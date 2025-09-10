Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Capacite sua equipe com ferramentas para criar e mover o mundo. Veja o que é possível com um Plano de Sucesso dos Negócios.
Colabore com seu Gerente de Sucesso do Cliente para acelerar a adoção do fluxo de trabalho digital e transformar metas em ações claras.
Use ferramentas de ponta, como IA, design generativo e gêmeos digitais, para impulsionar a inovação nos negócios e manter-se à frente.
Mantenha as equipes conectadas e os projetos em andamento com acompanhamento em tempo real, resolução de problemas e fluxos de trabalho padronizados.
Otimize fluxos de trabalho, automatize tarefas e gerencie sistemas com eficiência, contando com suporte técnico proativo para crescer com facilidade.
Seu Gerente de Sucesso do Cliente designado atua como um recurso estratégico, alinhando recursos com suas metas de negócios, monitorando métricas importantes e oferecendo suporte durante toda a sua jornada de sucesso.
Com suporte rápido e priorizado de especialistas seniores, seus problemas críticos são resolvidos com mais rapidez, para que sua equipe possa manter o foco e entregar com confiança.
* No momento, o suporte aos finais de semana e à noite está disponível apenas em inglês.
Descubra as melhores práticas com treinamento personalizado ministrado por especialistas da Autodesk, sobre tópicos personalizados adaptados aos seus objetivos, sistemas e cronograma.
Com o Plano de Sucesso dos Negócios da Autodesk, você maximiza o investimento e acelera os resultados nos negócios. Preencha o formulário, e um de nossos especialistas em vendas entrará em contato com você.
O preço sugerido de vendas (SRP) da atualização para um Plano de Sucesso dos Negócios é de aproximadamente US$ 200. É uma assinatura anual para ofertas qualificadas.
O preço sugerido de venda (SRP) é usado apenas para fins de referência. O preço de venda real está sujeito a oscilações cambiais e não inclui impostos. Entre em contato com seu representante ou parceiro Autodesk para obter os preços exatos em sua região. Se você comprar por meio de um parceiro, o preço poderá variar, pois os parceiros têm liberdade para definir seus próprios preços. Todos os preços da Autodesk estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Um Plano de Sucesso dos Negócios requer no mínimo 50 vagas em ofertas qualificadas.
Se você deseja fazer upgrade para um Plano de Sucesso dos Negócios, pode fazer isso a qualquer momento ou durante a renovação da sua assinatura.
Para fazer upgrade para um Plano de Sucesso dos Negócios, trabalhe diretamente com um representante da Autodesk ou com um parceiro da Autodesk, ou entre em contato conosco.