Os P&IDs são normalmente desenvolvidos por engenheiros de projeto de processos para processos industriais (físicos, elétricos ou mecânicos) para a manufatura de produtos. Os engenheiros de tubulação e instrumentação seguem os esquemas para planejar e desenvolver a construção e coordenação de plantas com as equipes de construção para instalação. Os operadores de processo também usarão os esquemas de P&ID para segurança, treinamento e operação. Sim, o AutoCAD inclui o conjunto de ferramentas do Plant 3D usando bibliotecas de símbolos padrão do setor, ferramentas de desenho para esquemas de P&ID rápidos e validação de dados para ajudar a identificar possíveis erros no projeto. O AutoCAD também inclui recursos de modelagem 3D para criar modelagem de plantas rápida em 3D.