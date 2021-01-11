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    Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

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    下載 Fusion 360 用於個人愛好

    Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

    • 標準 2D/3D CAD 工具
    • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
    • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
    • 僅本端彩現
    • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
    • 僅單 (人) 用戶資料管理
    • 僅論壇支援
    • 有限檔案類型匯入和匯出

    需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

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      AutoCAD LT 2022 與舊版

      精確的 2D CAD 製圖軟體 AutoCAD LT 提供彈性的固定期限使用授權形式，每次改版和產品更新都有新功能。如果您擁有 AutoCAD LT 2016 或更早版本的永久授權，此為 AutoCAD LT 2017、AutoCAD LT 2018、AutoCAD LT 2019、AutoCAD LT 2020、AutoCAD LT 2021 及 AutoCAD LT 2022 的變更內容。

      AutoCAD LT 2022

      內含項目：

      • 整合工作流程：在桌面、網路和行動裝置順利完成工作。*
      • 雲端儲存連線：使用 AutoCAD 透過 Autodesk 雲端及頂級雲端儲存服務提供商存取 DWG 檔案。

      自 2016 新增的最新功能包括：

      • 追蹤：與團隊協同合作，在個別圖紙上留下評論和註解，而不會影響圖面。
      • 分享：與同事和團隊共用受到控制的圖面連結，不必將檔案附加至電子郵件
      • 計數：自動計算圖塊或幾何圖形的數目，並將資料匯出為表格。
      • 推至 Autodesk Docs：將 CAD 圖紙以 PDF 格式從 AutoCAD 推送至 Autodesk Docs。
      • 圖面歷程：查看隨時間對圖面所做的變更。
      • 外部參考比較：不需要離開目前圖面，即可比較兩種版本的外部參考並執行變更。
      • 圖塊選項板：從桌面或 AutoCAD 網頁應用程式中的「資源庫」頁籤有效率地插入圖塊。
      • 快速測量：移動滑鼠就能快速顯示圖面中所有鄰近的測量值，包含面積和周長。
      • 修剪和延伸 (增強功能)：預設的快速模式現在會自動選取所有潛在邊界。
      • 清除 (重新設計功能)：用輕鬆選取和物件預覽功能一次移除多個不需要的物件。
      • DWG™ 比較：無須離開目前視窗即可比較兩種版本的圖面或外部參考。
      • PDF 匯入：從 PDF 匯入幾何圖形 (包括 SHX 字型檔案、填滿、點陣影像和 TrueType 文字) 至圖面。
      • 隨時隨地使用 AutoCAD：用您的桌上型電腦、網頁及行動裝置使用 AutoCAD。*
      • 儲存至網頁和行動裝置：用桌上型電腦儲存圖面及相關的外部參考，並在 AutoCAD 網頁和行動裝置應用程式中檢視和編輯。
      • 新視圖和視埠：輕鬆在配置內新增儲存的視圖。
      • 高解析度顯示器支援：使用 4K- 和更高解析度的顯示器檢視您的設計。
      • 螢幕外選取：即使平移或縮放超出螢幕範圍，仍可保留選集內已選取的物件。

      2016 年以來的改進

      • 半秒儲存：每次儲存時間平均只要半秒
      • 安裝速度更快且可供自訂：固態硬碟機可提升高達 50% 的安裝速度，且可自行選擇要安裝的項目
      • 浮動視窗：可拖曳圖面視窗，將視窗並排顯示或放置於多台顯示器，無須開啟另一個 AutoCAD 例證例證
      • 新的深色主題：現代化的藍色外觀，並改善了對比程度和清晰度
      • 使用者介面：平面設計圖示以及直覺式的對話方塊和工具列
      • 2D 圖形：更高的穩定性、保真度和效能
      • 使用 2018.dwg 檔案格式，可提升儲存、移動/複製的效能
      • TrustedDWG™ 檔案格式
      • 經過重新設計的「開始」頁籤可讓您輕鬆存取最近的檔案、雲端上的檔案和其他說明內容等

      支援與軟體存取

      • 技術支援
        • Autodesk 支援專家：您可以預約通話時間†、進行線上交談 (有限定時間) 或傳送電子郵件給我們。
        • 遠端桌面協助：在安全的情況下，親自進行疑難排解。
        • 線上資源：存取知識庫，取得說明文件、自學課程、訓練影片和社群支援論壇。
      • 存取最新的軟體：立即存取最新版本和更新內容。
      • 軟體使用不限地點：無論居家或旅遊時均可使用。
      • 存取舊版本：下載和使用舊版。
      • 彈性的期限長度：訂購月繳或年繳，或為期 3 年的固定期限的使用授權。*
      • 管理工具：使用 Autodesk Account 輕鬆管理軟體授權、套數和使用狀況。

      * 不適用於維護計畫客戶。
      適用於享有進階支援的維護方案客戶。