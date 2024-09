BIM Acessível

A Modelagem da Informação da Construção, conhecida como BIM (Building Information Modeling), é uma abordagem inovadora para o processo de projeto, construção e gerenciamento de edifícios e infraestruturas. Ao contrário do CAD tradicional, que se concentra na representação bidimensional, o BIM utiliza um modelo tridimensional inteligente e integrado, que contém informações detalhadas sobre os elementos e características do projeto. O BIM tem sido a base da transformação digital no setor de arquitetura, engenharia e construção (AEC) para as empresas que buscam atingir patamares superiores de qualidade e de gestão de custos e prazos de projetos e obras.