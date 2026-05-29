Visualiseur DWG

Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Le format de fichier DWG est une norme de premier plan pour l'échange de données de CAO entre les dessinateurs, les architectes et les ingénieurs. Les fichiers DWG peuvent être créés et modifiés dans de nombreux outils logiciels Autodesk qui utilisent .dwg comme format de fichier natif, y compris AutoCAD. L'environnement technologique DWG ne se limite pas à la possibilité de dessiner, de rendre, d'annoter et de mesurer des géométries 2D et 3D. Il peut également être utilisé pour interagir avec des cartes, des photos, des données BIM (site Web É.-U.), des données de nuage de points et plus encore, ainsi que les stocker.
Développée par Autodesk, la technologie TrustedDWGMD est un moyen original, efficace et précis de stocker des données de conception à l'aide de fichiers DWG. La fonctionnalité TrustedDWG permet de vérifier si les fichiers de dessin ont été enregistrés pour la dernière fois par une application autre que celle publiée par Autodesk ou basée sur RealDWG. Dans les logiciels Autodesk tels que AutoCAD et AutoCAD LT, le système peut signaler aux utilisateurs des fichiers qu'Autodesk ne peut pas prendre en charge ni garantir l'intégrité ou la compatibilité d'un fichier .dwg au sein de l'application.
Vous pouvez utiliser des fichiers DWG à l'aide de nombreux outils logiciels Autodesk, notamment AutoCAD, Revit et Inventor. Le format DWG ayant été adopté comme format de fichier couramment utilisé dans le secteur de la conception, Autodesk détient sous licence la boîte à outils de développement logiciel Real DWGMD, qui permet la création de fichiers DWG et DXFMD conformes aux normes établies par Autodesk et le système de vérification TrustedDWGMD.
Utilisez les visualiseurs de fichiers DWG tels qu'Autodesk Viewer, DWG TrueView et AutoCAD Web pour afficher les fichiers DWG sans qu'AutoCAD soit installé. Idéal pour les évaluations rapides des clients et la collaboration entre les équipes.
Avec AutoCAD Web, vous pouvez afficher et modifier des fichiers DWG 2D et 3D où que vous soyez et à partir de n’importe quel appareil. Accédez aux commandes AutoCAD de base pour l’édition légère et les conceptions de base dans la version complète avec une version d’essai Web AutoCAD.
Convertissez des fichiers DWG en de nouveaux formats en seulement quatre étapes à l'aide d'Autodesk DWG TrueView. Disponible pour Windows, convertissez les fichiers DWG en types de fichiers JPG, PNG, STL, DXF et CSDX.
Les produits écrits en C++ ou NET bénéficient d'un avantage concurrentiel grâce à la capacité de lecture/écriture de fichiers DWG à partir de la source. Livrez en toute confiance des produits entièrement compatibles avec la version 14 d'AutoCAD.
Bien qu’AutoCAD et Fusion soient essentiels pour la création et la modification de modèles CAO, les visualiseurs DWG offrent un moyen simple de réviser et de partager des conceptions, ce qui est parfait pour les parties prenantes qui n’ont pas besoin de toutes les capacités de conception.
Les visualiseurs DWG offrent une interface intuitive qui permet aux clients et aux membres de l’équipe d’explorer facilement les modèles sans formation spécialisée.
De nombreux visualiseurs DWG sont gratuits, ce qui permet aux participants au projet de rester informés sans investissement logiciel supplémentaire.
Affichez les fichiers DWG sur des appareils mobiles ou dans le nuage : cela est idéal pour les vérifications rapides et la collaboration lors de vos déplacements.
Bien qu’il s’agisse d’une solution de rechange plus légère aux logiciels CAO, les lecteurs de fichiers DWG fournissent une représentation précise des modèles et des données associées sur laquelle vous pouvez compter.
DWG est l’un des formats de fichier de CAO les plus utilisés, offrant flexibilité et compatibilité pour divers flux de travaux de conception. Les principaux avantages sont les suivants :
Les fichiers DWG peuvent contenir des données géométriques 2D et 3D, des annotations, des couleurs, des calques et des métadonnées dans un seul fichier.
Les fichiers DWG sont optimisés pour le stockage et le partage, ce qui facilite la collaboration.
Les fichiers DWG vous permettent d’intégrer de manière fluide des croquis 2D et des modèles 3D tout au long du processus de conception.
