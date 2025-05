Arquivos DWG criados com o uso de softwares Autodesk ou com base no RealDWG podem ser abertos e visualizados com um assinatura de software Autodesk, inclusive AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Revit e Inventor. Como alternativa, você pode usar nossos softwares de visualização, inclusive o Autodesk Viewer online ou o DWG TrueView no Windows.