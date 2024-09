Le logiciel de plans d’étage améliore la précision de la conception en permettant aux utilisateurs de voir et d’évaluer rapidement les différentes options de conception, ce qui favorise un processus de conception plus dynamique et itératif. Vous pouvez utiliser des logiciels tels qu’AutoCAD et Revit pour créer, suivre les modifications et transformer des plans d’étage en jeux de documents complets lorsque des modifications sont apportées à la conception. Le logiciel de plans d’étage numérique simplifie le processus d’intégration des exigences du projet, telles que les types de murs, les hauteurs de plafond et le coefficient d'occupation des sols (c. o. s.) dans les schémas de conception.