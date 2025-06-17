Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O ACC já não é apenas uma ferramenta, mas a espinha dorsal da AFRY Industry no Brasil na colaboração entre engenharia, construção e operações para unificar o canteiro de obras, os fornecedores e os engenheiros, aumentando assim a eficiência, a transparência e a sustentabilidade.
Para a AFRY Industry no Brasil, a transformação digital é uma questão de colaboração. Em grandes projetos de construção, são muitas as partes envolvidas – equipes internas, parceiros externos, fornecedores e clientes – que necessitam trabalhar juntas. Antes, as informações cruciais se encontravam espalhadas por e-mails, planilhas pessoais e sistemas internos, criando silos de dados que travavam a coordenação e limitavam a visibilidade.
Para romper esses silos, a AFRY Industry no Brasil adotou o Autodesk Construction Cloud (ACC) como ambiente de dados comum, aproximando as pessoas e as informações.
O uso do ACC pela AFRY Industry no Brasil teve um impacto claro em vários níveis.
No que diz respeito aos processos, a padronização substituiu a fragmentação. Os procedimentos nos canteiros de obras agora são definidos como formulários padronizados no Autodesk Build e reutilizados em outros projetos. A documentação dos fornecedores agora flui por processos de revisão estruturados no ACC, com responsabilidades claras e rastreabilidade. Os terceirizados também receberam bem o ACC, já que isso significa que não necessitam mais manter arquivos paralelos em papel ou planilhas no próprio computador.
A padronização se traduziu diretamente em eficiência. Com 20 a 30 subcontratados em uma obra típica, as equipes da AFRY já não precisam correr atrás de atualizações e assinaturas, pois os próprios fornecedores inserem seus dados diretamente no sistema. Essa agilização do processo permite que a AFRY dê suporte a mais clientes e projetos. Em um único projeto, mais de 5 mil documentos de fornecedores foram revisados e aprovados por meio do ACC.
A transparência com os clientes é outra característica definidora. Eles são convidados a entrar no ACC para acompanhar o progresso e participar das revisões, o que gera confiança e melhora o alinhamento.
As vantagens para a sustentabilidade também são visíveis: a documentação digitalizada eliminou o papel quase totalmente em muitas obras, enquanto o acesso remoto ao ACC permite aos especialistas revisar os dados, analisar os relatórios e fazer recomendações, o que reduz as viagens, o tempo e as emissões – principalmente nos projetos transfronteiriços.
Rogério Bernardi, gerente de sistemas de informação de engenharia da AFRY Brasil
Com o tempo, o uso do ACC na AFRY Industry no Brasil se concentrou em três áreas principais: a documentação dos fornecedores no Autodesk Docs, a gestão das obras com o Autodesk Build e a colaboração no design baseada em nuvem.
1. Gestão eficaz da documentação dos fornecedores
Os grandes projetos envolvem dezenas de fornecedores enviando designs, fichas técnicas e manuais que devem ser revisados e aprovados. Usando o Autodesk Docs, a AFRY passa essas informações para o ACC, onde os documentos seguem fluxos de trabalho de revisão definidos. As equipes de projeto, os fornecedores e, às vezes, os clientes podem comentar em um único lugar, utilizando os "issues" (problemas), as "markups" (anotações) e as etapas formais de revisão.
2. Uma ponte para o canteiro de obras
Quando o design e a documentação já estavam conectados, a AFRY levou essa abordagem para o canteiro de obras. Antes, as verificações de qualidade, as inspeções de segurança e os relatórios diários eram gerenciados com modelos de Word e Excel fragmentados. Com o Autodesk Build, a AFRY padronizou esses processos, usando formulários digitais reutilizáveis com base nas boas práticas de projetos que deram certo.
As equipes iniciam novos projetos reutilizando conjuntos de formulários e coletando dados no Build.
Os registros são armazenados de forma centralizada e estruturados de maneira consistente, além de estarem prontamente acessíveis tanto para a equipe da obra quanto para a do escritório. Esse método garante uma integração total com os modelos de design e a documentação dos fornecedores.
3. Design colaborativo em nuvem
Os projetos da AFRY Industry no Brasil dependem fortemente da colaboração entre a engenharia, a construção e as operações, mas, antes, as VPNs e as transferências de arquivos geravam atritos. Hospedar os projetos no ACC removeu muitas dessas barreiras.
Os engenheiros podem acessar os arquivos localmente e os modelos são publicados para que os problemas e comentários estejam vinculados diretamente a elementos em 3D. Isso garante que todos visualizem o mesmo e tenham as mesmas informações, aumentando a clareza e minimizando as falhas de comunicação.
A trajetória do ACC da AFRY Industry no Brasil continua, com planos de expansão para os cronogramas e a gestão de custos integrados, uma colaboração multidisciplinar mais profunda e fluxos de trabalho imersivos em XR.
Os pilotos em realidade estendida (XR) permitirão às equipes – remotas ou na obra – revisar e discutir o mesmo modelo em 3D em um ambiente imersivo. "Estamos animados com as possibilidades que o Autodesk Construction Cloud abre para nós, principalmente no que diz respeito à XR e à possibilidade de ver nossos designs ganhando vida antes de construirmos qualquer coisa", explica Matheus Augusto Somera Fernandes, analista de sistemas de engenharia da AFRY Brasil. As equipes de operações e manutenção estão particularmente interessadas em usar a XR para entender o comportamento dos recursos ainda no início do ciclo de vida.
Para a AFRY Industry no Brasil, o Autodesk Construction Cloud já não é apenas uma ferramenta, mas, sim, a espinha dorsal da colaboração entre engenharia, construção e operações.
Originalmente criada para reduzir o excesso de e-mails e detalhes perdidos, a plataforma agora serve de apoio para a qualidade, a eficiência, a sustentabilidade e a inovação em projetos em todo o mundo.
A AFRY fornece serviços de engenharia, gestão de projetos e consultoria que possibilitam a transição energética e industrial e fortalecem a resiliência na sociedade. Com 18 mil especialistas em todo o mundo, combinamos o alcance global com a visão local e um profundo conhecimento do setor para gerar um impacto duradouro para as próximas gerações.
Criando o futuro