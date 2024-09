Logiciel de conception architecturale

La conception architecturale est une discipline qui associe la conception technique et créative pour créer des bâtiments ou des structures qui sont non seulement sécuritaires et durables, mais aussi attrayants et utiles. Les architectes créent généralement des conceptions architecturales en comprenant l’espace, son utilisation et en créant une structure fonctionnelle pour l’espace. La conception architecturale englobe de nombreuses phases du processus de conception, de la conception schématique au développement de la structure, en passant par la construction. Autodesk fournit la technologie nécessaire pour prendre en charge tous les aspects du processus de conception et de collaboration.