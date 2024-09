Alle productabonnementen vallen automatisch binnen het Standard-plan en gaan niet gepaard met aanvullende kosten.



Als u wilt upgraden naar een Premium-plan, moet u voor elk productabonnement een Premium-plan aanschaffen. We bekijken hoeveel in aanmerking komende productabonnementen u momenteel hebt en sturen dan een offerte.



Alleen voor 3-jarige Premium-plannen: voor elk aanvullend productabonnement dat u in de termijn van 3 jaar aanschaft, moet u eveneens een Premium-plan aanschaffen om toegang te behouden tot de Premium-voordelen voor deze aanvullende productabonnementen. U kunt op elk moment extra productabonnementen aanschaffen. De extra Premium-plannen voegen we aan het einde van elk jaar toe. Dit noemen we de aansluiting bij de jaartermijn. We voeren een aansluiting uit aan het einde van uw eerste en tweede jaar (de 1e en 2e jaartermijnen vanaf de begindatum van uw Premium-plan). U ontvangt dan een melding over het aantal Premium-plannen dat u moet toevoegen, zodat dit aantal overeenkomt met het aantal productabonnementen dat u eerder in het jaar hebt toegevoegd. We kunnen tijdens deze aansluitingsperiode alleen Premium-plannen toevoegen. Als u het aantal Premium-plannen wilt verlagen, moet u wachten tot de volgende verlenging. U kunt op dat moment het aantal Premium-plannen wijzigen door meer of minder plannen aan te schaffen, afhankelijk van uw behoeften. Ga voor meer informatie naar het Autodesk Knowledge Network (Engels).



Neem contact op met uw Autodesk-vertegenwoordiger voor meer informatie over zakelijke overeenkomsten.