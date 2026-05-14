Autodesk pour les petites entreprises 

Concevez et fabriquez des logiciels aussi efficaces que votre entreprise.

Choisissez parmi nos produits abordables conçus pour des entreprises comme la vôtre

Autodesk propose des solutions accessibles pour les professionnels, notamment AutoCAD LT pour le dessin 2D et Fusion pour la modélisation et l’impression 3D.

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD

Logiciels pour la CAO 2D et 3D. L'abonnement comprend AutoCAD, les jeux d'outils spécialisés et les applications.

2 900 CA$/an
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OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD LT

Logiciel de CAO 2D rentable pour les ébauches, le dessin technique et la documentation

755 CA$/an
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OFFRE SPÉCIALE

Fusion

Logiciel de conception de produits infonuagique pour la fabrication, la modélisation 3D, l'électronique, la simulation et la gestion des données

940 CA$/an
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OFFRE SPÉCIALE

Autodesk Flow Studio

Créez des effets visuels époustouflants grâce à l’IA que vous contrôlez. Transformez vos séquences en scènes CG que vous pouvez réaliser, monter et exporter à l'aide d'outils de capture de mouvement, de suivi de caméra, d'animation et de composition générés par l'IA.

495 CA$/an
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* TVA estimée incluse

Trouvez le bon forfait Autodesk pour votre entreprise

Tous les forfaits incluent la prise en charge standard 8h/5j, l’authentification unique (SSO) et les rapports d’utilisation. Les abonnements annuels, mensuels et Flex offrent des garanties de remboursement.

Graphique de calendrier représentant les abonnements annuels

Abonnement annuel

Idéal pour les équipes de production stables
Si vous...

  • utilisez le même produit tous les jours
  • avez des concepteurs ou des ingénieurs à temps plein
  • voulez le coût par utilisateur le plus bas
  • préférez établir un budget prévisible

Dans ce cas, choisissez un abonnement d’un an :

  • Fixez vos économies
  • Économisez jusqu’à 33 % par rapport au tarif mensuel
  • Protégez-vous contre les hausses de prix
Découvrir les forfaits annuels
Graphique de calendrier représentant les abonnements mensuels

Abonnement mensuel

Idéal pour la flexibilité à court terme

Si vous...

  • travaillez sur des projets saisonniers
  • embauchez temporairement
  • avez besoin de gérer des flux de trésorerie
  • ne voulez pas d’engagement à long durée

Choisissez alors un abonnement mensuel :

  • Payez mensuellement
  • Ajoutez ou supprimez des utilisateurs à tout moment
  • Convertissez-le en abonnement annuel si nécessaire
Commencer le forfait mensuel
Graphique de jeton Flex à côté du graphique d’utilisation des jetons

Flex

Idéal pour les équipes en rotation ou plusieurs produits

Si vous... 

  • utilisez différents produits Autodesk occasionnellement 
  • travaillez avec des sous-traitants 
  • n’avez pas besoin d’un accès quotidien 
  • souhaitez partager un accès au sein d’une équipe 

Achetez alors des jetons Flex : 

  • Prépaiement des jours utilisés 
  • Accédez à + de 100 produits Autodesk 
  • Partagez les jetons entre les utilisateurs
En savoir plus sur Flex
Icône d’un ordinateur portable avec des graphiques qui représentent l’essai et la configuration

Essayer et explorer

Idéal pour débuter

Si vous...

  • voulez explorer les outils avant d’acheter
  • apprenez par vous-même
  • évaluez des produits pour votre entreprise
  • êtes étudiant, enseignant ou développeur(euse)

Choisissez alors :

  • Versions d’essai gratuites (accès jusqu’à 30 jours)
  • Accès à des fins éducatives (1 an gratuit)
  • Niveau gratuit de l’API pour les développeurs
Commencer par un accès gratuit

Découvrez comment les professionnels utilisent les logiciels Autodesk

Numérisation des conceptions

La créatrice de sacs à main de luxe Wendy Stevens relance son activité avec AutoCAD LT après un incendie catastrophique.

Lire l’histoire (site Web É.-U.)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Wendy Stevens.

Concevoir des villes modulaires

RAD LAB utilise Revit pour transformer des terrains vagues en espaces communautaires dynamiques et mobiles construits à partir de conteneurs maritimes.

