Les problèmes de fichier et de données peuvent survenir dans les produits Autodesk en raison d’une corruption, de la taille du fichier, de son emplacement de stockage ou d’interruptions système inattendues. Ces problèmes peuvent vous empêcher d’ouvrir, d’enregistrer ou d’utiliser correctement vos fichiers.

Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme le travail depuis des emplacements réseau, des enregistrements incomplets ou des fichiers excessivement volumineux ou complexes.

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes courants de fichier et de données. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre fichier, à votre environnement de stockage ou à la configuration de votre système.

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.