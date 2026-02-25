Parceiros de aprendizado da Autodesk

Vídeos de instruções do Sistema de Avaliação de Treinamentos

O novo Guia do usuário do Participante do Treinamento do Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk (inglês) está disponível para os Parceiros de Aprendizagem e seus clientes. Acesse o guia para saber como se inscrever em um curso, obter o certificado do curso ou enviar uma pesquisa sobre o curso.

Estudantes – Participantes

Os estudantes e os participantes de treinamento que fazem um curso com um Parceiro de Aprendizado da Autodesk (ALP) podem acessar seus vídeos de instrução TES aqui. Saiba como criar uma conta, inscrever-se em um curso, responder a uma pesquisa pós-curso ou recuperar uma senha esquecida.

Novo aluno: registro do participante do treinamento (sem conta)

Saiba como registrar sua conta do Sistema de Avaliação de Treinamentos (TES) da Autodesk e começar a usá-la. Este vídeo destina-se aos novos participantes de treinamento que ainda não têm uma conta TES ou uma ID Autodesk

 

Aluno existente: registro do participante do treinamento

Saiba como criar uma ID da conta Autodesk e como usá-la para efetuar login no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk. Esse processo destina-se aos participantes do treinamento que já têm uma conta do Sistema de Avaliação de Treinamentos, mas ainda não têm uma ID de conta

 

Novo aluno: registro do participante do treinamento (com conta)

Saiba como criar uma conta no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk. Esse processo destina-se a participantes de treinamento que já têm uma ID de conta, mas ainda não têm uma conta no Sistema de Avaliação de Treinamentos. 

 

Como recuperar um nome de usuário e/ou senha esquecidos

Saiba como recuperar um nome de usuário e/ou senha esquecidos no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk.

 

Inscrever-se em um curso

Saiba como encontrar um curso usando a ID de curso e como se inscrever nele.

 

Preencher uma pesquisa sobre o curso

Saiba como preencher uma pesquisa de avaliação sobre o curso e obter um link para fazer o download do certificado de conclusão dos cursos no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk.

 

Encerrar uma conta do Sistema de Avaliação de Treinamentos (TES)

Saiba como excluir a conta no Sistema de Avaliação de Treinamentos da Autodesk. Observe que esse processo também removerá sua ID da conta Autodesk.

 