Le format DWG a été développé à l’origine par Mike Riddle à la fin des années 1970 et, après avoir été concédé sous licence à Autodesk en 1982, il est devenu le format de fichier natif de ce qui était alors notre tout nouveau logiciel AutoCAD. Au fil des décennies, le format DWG a évolué, passant de la prise en charge du dessin 2D à celle de la modélisation 3D et à la collaboration dans le nuage, ce qui permet aux concepteurs de travailler plus efficacement sur toutes les plateformes. Aujourd’hui, Autodesk continue d’améliorer le format de fichier DWG pour s’assurer qu’il reste compatible avec les technologies émergentes, y compris les flux de travaux qui intègrent des outils de conception basés sur l’intelligence artificielle.
L'environnement technologique des fichiers DWG permet de mouler, de rendre, de dessiner, d'annoter et de mesurer. Bien qu'elle soit communément associée à AutoCAD, la technologie de fichier DWG fait partie intégrante de bon nombre de nos produits de CAO.
La technologie TrustedDWGMC vous informe d'une incompatibilité potentielle lorsqu'un fichier n'a pas été enregistré pour la dernière fois par un logiciel Autodesk et détermine les fichiers qui pourraient ne pas être pris en charge par le logiciel Autodesk.
Collaboration et comparaison avec DWG
Découvrez comment AutoCAD vous permet de collaborer facilement sur des fichiers DWG et de les comparer. Dans cette leçon avec l’instructeur Shaun Bryant, vous apprendrez à utiliser les outils de partage de dessin et de vue partagée dans AutoCAD, à utiliser AutoCAD sur le Web pour partager des informations de conception, à comparer des itérations de fichiers DWG, etc.
Dans ce bref didacticiel, vous découvrirez ce que la fonction de comparaison de fichiers DWG d’AutoCAD peut vous apporter. Les sujets abordés sont les suivants :
En savoir plus sur l’utilisation de la comparaison de fichiers DWG, notamment :
Dans ce court didacticiel, vous allez découvrir comment lier des fichiers et des modèles au sein d’un projet existant. Les sujets abordés sont les suivants :
Dans ce didacticiel, découvrez comment exporter des vues et des feuilles vers plusieurs formats de CAO, tels que DWG, DXF, etc. Les sujets abordés sont les suivants :
Les fichiers DWG créés à l'aide du logiciel Autodesk ou basés sur RealDWG peuvent être ouverts et visualisés avec un abonnement aux logiciels Autodesk, notamment AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Revit et Inventor. Vous pouvez également utiliser nos visualiseurs de fichiers DWG, y compris Autodesk Viewer en ligne, ou DWG TrueView sous Windows.
AutoCAD Web vous permet d’utiliser AutoCAD sur le Web ou sur un appareil mobile pour réviser et annoter des fichiers DWG 2D ou 3D et créer des dessins 2D de base.
Alors que DWG et DXF sont tous deux des formats de fichier pour les logiciels de CAO, les fichiers DWG sont le format propriétaire d'Autodesk inventé en 1982, et DXF est une norme de format de fichier ouvert. Les deux formats de fichier ont des fonctionnalités similaires pour le stockage d'images 2D et 3D, mais DWG peut stocker un plus grand nombre de fichiers. De plus, le code binaire du DWG permet de réduire la taille des fichiers d'environ 25 % par rapport aux fichiers DXF, qui utilisent un codage textuel. De nombreux concepteurs utilisent le format DWG lorsqu'ils travaillent, puis exportent au format DXF pour partager leurs conceptions.
Les programmes les plus couramment utilisés pour modifier les fichiers .dwg sont Autodesk AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Inventor et Revit. Il existe également des programmes non Autodesk qui peuvent ouvrir les fichiers DWG et les modifier.
Vous pouvez modifier des fichiers DWG en ligne à l'aide d'AutoCAD Web. AutoCAD Web vous permet d'utiliser AutoCAD dans un navigateur Web pour modifier, réviser et créer des fichiers CAO DWG.
Grâce à AutoCAD Web, vous pouvez utiliser AutoCAD sur un appareil mobile pour réviser et annoter des fichiers DWG 2D ou 3D, ainsi que pour créer des dessins 2D de base. En savoir plus.
Autodesk propose un ensemble de visualiseurs de fichiers DWG gratuits qui peuvent être utilisés pour afficher une gamme de fichiers de CAO (DXF, DWG, DWT, DXB, DGN, DWF) hors ligne, sur un appareil mobile ou directement dans votre navigateur Web.
Pour les parties prenantes qui n'ont besoin que d'un accès à l'affichage de fichiers, nous proposons des visualiseurs gratuits sans abonnement. Si vous passez à un utilisateur désigné, veillez à profiter des offres d'échange disponibles.