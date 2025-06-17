O uso do ACC pela AFRY Industry no Brasil teve um impacto claro em vários níveis.

No que diz respeito aos processos, a padronização substituiu a fragmentação. Os procedimentos nos canteiros de obras agora são definidos como formulários padronizados no Autodesk Build e reutilizados em outros projetos. A documentação dos fornecedores agora flui por processos de revisão estruturados no ACC, com responsabilidades claras e rastreabilidade. Os terceirizados também receberam bem o ACC, já que isso significa que não necessitam mais manter arquivos paralelos em papel ou planilhas no próprio computador.

A padronização se traduziu diretamente em eficiência. Com 20 a 30 subcontratados em uma obra típica, as equipes da AFRY já não precisam correr atrás de atualizações e assinaturas, pois os próprios fornecedores inserem seus dados diretamente no sistema. Essa agilização do processo permite que a AFRY dê suporte a mais clientes e projetos. Em um único projeto, mais de 5 mil documentos de fornecedores foram revisados e aprovados por meio do ACC.

A transparência com os clientes é outra característica definidora. Eles são convidados a entrar no ACC para acompanhar o progresso e participar das revisões, o que gera confiança e melhora o alinhamento.

As vantagens para a sustentabilidade também são visíveis: a documentação digitalizada eliminou o papel quase totalmente em muitas obras, enquanto o acesso remoto ao ACC permite aos especialistas revisar os dados, analisar os relatórios e fazer recomendações, o que reduz as viagens, o tempo e as emissões – principalmente nos projetos transfronteiriços.