O novo Guia do usuário do Participante do Treinamento do Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk (inglês) está disponível para os Parceiros de Aprendizagem e seus clientes. Acesse o guia para saber como se inscrever em um curso, obter o certificado do curso ou enviar uma pesquisa sobre o curso.
Os estudantes e os participantes de treinamento que fazem um curso com um Parceiro de Aprendizado da Autodesk (ALP) podem acessar seus vídeos de instrução TES aqui. Saiba como criar uma conta, inscrever-se em um curso, responder a uma pesquisa pós-curso ou recuperar uma senha esquecida.
Saiba como registrar sua conta do Sistema de Avaliação de Treinamentos (TES) da Autodesk e começar a usá-la. Este vídeo destina-se aos novos participantes de treinamento que ainda não têm uma conta TES ou uma ID Autodesk
Saiba como criar uma ID da conta Autodesk e como usá-la para efetuar login no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk. Esse processo destina-se aos participantes do treinamento que já têm uma conta do Sistema de Avaliação de Treinamentos, mas ainda não têm uma ID de conta
Saiba como criar uma conta no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk. Esse processo destina-se a participantes de treinamento que já têm uma ID de conta, mas ainda não têm uma conta no Sistema de Avaliação de Treinamentos.
Saiba como recuperar um nome de usuário e/ou senha esquecidos no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk.
Saiba como encontrar um curso usando a ID de curso e como se inscrever nele.
Saiba como preencher uma pesquisa de avaliação sobre o curso e obter um link para fazer o download do certificado de conclusão dos cursos no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk.
Saiba como excluir a conta no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk. Observe que esse processo também removerá sua ID da conta Autodesk.