Résolvez les problèmes d’installation, d’activation de licence, de plantage et de fichier.

Plantages et problèmes de performances

Les plantages, les blocages et les lenteurs peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du système, aux paramètres graphiques, à la complexité des fichiers ou à des conflits avec d’autres logiciels exécutés sur votre machine. Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des pilotes obsolètes, des ressources système limitées ou l’utilisation de fichiers volumineux ou endommagés.

 

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes de stabilité et de performances. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre système, à vos fichiers ou à la configuration de votre logiciel.

 

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre système

1 Enregistrez tous les travaux ouverts.

2 Fermez votre produit Autodesk.

3 Redémarrez votre ordinateur.

4 Relancez le produit.

 Le redémarrage élimine les problèmes de mémoire temporaire et réinitialise les processus en arrière-plan susceptibles de provoquer des plantages ou des lenteurs.
Étape 2 : mettre à jour votre produit Autodesk

1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.

2 Recherchez et ouvrez Autodesk Access.

3 Dans la section Mises à jour, consultez la liste des mises à jour disponibles.

4 Cliquez sur Mettre à jour en regard de chaque produit à mettre à jour.

5 Attendez la fin de l’installation.

6 Redémarrez votre produit Autodesk.

Autodesk Access est une application de bureau conçue pour installer rapidement et facilement les mises à jour directement depuis votre système, sans avoir à les télécharger manuellement.

Remarque : les mises à jour sont accessibles via Autodesk Access ou en les téléchargeant depuis votre compte Autodesk. Pour en savoir plus, consultez Mettre à jour votre logiciel.
Étape 3 : mettre à jour les pilotes graphiques

1 Identifiez votre carte graphique (GPU).

2 Rendez-vous sur le site Web du fabricant (NVIDIA, AMD ou Intel).

3 Téléchargez le dernier pilote recommandé.

4 Installez le pilote.

5 Redémarrez votre ordinateur.

 Les pilotes obsolètes ou incompatibles sont une cause fréquente de plantages et de problèmes d’affichage.
Étape 4 : fermer les applications en arrière-plan

1 Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap » pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.

2 Examinez les applications en cours d’exécution.

3 Sélectionnez les programmes inutiles.

4 Cliquez sur « Fin de tâche ».

5 Relancez votre produit Autodesk.

 D’autres applications peuvent consommer des ressources système et ainsi réduire les performances et la stabilité.
Étape 5 : vérifier la configuration requise

1 Consultez la configuration requise pour votre produit Autodesk.

2 Comparez-la avec les caractéristiques de votre système :

-RAM

-CPU

-GPU

-Espace disque

3 Mettez le matériel à niveau si nécessaire.

 Une configuration inférieure à la configuration recommandée peut entraîner des problèmes de performances et des plantages.
Étape 6 : tester avec un autre fichier

1 Ouvrez le produit Autodesk.

2 Créez un fichier ou ouvrez-en un qui fonctionne.

3 Effectuez des actions de base.

Cela permet de déterminer si le problème provient d’un fichier endommagé ou complexe plutôt que du système.

Si le problème ne se produit qu’avec un seul fichier, il provient probablement de ce fichier : essayez d’en enregistrer une nouvelle version, de le simplifier ou de travailler à partir d’une copie locale. Si le problème se produit avec plusieurs fichiers, il est plutôt lié à votre système ou à votre configuration : poursuivez les étapes de résolution des problèmes pour mettre à jour, réinitialiser et optimiser votre environnement. Si les problèmes persistent, en particulier avec un message d’erreur précis, consultez le hub de l’assistance Autodesk pour obtenir une aide plus ciblée.
Étape 7 : supprimer les fichiers temporaires

1 Fermez toutes les applications.

2 Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

3 Accédez à : C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Sélectionnez et supprimez le plus de fichiers possible.

Remarque :  si un message indique qu’un fichier ne peut pas être supprimé, c’est généralement qu’il est en cours d’utilisation par Windows ou une autre application. C’est tout à fait normal. Ignorez ces fichiers et supprimez les autres.

5 Redémarrez votre ordinateur.

 Les fichiers temporaires peuvent s’accumuler et consommer des ressources système, ce qui provoque une instabilité ou des lenteurs.
Étape 8 : déplacer les fichiers vers un disque local

1 Localisez votre fichier de travail.

2 Copiez-le dans un dossier local (par exemple, Bureau ou Documents).

3 Ouvrez le fichier depuis ce nouvel emplacement.

 Travailler depuis un emplacement réseau ou synchronisé sur le cloud peut entraîner de la latence et des problèmes de performances.
Étape 9 : ajuster les paramètres graphiques

Partie A : ajuster les paramètres graphiques dans le produit Autodesk.

