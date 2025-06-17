Depuis plus de 30 ans, Wendy Stevens a bâti une carrière et une entreprise illustres en concevant et en produisant des sacs à main en métal à la main. Un incendie dévastateur a tout changé lorsque tout son atelier et des années de gabarits qu'elle a créés ont été détruits. Stevens a décidé d'apprendre AutoCAD LT et s'est rapidement rendu compte des avantages de la conception numérique avec une vitesse et une précision accrues pour ses sacs à main.