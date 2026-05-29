Visualiseur DWG

Le format DWG a été développé à l’origine par Mike Riddle à la fin des années 1970 et, après avoir été concédé sous licence à Autodesk en 1982, il est devenu le format de fichier natif de ce qui était alors notre tout nouveau logiciel AutoCAD. Au fil des décennies, le format DWG a évolué, passant de la prise en charge du dessin 2D à celle de la modélisation 3D et à la collaboration dans le nuage, ce qui permet aux concepteurs de travailler plus efficacement sur toutes les plateformes. Aujourd’hui, Autodesk continue d’améliorer le format de fichier DWG pour s’assurer qu’il reste compatible avec les technologies émergentes, y compris les flux de travaux qui intègrent des outils de conception basés sur l’intelligence artificielle.