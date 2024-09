La technologie de modélisation des données du bâtiment aide les architectes tout au long du processus de conception. La modélisation dans un outil de création BIM relie le modèle et la documentation, et permet aux architectes de modifier le bâtiment grâce à des vues des façades, en coupe, en 3D et en plan. Il suffit de modifier une fois la conception pour que toutes les informations soient mises à jour simultanément. Pour les architectes, l’utilisation de la modélisation BIM permet de réduire les erreurs et les reprises dans les projets, de réduire le temps de conception global et, par conséquent, d’améliorer la qualité du projet. Obtenez plus d’informations plus tôt dans le processus pour répondre aux exigences de vos clients et livrer des projets avec une qualité et une efficacité irréprochables.