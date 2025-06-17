Succès client

AutoCAD LT aide à ramener l'entreprise de sacs à main de ses cendres.

Témoignage client d'AutoCAD LT

Depuis plus de 30 ans, Wendy Stevens a bâti une carrière et une entreprise illustres en concevant et en produisant des sacs à main en métal à la main. Un incendie dévastateur a tout changé lorsque tout son atelier et des années de gabarits qu'elle a créés ont été détruits. Stevens a décidé d'apprendre AutoCAD LT et s'est rapidement rendu compte des avantages de la conception numérique avec une vitesse et une précision accrues pour ses sacs à main.

« La quantité de détails que l'on peut obtenir avec AutoCAD LT est impressionnante. J'ai un modèle pour tous les calques qui entrent dans chaque dessin. C'est comme un rythme que j'ai établi. Je ne peux pas imaginer comment je pourrais concevoir et fabriquer mes sacs sans sans cet outil. »

– Wendy Stevens, fondatrice et créatrice