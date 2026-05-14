Pour les produits et services facturés à la journée

Lorsqu'un utilisateur ouvre un produit Autodesk associé à Flex et s'y connecte, un tarif quotidien par produit lui est facturé une fois toutes les 24 heures. Les utilisateurs ne seront pas refacturés s'ils utilisent plusieurs versions ou s'ils rouvrent le produit au cours de la période de 24 heures.

Par exemple, Priscilla ouvre et se connecte à AutoCAD de 8 h à 17 h le lundi. Son équipe se voit facturer 7 jetons. Elle ouvre AutoCAD de 7 h à 17 h le mardi. Son équipe se voit facturer 7 jetons à 8 h. Elle ferme AutoCAD à 17 h et ne l'ouvre plus de la semaine. Elle ne sera facturée que pour deux jours d'utilisation.

Pour les produits et services facturés au résultat

Les utilisateurs seront facturés à un taux variable en fonction du type de résultat (par exemple, le rendu d'une image dans Revit).

Consultez les tarifs de chaque produit et service disponible avec Flex.