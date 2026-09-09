Problèmes d’installation

Des erreurs d’installation peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés aux mises à jour du système, aux autorisations utilisateur, aux logiciels de sécurité, à des composants d’installation endommagés, à des restrictions réseau ou à des téléchargements incomplets/endommagés. Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des mises à jour du système d’exploitation en attente associées à une interférence de l’antivirus, ou un service d’installation obsolète/endommagé associé à un package de téléchargement endommagé.

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les échecs d’installation les plus courants. En suivant les étapes dans l’ordre et en relançant l’installation après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre appareil, aux composants d’installation, à la méthode de téléchargement ou aux restrictions de votre environnement.

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.