesk AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Inventor et Revit. Il existe également des programmes non Autodesk qui peuvent ouvrir les fichiers DWG et les modifier.

Comment puis-je modifier des fichiers DWG en ligne?

Vous pouvez modifier des fichiers DWG en ligne à l'aide d'AutoCAD Web. AutoCAD Web vous permet d'utiliser AutoCAD dans un navigateur Web pour modifier, réviser et créer des fichiers CAO DWG.

Puis-je utiliser des fichiers DWG sur un appareil mobile?

Grâce à AutoCAD Web, vous pouvez utiliser AutoCAD sur un appareil mobile pour réviser et annoter des fichiers DWG 2D ou 3D, ainsi que pour créer des dessins 2D de base. En savoir plus.

Comment puis-je ouvrir gratuitement des fichiers DWG?

Autodesk propose un ensemble de visualiseurs de fichiers DWG gratuits qui peuvent être utilisés pour afficher une gamme de fichiers de CAO (DXF, DWG, DWT, DXB, DGN, DWF) hors ligne, sur un appareil mobile ou directement dans votre navigateur Web.

Que se passe-t-il si je n'ai besoin que d'un accès pour l'affichage des fichiers?

Pour les parties prenantes qui n'ont besoin que d'un accès à l'affichage de fichiers, nous proposons des visualiseurs gratuits sans abonnement. Si vous passez à un utilisateur désigné, veillez à profiter des offres d'échange disponibles.

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