A1 Ouvrez votre produit Autodesk.

A2 Ouvrez le menu Options/Préférences :

- Appuyez sur Ctrl + Maj + P (ou saisissez OPTIONS dans la barre de commande, si disponible)

- Ou accédez au menu Paramètres/Préférences/Options depuis la barre d’outils supérieure

A3 Accédez à l’onglet Graphiques ou Performances.

A4 Ouvrez la section Performances graphiques/Paramètres matériels.

A5 Réglez l’accélération matérielle sur :

- Désactivé en cas de plantages ou de problèmes d’affichage

- Activé si les performances sont lentes et que votre système la prend en charge

A6 Appliquez les modifications.

A7 Fermez puis redémarrez le produit Autodesk.

Partie B : vérifier que le GPU dédié est bien utilisé.

B1 Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau, puis sélectionnez : Paramètres d’affichage

B2 Faites défiler vers le bas, puis cliquez sur : Paramètres graphiques

B3 Sous Préférence de performances graphiques, cliquez sur : Parcourir

B4 Localisez et sélectionnez l’exécutable (.exe) de votre produit Autodesk (généralement dans le dossier Program Files > Autodesk)

B5 Une fois l’application ajoutée, cliquez dessus dans la liste.

B6 Cliquez sur Options.

B7 Sélectionnez : Hautes performances (GPU dédié)

B8 Cliquez sur Enregistrer.

B9 Redémarrez votre produit Autodesk.

A : l’accélération matérielle repose sur votre GPU. Si le GPU, le pilote ou la configuration ne sont pas totalement compatibles, cela peut provoquer des plantages, des scintillements ou des ralentissements.

B : certains systèmes utilisent par défaut la carte graphique intégrée (iGPU) au lieu du GPU dédié (dGPU), plus puissant. Cela peut nuire considérablement aux performances et provoquer une certaine instabilité.
Étape 10 : réinitialiser les paramètres du produit

1 Fermez le produit Autodesk.

2 Utilisez l’option Rétablir les paramètres par défaut dans le menu Démarrer ou dans les outils du produit.

3 Rouvrez le produit.

 Des paramètres endommagés ou mal configurés peuvent provoquer un comportement inattendu et une instabilité.

Pour Mac

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre Mac

1 Cliquez sur le menu Pomme.

2 Sélectionnez Redémarrer.

3 Rouvrez votre produit Autodesk après le redémarrage.

 Le redémarrage élimine les processus système temporaires et les conflits de mémoire susceptibles de provoquer une instabilité.
Étape 2 : mettre à jour votre produit Autodesk (Mac)

Accédez à : https://manage.autodesk.com

1 Connectez-vous à votre compte Autodesk.

2 Accédez à Produits et services.

3 Sélectionnez Mises à jour de produit.

4 Recherchez votre produit et votre version.

5 Cliquez sur Télécharger.

6 Ouvrez le fichier téléchargé (.dmg ou programme d’installation).

7 Suivez les étapes d’installation.

8 Redémarrez votre produit.

Sous macOS, les mises à jour se téléchargent généralement depuis votre compte Autodesk plutôt que via Autodesk Access (qui est principalement destiné à Windows).
Étape 3 : mettre à jour macOS et les composants système

1 Cliquez sur le menu Pomme.

2 Accédez à Réglages Système.

3 Sélectionnez Général > Mise à jour de logiciels.

4 Installez les mises à jour disponibles.

 Les mises à jour de macOS incluent des correctifs système qui améliorent la compatibilité et les performances des applications.
Étape 4 : fermer les applications en arrière-plan

1 Appuyez sur « Commande + Option + Échap ».

2 Sélectionnez les applications inutiles.

3 Cliquez sur « Forcer à quitter ».

4 Relancez le produit Autodesk.

 Les applications en arrière-plan peuvent consommer de la mémoire système et des ressources processeur, ce qui nuit aux performances.
Étape 5 : vérifier la configuration requise

1 Cliquez sur le menu Pomme.

2 Sélectionnez À propos de ce Mac.

3 Vérifiez les éléments suivants :

-Version de macOS

-Mémoire (RAM)

-Puce/processeur

4 Vérifiez la compatibilité du produit Autodesk en consultant la configuration requise.

 Si votre système ne répond pas à la configuration requise, vous risquez de rencontrer des plantages ou des lenteurs.
Étape 6 : tester avec un autre fichier

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Créez un fichier ou ouvrez-en un qui fonctionne.