Lire l’histoire (Site Web France)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Darren Bradley Photography.

Créer des rangements plus intelligents

GoBe a utilisé Fusion pour concevoir, créer un prototype et faire évoluer un produit, de l’idée à un produit prêt pour la vente au détail.

Lire l’histoire (site Web É.-U.)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Nick Neuhaus.

Donner du pouvoir à la narration

Après des années à l’imaginer, l’artiste 3D JL Mussi a finalement donné vie à son premier court-métrage en utilisant Flow Studio.

Lire l’histoire

Conception de pièces plus légères

Découvrez comment Shute Dynamics utilise la conception générative Fusion pour créer des pièces de voiture de course plus légères et plus solides pour Pikes Peak.

Lire l’histoire (site Web É.-U.)

Repenser les soins de santé

EzeRx combine l’ingénierie, l’IA et la conception durable pour créer des solutions de santé qui améliorent les soins et réduisent l’impact environnemental.

Lire l’histoire (site Web É.-U.)

Image publiée avec l’aimable autorisation d’EzeRx

Dessiner plus intelligemment grâce à l’IA dans AutoCAD

Autodesk AI vous aide à travailler plus rapidement en automatisant les tâches répétitives et en réduisant les modifications manuelles. Transformez rapidement les annotations en mises à jour, placez des blocs intelligemment et nettoyez les dessins en moins de clics. Consacrez moins de temps aux révisions et plus de temps à faire avancer les projets en toute confiance.

Image d’une personne vérifiant l’utilisation des jetons Flex dans le compte sur un ordinateur de bureau

Autodesk Flex : profitez d’un accès flexible et prépayé aux produits Autodesk

Les jetons Flex vous donnent accès à plus de 100 produits Autodesk pendant 24 heures, ce qui est idéal pour essayer un nouveau produit ou pour l’utiliser occasionnellement.

Vous recherchez d’autres fonctionnalités de votre abonnement? Regroupez et économisez grâce à ces offres

Accédez à de multiples outils de productivité et d’automatisation, et économisez jusqu’à 80 % sur les licences annuelles individuelles grâce à nos offres groupées.

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD Revit LT Suite

Obtenez Revit LT et AutoCAD LT ensemble à prix abordable

945 CA$/an
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OFFRE SPÉCIALE

Architecture Engineering & Construction Collection

Puissants outils BIM et de CAO pour les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, notamment Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design et plus encore

5 085 CA$/an
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OFFRE SPÉCIALE

Product Design & Manufacturing Collection

Obtenez Inventor, AutoCAD, Fusion et plus : un jeu d'outils de niveau professionnel pour le développement et la planification de la fabrication de produits

4 665 CA$/an
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OFFRE SPÉCIALE

Media & Entertainment Collection

Logiciels d'animation, de modélisation, de simulation et de rendu en 3D pour le cinéma, les jeux et la télévision.

3 860 CA$/an
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* TVA estimée incluse

Mise en route avec ces ressources

AutoCAD

  • Créez plus rapidement des dessins 2D et des modèles 3D précis. Ce guide de démarrage rapide (site Web É.-U.) vous aide à développer vos compétences et à travailler en toute confiance.
  • Regardez notre webinaire (site Web É.-U.) pour découvrir cinq conseils pratiques AutoCAD pour travailler plus rapidement, éviter les erreurs et développer votre entreprise en toute confiance.
  • Regardez cette vidéo (Site Web France) pour découvrir comment les outils de nettoyage d’AutoCAD aident les petites équipes à trouver et à corriger rapidement les erreurs de dessin.
  • Vous recherchez l’assistance AutoCAD? Trouvez aide, réponses et ressources (Site Web France).

AutoCAD LT

  • Vous découvrez AutoCAD LT ou vous avez besoin d’une remise à niveau? Ce guide de démarrage rapide (site Web É.-U.) aide les petites équipes à acquérir rapidement des compétences de dessin essentielles afin que vous puissiez produire des dessins précis et rester productifs dès le premier jour.
  • Vous recherchez l’assistance AutoCAD LT? Trouvez aide, réponses et ressources (Site Web France).

