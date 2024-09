A Autodesk oferece várias extensões do Autodesk Fusion que desbloqueiam recursos adicionais no produto Autodesk Fusion principal. A diferença da oferta do Autodesk Fusion for Design é que ela combina várias extensões em uma única assinatura, fornecendo uma solução integrada para o desenvolvimento de produtos. Uma assinatura da oferta do Fusion for Design inclui o Autodesk Fusion, o Autodesk Fusion Design Extension, o Autodesk Fusion Simulation Extension E o Autodesk Fusion Manage Extension por um preço com desconto. Esses recursos combinados permitem que você concretize seus produtos com modelagem 3D avançada, design generativo intuitivo, simulação para observação do desempenho e da viabilidade de fabricação e gerenciamento de dados em todos os departamentos e localizações da sua empresa.