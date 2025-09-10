Plano de Sucesso dos Negócios

Projete, crie e construa de forma mais inteligente com um plano otimizado para o seu sucesso.

O sucesso começa com um plano

Capacite sua equipe com ferramentas para criar e mover o mundo. Veja o que é possível com um Plano de Sucesso dos Negócios.

Ícone Acelerar

Acelere o tempo de valorização

Colabore com seu Gerente de Sucesso do Cliente para acelerar a adoção do fluxo de trabalho digital e transformar metas em ações claras.

Ícone Inovar

Inove com confiança

Use ferramentas de ponta, como IA, design generativo e gêmeos digitais, para impulsionar a inovação nos negócios e manter-se à frente.

Ícone de entrega de projeto

Otimize a entrega de projetos

Mantenha as equipes conectadas e os projetos em andamento com acompanhamento em tempo real, resolução de problemas e fluxos de trabalho padronizados.

 

Ícone de destino atingido

Escale de forma mais inteligente

Otimize fluxos de trabalho, automatize tarefas e gerencie sistemas com eficiência, contando com suporte técnico proativo para crescer com facilidade.

Mulher jovem no computador

Acelere o crescimento com um Gerente de Sucesso do Cliente

Seu Gerente de Sucesso do Cliente designado atua como um recurso estratégico, alinhando recursos com suas metas de negócios, monitorando métricas importantes e oferecendo suporte durante toda a sua jornada de sucesso.

  • Crie um plano estratégico de sucesso adaptado aos seus objetivos de negócios
  • Mantenha-se em dia com verificações proativas e análises executivas dos negócios
  • Acelere a integração administrativa e reduza o tempo de obtenção de valor
Dois colegas trabalhando em um servidor

Suporte prioritário, quando ele é mais importante

Com suporte rápido e priorizado de especialistas seniores, seus problemas críticos são resolvidos com mais rapidez, para que sua equipe possa manter o foco e entregar com confiança.

  • Resolva problemas críticos em questão de horas, não de dias
  • Descubra as causas principais e evite problemas recorrentes
  • Acesse o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fora do horário comercial e fins de semana, para necessidades críticas

* No momento, o suporte aos finais de semana e à noite está disponível apenas em inglês.

Grupo de pessoas em sessão de coaching

Aprimore as habilidades da sua equipe com treinamento especializado

Descubra as melhores práticas com treinamento personalizado ministrado por especialistas da Autodesk, sobre tópicos personalizados adaptados aos seus objetivos, sistemas e cronograma.

  • Explore fluxos de trabalho mais inteligentes para impulsionar a eficiência e a automação com o treinamento sobre produtos
  • Gerencie sistemas complexos com coaching em TI
  • Melhore a adoção e o ROI por meio de sessões personalizadas e orientadas por casos de uso

Pronto para acelerar seu sucesso?

Com o Plano de Sucesso dos Negócios da Autodesk, você maximiza o investimento e acelera os resultados nos negócios. Preencha o formulário, e um de nossos especialistas em vendas entrará em contato com você.

Perguntas frequentes

Quanto custa um Plano de Sucesso dos Negócios?

O preço sugerido de vendas (SRP) da atualização para um Plano de Sucesso dos Negócios é de aproximadamente US$ 200. É uma assinatura anual para ofertas qualificadas.

 

O preço sugerido de venda (SRP) é usado apenas para fins de referência. O preço de venda real está sujeito a oscilações cambiais e não inclui impostos. Entre em contato com seu representante ou parceiro Autodesk para obter os preços exatos em sua região. Se você comprar por meio de um parceiro, o preço poderá variar, pois os parceiros têm liberdade para definir seus próprios preços. Todos os preços da Autodesk estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Qual é o número mínimo de assinaturas exigido?

Um Plano de Sucesso dos Negócios requer no mínimo 50 vagas em ofertas qualificadas.

Quando posso fazer upgrade do meu plano para um Plano de Sucesso dos Negócios?

Se você deseja fazer upgrade para um Plano de Sucesso dos Negócios, pode fazer isso a qualquer momento ou durante a renovação da sua assinatura.

Como posso adquirir um Plano de Sucesso dos Negócios?

Para fazer upgrade para um Plano de Sucesso dos Negócios, trabalhe diretamente com um representante da Autodesk ou com um parceiro da Autodesk, ou entre em contato conosco.