3 Testez des actions de base.

Permet de déterminer si le problème provient d’un fichier endommagé ou complexe.

Si le problème ne se produit qu’avec un seul fichier, il provient probablement de ce fichier : essayez d’en enregistrer une nouvelle version, de le simplifier ou de travailler à partir d’une copie locale. Si le problème se produit avec plusieurs fichiers, il est plutôt lié à votre système ou à votre configuration : poursuivez les étapes de résolution des problèmes pour mettre à jour, réinitialiser et optimiser votre environnement. Si les problèmes persistent, en particulier avec un message d’erreur précis, consultez le hub de l’assistance Autodesk pour obtenir une aide plus ciblée.
Étape 7 : supprimer les fichiers temporaires (Mac)

1 Fermez toutes les applications.

2 Ouvrez le « Finder ».

3 Cliquez sur Aller > Aller au dossier.

4 Saisissez : ~/Library/Caches

5 Ouvrez le dossier et supprimez les fichiers cache inutiles (le contenu des dossiers, pas les dossiers eux-mêmes).

6 Répétez l’opération pour : /Library/Caches

7 Redémarrez votre Mac.

 Les fichiers temporaires et les fichiers cache peuvent s’accumuler avec le temps, occuper de l’espace disque et ralentir les performances.
Étape 8 : travailler à partir d’un fichier local

1 Copiez votre fichier dans un dossier local (Bureau ou Documents).

2 Ouvrez le fichier depuis votre Mac (et non depuis iCloud ou le réseau).

 Les fichiers stockés sur des lecteurs cloud ou réseau peuvent entraîner des délais et de l’instabilité.
Étape 9 : ajuster les paramètres graphiques/d’affichage (Mac)

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Accédez à « Préférences/paramètres ».

3 Repérez les « Paramètres graphiques/d’affichage » (si disponibles).

4 Ajustez les éléments suivants :

-Réduisez les effets visuels (si disponible)

-Abaissez les paramètres de qualité/performances d’affichage

5 Redémarrez le produit.

Sur Mac, les problèmes de performances graphiques sont généralement liés à la gestion du GPU par le système ou aux paramètres d’affichage, plutôt qu’à une sélection manuelle du GPU.
Étape 10 : réinitialiser les paramètres du produit

1 Fermez le produit Autodesk.

2 Rouvrez le produit en maintenant le raccourci de réinitialisation (si cette option est prise en charge) (variable selon le produit)

3 Utilisez les options intégrées pour rétablir les paramètres par défaut

 Des préférences ou des paramètres endommagés peuvent provoquer des plantages ou un comportement inattendu.

Questions fréquemment posées

Pourquoi mon produit Autodesk plante-t-il ou se bloque-t-il sans arrêt ?

Les plantages et les blocages sont généralement dus aux éléments suivants :

  • Logiciel ou mises à jour système obsolètes

  • Problèmes de pilote graphique ou de configuration d’affichage

  • Fichiers ou installation endommagés

  • Ressources système insuffisantes

  • Conflits avec d’autres applications ou plug-ins [autodesk.com] (.fr)

Comment savoir si le problème vient de mon fichier ou de mon système ?

  • Si le problème ne se produit qu’avec un seul fichier, il est probablement lié à ce fichier

  • S’il se produit avec plusieurs fichiers, il est probablement lié au système ou à la configuration

Que faire si le problème ne concerne qu’un seul fichier ?

  • Enregistrez le fichier sous forme de nouvelle version

  • Simplifiez le fichier ou réduisez sa complexité

  • Essayez d’ouvrir une sauvegarde ou une version récupérée

Les fichiers endommagés ou complexes sont une cause fréquente de plantages et de lenteurs.

Dois-je effectuer toutes les étapes de résolution des problèmes ?

Non, suivez les étapes dans l’ordre et arrêtez-vous dès que le problème est résolu.  Cet article est conçu pour vous aider à isoler progressivement le problème.

La réinitialisation des paramètres ou la suppression du cache supprime-t-elle mon travail ?

Non, ces étapes permettent généralement de :

  • réinitialiser les préférences ou les paramètres

  • supprimer les fichiers temporaires et les fichiers cache

Elles ne suppriment pas vos fichiers de projet, mais les paramètres personnalisés peuvent être réinitialisés.

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