Fusion

  • Développez vos compétences en CAO avec les flux de travaux Fusion de base conçus pour les entreprises en pleine croissance. Ce guide de démarrage rapide (site Web É.-U.) vous montre comment concevoir, modéliser, assembler et préparer des produits pour la production, afin que vous puissiez passer plus rapidement de l’idée à la réalité.
  • Découvrez les principaux outils et flux de travaux de Fusion dans cette série de vidéos qui vous montre comment concevoir et fabriquer un assemblage de moulinet de pêche complet.
  • Vous recherchez l’assistance Fusion? Trouvez aide, réponses et ressources (Site Web France).

Flow Studio

Découvrez des solutions gratuites, des recommandations et bien plus encore

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Versions d'essai gratuites

Téléchargez une version d’essai gratuite pour découvrir toutes les fonctions de nos dernières versions de logiciels de conception 3D.

 

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Accès éducatif

Les étudiants peuvent se préparer aux emplois de demain grâce à un accès gratuit aux logiciels Autodesk.

Logiciels gratuits pour les étudiants (Site Web France)
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API Autodesk

Commencez à utiliser gratuitement les API cloud pour personnaliser les flux de travaux et créer des solutions adaptées à votre entreprise.

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Trouvez des réponses, partagez votre expertise et entrez en contact avec vos pairs grâce aux ressources communautaires.

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Rencontres virtuelles

Rencontrez vos pairs et discutez des sujets qui comptent pour vous lors de rencontres en ligne.

 

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Avez-vous une histoire étonnante?

Partagez votre histoire Autodesk de conception et de fabrication pour avoir une chance d’être présenté sur notre site Web et reconnu comme un chef de file en matière de conception et de fabrication.

Foire aux questions

Combien coûtent les abonnements et les mises à niveau?

Tous les abonnements aux produits sont assortis d’avantages inclus et sont offerts dans la devise locale de votre région. La mise à niveau vers un plan de réussite commerciale coûte environ 200 $ USD (prix de vente conseillé) pour les offres admissibles (Site Web France).

Comment puis-je acheter ou mettre à niveau un abonnement?

Vous pouvez acheter des abonnements en ligne, par l’intermédiaire d’unreprésentant Autodesk ou d'un représentant Autodesk.

Pendant combien de temps puis-je utiliser mes jetons et peuvent-ils être reportés?

Vous avez un an à compter de la date d'achat pour utiliser vos jetons Flex. Comme Flex est un modèle avec prépaiement, les jetons ne se renouvellent pas, mais vous pouvez en acheter d’autres à tout moment. Autodesk vous informera lorsque votre solde de jetons sera faible.

Comment suis-je facturé pour l'utilisation du produit Flex?

Pour les produits et services facturés à la journée
Lorsqu'un utilisateur ouvre un produit Autodesk associé à Flex et s'y connecte, un tarif quotidien par produit lui est facturé une fois toutes les 24 heures. Les utilisateurs ne seront pas refacturés s'ils utilisent plusieurs versions ou s'ils rouvrent le produit au cours de la période de 24 heures.

 

Par exemple, Priscilla ouvre et se connecte à AutoCAD de 8 h à 17 h le lundi. Son équipe se voit facturer 7 jetons. Elle ouvre AutoCAD de 7 h à 17 h le mardi. Son équipe se voit facturer 7 jetons à 8 h. Elle ferme AutoCAD à 17 h et ne l'ouvre plus de la semaine. Elle ne sera facturée que pour deux jours d'utilisation.

 

Pour les produits et services facturés au résultat
Les utilisateurs seront facturés à un taux variable en fonction du type de résultat (par exemple, le rendu d'une image dans Revit).

 

Consultez les tarifs de chaque produit et service disponible avec Flex.

Puis-je utiliser à la fois des jetons Flex et des abonnements?

Oui, les administrateurs peuvent avoir des utilisateurs avec un mélange d'abonnements et de Flex.

 

Lorsqu'un utilisateur est affecté aux deux (abonnements et Flex), les abonnements sont utilisés avant les jetons. Par exemple, si Priscilla est affectée à Flex et à un abonnement d'AutoCAD, elle utilisera son abonnement, et non des jetons, lorsqu'elle utilisera AutoCAD. Si elle accède à Revit sans abonnement, elle utilise des jetons.

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