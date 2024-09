As versões gratuitas de avaliação oferecem ao usuário a chance de explorar todos os recursos das mais recentes versões de softwares Autodesk, por tempo limitado (normalmente, 30 dias). Para cancelar uma versão gratuita de avaliação, desative a renovação automática antes do fim do período de avaliação. Se você não tiver sido solicitado a informar um método de pagamento no início da avaliação, ela expirará automaticamente.