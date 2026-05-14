Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Autodesk propose des solutions accessibles pour les professionnels, notamment AutoCAD LT pour le dessin 2D et Fusion pour la modélisation et l’impression 3D.
Logiciels pour la CAO 2D et 3D. L'abonnement comprend AutoCAD, les jeux d'outils spécialisés et les applications.
Logiciel de CAO 2D rentable pour les ébauches, le dessin technique et la documentation
Logiciel de conception de produits infonuagique pour la fabrication, la modélisation 3D, l'électronique, la simulation et la gestion des données
Créez des effets visuels époustouflants grâce à l’IA que vous contrôlez. Transformez vos séquences en scènes CG que vous pouvez réaliser, monter et exporter à l'aide d'outils de capture de mouvement, de suivi de caméra, d'animation et de composition générés par l'IA.
* TVA estimée incluse
Tous les forfaits incluent la prise en charge standard 8h/5j, l’authentification unique (SSO) et les rapports d’utilisation. Les abonnements annuels, mensuels et Flex offrent des garanties de remboursement.
Idéal pour les équipes de production stables
Si vous...
Dans ce cas, choisissez un abonnement d’un an :
Idéal pour la flexibilité à court terme
Si vous...
Choisissez alors un abonnement mensuel :
Idéal pour les équipes en rotation ou plusieurs produits
Si vous...
Achetez alors des jetons Flex :
Idéal pour débuter
Si vous...
Choisissez alors :
La créatrice de sacs à main de luxe Wendy Stevens relance son activité avec AutoCAD LT après un incendie catastrophique.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Wendy Stevens.
RAD LAB utilise Revit pour transformer des terrains vagues en espaces communautaires dynamiques et mobiles construits à partir de conteneurs maritimes.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Darren Bradley Photography.
GoBe a utilisé Fusion pour concevoir, créer un prototype et faire évoluer un produit, de l’idée à un produit prêt pour la vente au détail.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Nick Neuhaus.
Après des années à l’imaginer, l’artiste 3D JL Mussi a finalement donné vie à son premier court-métrage en utilisant Flow Studio.
Découvrez comment Shute Dynamics utilise la conception générative Fusion pour créer des pièces de voiture de course plus légères et plus solides pour Pikes Peak.
EzeRx combine l’ingénierie, l’IA et la conception durable pour créer des solutions de santé qui améliorent les soins et réduisent l’impact environnemental.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’EzeRx
Autodesk AI vous aide à travailler plus rapidement en automatisant les tâches répétitives et en réduisant les modifications manuelles. Transformez rapidement les annotations en mises à jour, placez des blocs intelligemment et nettoyez les dessins en moins de clics. Consacrez moins de temps aux révisions et plus de temps à faire avancer les projets en toute confiance.
Les jetons Flex vous donnent accès à plus de 100 produits Autodesk pendant 24 heures, ce qui est idéal pour essayer un nouveau produit ou pour l’utiliser occasionnellement.
Accédez à de multiples outils de productivité et d’automatisation, et économisez jusqu’à 80 % sur les licences annuelles individuelles grâce à nos offres groupées.
Obtenez Revit LT et AutoCAD LT ensemble à prix abordable
Puissants outils BIM et de CAO pour les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, notamment Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design et plus encore
Obtenez Inventor, AutoCAD, Fusion et plus : un jeu d'outils de niveau professionnel pour le développement et la planification de la fabrication de produits
Logiciels d'animation, de modélisation, de simulation et de rendu en 3D pour le cinéma, les jeux et la télévision.
* TVA estimée incluse
Téléchargez une version d’essai gratuite pour découvrir toutes les fonctions de nos dernières versions de logiciels de conception 3D.
Les étudiants peuvent se préparer aux emplois de demain grâce à un accès gratuit aux logiciels Autodesk.
Commencez à utiliser gratuitement les API cloud pour personnaliser les flux de travaux et créer des solutions adaptées à votre entreprise.
Trouvez des réponses, partagez votre expertise et entrez en contact avec vos pairs grâce aux ressources communautaires.
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Partagez votre histoire Autodesk de conception et de fabrication pour avoir une chance d’être présenté sur notre site Web et reconnu comme un chef de file en matière de conception et de fabrication.
Tous les abonnements aux produits sont assortis d’avantages inclus et sont offerts dans la devise locale de votre région. La mise à niveau vers un plan de réussite commerciale coûte environ 200 $ USD (prix de vente conseillé) pour les offres admissibles (Site Web France).
Vous pouvez acheter des abonnements en ligne, par l’intermédiaire d’unreprésentant Autodesk ou d'un représentant Autodesk.
Vous avez un an à compter de la date d'achat pour utiliser vos jetons Flex. Comme Flex est un modèle avec prépaiement, les jetons ne se renouvellent pas, mais vous pouvez en acheter d’autres à tout moment. Autodesk vous informera lorsque votre solde de jetons sera faible.
Pour les produits et services facturés à la journée
Lorsqu'un utilisateur ouvre un produit Autodesk associé à Flex et s'y connecte, un tarif quotidien par produit lui est facturé une fois toutes les 24 heures. Les utilisateurs ne seront pas refacturés s'ils utilisent plusieurs versions ou s'ils rouvrent le produit au cours de la période de 24 heures.
Par exemple, Priscilla ouvre et se connecte à AutoCAD de 8 h à 17 h le lundi. Son équipe se voit facturer 7 jetons. Elle ouvre AutoCAD de 7 h à 17 h le mardi. Son équipe se voit facturer 7 jetons à 8 h. Elle ferme AutoCAD à 17 h et ne l'ouvre plus de la semaine. Elle ne sera facturée que pour deux jours d'utilisation.
Pour les produits et services facturés au résultat
Les utilisateurs seront facturés à un taux variable en fonction du type de résultat (par exemple, le rendu d'une image dans Revit).
Consultez les tarifs de chaque produit et service disponible avec Flex.
Oui, les administrateurs peuvent avoir des utilisateurs avec un mélange d'abonnements et de Flex.
Lorsqu'un utilisateur est affecté aux deux (abonnements et Flex), les abonnements sont utilisés avant les jetons. Par exemple, si Priscilla est affectée à Flex et à un abonnement d'AutoCAD, elle utilisera son abonnement, et non des jetons, lorsqu'elle utilisera AutoCAD. Si elle accède à Revit sans abonnement, elle utilise des jetons.