Gerencie holisticamente a engenharia civil, o projeto de construções e as equipes e os dados multidisciplinares usando fluxos de trabalho baseados em projetos em uma fonte centralizada de verdade. Compartilhe detalhes entre projetos com equipes internas e externas usando tecnologia de pontes. Visualize o status do pacote entre as funções do projeto, melhorando a conectividade, a comunicação e a transparência. (vídeo: 2min42s)